보랏빛 개미취에 폭 파묻혀 버렸다

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"내 힘으로 버티기엔 힘이 든 큰 슬픔을 경험할 때 바이올렛 에너지 속에서 잠시 쉬어보십시오. 그럴 때 바이올렛은 당신에게 따뜻한 위로를 줄 수 있습니다." - 김영정 <마음을 치유하는 컬러 테라피> 중에서

큰사진보기 ▲문경은 감홍사과로 유명. 빽빽하게 열린 사과가 탐스럽다 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲보랏빛 개미취와 그 사이로 난 좁은 오솔길 그리고 군데군데 사진 찍는 장소 ⓒ 오순미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲낮은 언덕 위에 조성된 맑은 연못은 하트 모양 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲보랏빛이 풍성한 대야산 자락 개미취 축제 ⓒ 오순미 관련사진보기

"신이 우리를 보듯이 우리의 부모가 우리에게 그러했고, 우리가 우리 자녀에게 그러하듯이 내가 다른 이를 위해 그 손을 내미는 것이 바이올렛의 고귀한 에너지입니다." - 김영정 <마음을 치유하는 컬러 테라피> 중에서

큰사진보기 ▲문희농원 안내 지도 ⓒ 오순미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치에도 실립니다

살다 보면 뜻대로 살아지지 않을 때가 있다. 엉뚱한 데서 일이 터져 계획이 어긋나는가 하면 공들여 이룬 삶이 와르르 무너지기도 한다. 건강을 잃어 낙심하는가 하면 예기치 못한 이별로 슬픔에 갇힐 때가 그렇다. 정지 버튼이 눌린 것처럼 멈춰버린 삶 앞에서 오도 가도 못하는 처지가 되었을 때 눈에 들어오는 색이 보랏빛이란다.뜨거운 감성의 붉음과 냉철한 이성의 푸름이 섞여 조화를 이룬 보랏빛은 자기감정에 충분히 머문 뒤 현실을 바라보게 하는 균형 잡힌 빛깔이다. 그래서 삶에 포위망이 뚫렸을 때 보랏빛이 눈에 띄는 모양이다. 어느 한쪽으로 치우치지 않게 중심을 잡아줄 위로가 필요하다는 신호처럼 말이다. 넘어진 나를 다시 일으키려면 돌파구를 향해 흔들림 없이 나아갈 기운을 다잡아야 하니까.꺾인 마음을 다그치기 전에 보랏빛이 상징하는 위로와 포용에 자기를 맡겨보면 알게 된다. 어떤 버거움이나 속앓이도 사그라진다는 사실을 말이다. 누군가의 따뜻한 품에 기대어 슬픔을 견디는 동안 혼자가 아니라는 생각이 충만해지면 본디의 나로 곧게 세워지는 걸 실감하게 된다. 혼자 감당하기 어려운 상실이나 고통은 그렇게 온전히 회복되는 것이다.울어야 할 때 울고, 생각해야 할 때 생각하며, 움직여야 할 때 움직이는 사람으로 다시 일어서게 만드는 따뜻한 위로. 그 바이올렛 에너지가 차고 넘치는 곳이 문경에 있다는 소식에 조금은 부산스러운 아침을 열었다.은빛 찬란한 억새, 강렬한 노랑 금계국, 정결이 깃든 흰 메밀꽃 무리는 익숙하지만 보랏빛 무리가 나서서 가을을 밝히는 그윽한 운치는 희귀한 풍경이다. 더구나 위로가 필요한 순간 괜찮다고 다독이는 빛깔이라니, 보랏빛 머금은 드문 정취를 고스란히 누리고 싶었다.