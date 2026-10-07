세종대왕이 왜 쉬운 문자를 만들었는지 아시나요?

큰사진보기 ▲"한글이 한류다"한글학자 김슬옹 세종국어문화원 원장이 훈민정음 반포 580돌과 한글날 제정 100돌을 맞아 한글의 세계화를 평등과 문화다양성의 관점에서 바라본 신간을 출간했다. ⓒ 김슬옹 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 자연치유일보에도 실립니다.

훈민정음 반포 580돌과 한글날 제정 100돌을 맞아 한글의 세계화를 평등과 문화다양성의 관점에서 바라본 신간이 나왔다.한글학자 김슬옹 세종국어문화원 원장은 8일 출간하는 <한글이 한류다>(역락)에서 세계인이 한글을 배우는 현상을 각종 자료와 통계로 분석하는 한편, 한글이 처음 만들어질 때부터 품었던 소통과 평등의 가치에 주목한다. 한류의 확산을 K팝과 드라마 등 한국 문화상품의 성공으로만 바라보지 않고, 지식과 문자에서 소외된 사람들에게 새로운 소통 수단을 열어준 한글의 창제 정신을 오늘의 세계화와 연결한 것이 이 책의 특징이다.저자가 특히 강조하는 것은 한글의 '평등성'이다. 한글의 장점으로 흔히 발음기관을 본뜬 과학적 창제 원리와 배우기 쉬운 구조를 꼽지만, 이 책은 그보다 먼저 "누구를 위해 만든 문자였는가"를 묻는다. 15세기 조선에서 한자를 읽고 쓸 수 있다는 것은 단순한 문자 능력을 넘어 지식과 정보에 접근할 수 있다는 의미였고, 문자를 배우지 못한 백성은 자신의 생각을 기록하거나 필요한 정보를 얻는 데 제약을 받을 수밖에 없었다.저자는 훈민정음 서문의 '우민(愚民)' 역시 오늘날 의미의 단순히 '어리석은 사람'이라기보다 한자를 중심으로 형성된 문자 권력에서 배제된 사회적 약자를 포괄하는 표현으로 해석한다. 한글은 처음부터 약자와 소수자를 향했고, 누구나 지식과 정보를 나눌 수 있도록 만들어진 '평등의 문자'였다는 것이다.그 근거는 훈민정음 창제 목적에서 찾는다. 세종은 훈민정음 서문에서 글을 모르는 백성이 말하고 싶은 것이 있어도 자신의 뜻을 제대로 펴지 못하는 현실을 지적하고, 이를 가엾게 여겨 스물여덟 글자를 만들어 "사람마다 쉽게 익혀 날마다 씀에 편안케 하고자" 한다고 밝혔다.저자는 이를 단순한 애민정신을 넘어 한자를 아는 사람과 모르는 사람 사이의 소통 격차를 줄이려는 시도로 읽는다. 말은 누구에게나 있었지만 그것을 기록할 수 있는 문자는 누구에게나 허락되지 않았던 시대에 쉬운 문자를 보급하는 것은 지식의 문턱을 낮추는 일이었다. 높은 담장 안에 있던 문자를 골목과 장터와 생활 속으로 끌어내린 셈이다.이 때문에 <한글이 한류다>는 한글 창제를 문자 발명의 차원을 넘어 '지식의 민주화'라는 관점에서도 바라본다. 문자를 읽고 쓸 수 있는 능력이 일부 계층에 집중되면 지식과 정보 역시 그들에게 집중되기 쉽다. 반대로 누구나 쉽게 문자를 익힐 수 있게 되면 더 많은 사람이 자신의 생각을 기록하고 다른 사람의 지식을 받아들일 수 있다.저자는 책의 마지막에서 세종이 새 문자를 통해 "지식과 문자는 특정 계층의 전유물이 아니라 모든 사람의 것이어야 한다는 사상"을 세상에 내놓았다고 평가하면서 이를 '문자로 새긴 휴머니즘'이라고 표현한다.