지난 5일 방문한, 경북 문경시 가은읍 대야로 산자락에 자리한 '문희농원'에선 지금 보랏빛 개미취 축제가 한창이다. 문희농원을 향해 가는 길엔 붉디 붉은 감홍 사과, 주황빛이 도는 대봉시, 황금빛 쨍한 들녘이 탐스러운 가을이지 않냐고 말을 건다.개미취는 곰취나 수리취 같은 취나물의 한 종류다. 어린순과 잎을 따서 나물로 무쳐 먹는다. 문희농원도 취나물 재배지였으나 개미취를 대규모로 심으면서 보랏빛으로 물든 축제 마당이 되었다.구절초 같기도 하고 쑥부쟁이를 닮은 것도 같은 개미취는 작고 예쁜 들국화다. 노란 꽃술에 가늘고 긴 꽃잎이 성글게 퍼졌다. 키 큰 원줄기에서 뻗어나간 수십 개의 작은 줄기 끝에 매달린 개미취꽃이 연신 한들거린다. 무리 지어 핀 개미취꽃은 산자락에 널어놓은 바이올렛 벨벳 같다.그 사이로 난 조붓한 길을 걷다 보니 '김유정'의 소설 <동백꽃>이 떠올랐다. "그 바람에 나의 몸뚱이도 겹쳐서 쓰러지며, 한창 피어 퍼드러진 노란 동백꽃 속으로 폭 파묻혀 버렸다"고 쑥스러운 첫사랑을 고백한 '나'처럼 나도 보랏빛 개미취에 폭 파묻히고 싶었다.낮은 언덕을 오르면 하늘과 소나무, 붉게 물든 댑싸리 그리고 철 지난 연잎, 투박한 바위를 품은 하트형 연못이 맑은 얼굴을 내민다. 개미취 사이로 푸른빛이 도는 여름 수국은 가을을 겸연쩍게 할 정도로 선명한 보라빛이다.각양각색의 옹기 뚜껑엔 다양한 다육이가 통통하게 살이 올라 가꾸는 이의 정성을 짐작하게 만든다. 보랏빛이 주인공인 대야산 자락엔 조연들도 뒤지지 않을 만큼 제 빛깔을 뽐내는 게 밉지 않다.문희농원 개미취 축제는 오는 20일까지 진행된다. 입장료가 무료인 데다 막바지 연휴라여행객들로 북적일 줄 알았는데 오전 여덟 시쯤 도착해서 그런가 여유롭게 돌아볼 수 있었다. 보랏빛 에너지를 채우는데 모자람이 없을 만큼 농원은 깔끔하게 정리된 드넓은 정원이었다.다만 농원에 마련된 주차장이 협소해 갓길 주차가 불가피하다. 서두르지 않으면 농원과 먼 곳에 주차한 후 좀 걸어야 하는 불편이 따른다. 그래도 햇살과 바람이 적당해서 가벼이 걸을 만하다.흐드러지게 핀 개미취꽃 속으로 들어가면 오래 묵혀 두었던 감정 하나가 떠오를지도 모른다. 해발 400m 보랏빛 산자락으로 나서 그 감정과 마주하는 건 어떨는지. 내가 나에게 주는 위로와 보랏빛이 건네는 치유가 거기, 기다리고 있을지도 모르잖은가.내가 받은 보호와 사랑을 다른 이에게 나눠주라는 고귀한 특명을 받은 보랏빛. 바이올렛 에너지는 힘들 때 내가 받아도 되는 힘인 동시에 남을 위로하는 힘이기도 하다. 위로와 사랑은 한 사람을 위해 머무는 게 아니라 다른 사람, 또 다른 사람에게로 이어지는 돌봄 같은 것이다.내민 손 잡고 다시 견고하게 내디뎠던 그날을 떠올리며 차갑게 식은 내 마음에 보랏빛을 발라본다. 그 손 다시 건네는 사람으로 살아보자며 매무새를 고치니 발끝부터 보랏빛이 차오르는 느낌이다.보랏빛 가슴으로 살랑살랑 갈바람이 파고든다. 이내 발걸음도 가뿐해진다. 그 새로 줄기를 뉘었다 다시 일으키는 개미취의 일렁임이 늘 강한 척 버티지 않아도 괜찮다는 음성처럼 들린다. 괜스레 목울대가 후끈거린다.