이러한 평등의 관점은 책이 제안하는 한글 세계화의 방향으로 이어진다. 한류가 세계적인 인기를 얻었다고 해서 영어가 차지하고 있는 자리를 한국어와 한글이 대신 차지하는 것이 한글 세계화의 목표가 되어서는 안 된다는 것이다.하나의 언어가 다른 언어를 밀어내는 방식이라면 주인공만 바뀔 뿐 언어의 서열화와 문화적 불평등이라는 문제는 그대로 남는다. 저자는 영어의 현실적인 가치를 인정하면서 다른 언어들의 가치를 함께 높이는 '다중 언어 전략'이 필요하다고 주장하며, 한국어와 한글이 그 과정에서 역할을 할 수 있다고 본다.그 가능성을 보여주는 사례로 책은 문자가 없는 소수 언어에 주목한다. 저자는 세계의 수많은 언어가 소멸 위험에 놓여 있으며 특히 말은 존재하지만 이를 기록할 문자가 없는 언어는 보존과 전승에서 취약할 수 있다고 설명한다. 인도네시아 찌아찌아족처럼 자신의 언어를 한글로 적는 시도가 활성화된다면 한글이 소수 언어를 밀어내는 문자가 아니라 오히려 그것을 기록하고 보존하는 도구가 될 수 있다는 것이다.이 관점에서 한글의 세계화는 세계 곳곳의 간판을 한글로 바꾸거나 모든 사람에게 한국어를 배우게 하는 것이 아니다. 자신의 말을 기록할 수 없었던 사람들이 그 언어를 기록하고 다음 세대에 전할 수 있도록 한글이라는 '그릇'을 빌려주는 일에 가까워진다.이 같은 문제의식은 한글날 제정 100돌을 맞은 올해 더욱 의미가 있다. 1926년 일제강점기 우리말과 글을 지키려던 사람들이 오늘날 한글날의 출발점인 '가갸날'을 만들었다. 1446년에는 문자를 자유롭게 사용하기 어려웠던 백성을 위해 훈민정음이 반포됐고, 1926년에는 식민지 현실 속에서 우리말과 글을 지키기 위해 가갸날이 만들어졌다.자신의 언어를 빼앗기지 않으려 했던 역사적 경험을 가진 사회라면 다른 민족과 소수자의 언어 역시 존중해야 한다는 문제의식으로 나아갈 수 있다. 올해가 훈민정음 반포 580돌과 가갸날 제정 100돌이 동시에 겹치는 해라는 점에서 한글의 과거와 미래를 함께 생각해볼 만한 시점이다.따라서 이 책이 말하는 한글의 세계화는 '한글이 세계 최고의 문자'라는 자화자찬에서 한 걸음 더 나아간다. 세종이 왜 배우기 쉬운 문자를 만들었는지, 왜 문자에서 소외된 사람들의 불편을 문제로 바라봤는지를 오늘의 현실에 비춰보게 한다.어려운 행정·법률·금융 용어 때문에 필요한 정보를 제대로 얻지 못하는 사람은 없는지, 디지털 환경에서 노인과 장애인, 이주민 등에게 새로운 정보의 장벽이 생기고 있지는 않은지도 한글의 창제 정신과 연결해 생각해볼 수 있다. 580년 전 한글이 문자의 문턱을 낮추기 위해 태어났다면 오늘의 한글 역시 더 많은 사람이 정보와 지식에 접근하고 자신의 목소리를 표현하는 데 기여해야 한다는 문제의식이다.결국 <한글이 한류다>가 제시하는 세계화의 방향은 '한글로 세계를 덮자'는 것이 아니다. 한글이 처음 품었던 평등과 소통의 정신을 세계와 나누자는 데 가깝다. 한글의 세계화를 얼마나 많은 외국인이 'ㄱㄴㄷ'을 배우느냐는 숫자로만 평가할 것이 아니라, 그 문자를 통해 더 많은 사람이 자신의 언어와 생각을 기록하고 목소리를 낼 수 있는지를 함께 살펴야 한다는 것이다.580년 전 세종이 글을 쓰지 못했던 사람에게 문자의 문을 열었다면, 21세기 한글의 가치는 그 열린 문을 세계의 다양한 언어와 사람들에게 어떻게 넓혀갈 것인가에 달려 있다.