서울 대전 대구 부산 찍고... 아, 이분!

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲“노래를 만들고 부르는 데 그치지 않고, 작사와 작곡, 연주까지 아우르는 ‘참 음악인’의 길을 걷고 있는 정의송.” ⓒ 정의송 관련사진보기

AD

"조용필 선배님의 공연을 보고 전혀 새로운 세계를 만난 것 같았습니다. 그때부터 가수가 되겠다는 꿈이 분명해졌습니다. 고교 시절에는 음악이 제 전부였고 결국 이것이 내가 평생 걸어가야 할 길이라는 생각을 하게 됐습니다."

큰사진보기 ▲“고교 시절, 음악에 대한 꿈을 키워가던 정의송. 가수가 되겠다는 꿈은 어느새 확신이 되었고, 음악은 평생 걸어갈 그의 길이 됐다.” ⓒ 정의송 관련사진보기

"저 자신과 한 약속이었습니다. 반드시 그 약속을 지켜야 한다는 신념과 음악에 대한 열정이 있었기에 고단한 시간을 견딜 수 있었습니다. 돌이켜보면 그 힘들었던 시간들조차 오늘의 저를 굳게 세우기 위한 과정이었다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲“고단했던 서울 생활 속에서도 음악을 포기하지 않았던 정의송. 그를 버티게 한 힘은 성공에 대한 확신보다 한번 선택한 길을 끝까지 가겠다는 자신과의 약속이었다.” ⓒ 정의송 관련사진보기

"처음부터 작곡가가 되려고 음악을 시작한 것은 아니었습니다. 그런데 작곡가로 큰 사랑을 받은 것 또한 제게 주어진 운명이자 사명이라고 생각합니다. 많은 가수에게 곡을 만들어준 시간은 큰 경험이자 공부였고, 작곡가로서 쌓은 그 시간들이 이제 가수 정의송을 만들어가는 밑거름이 되고 있습니다."

큰사진보기 ▲“가수의 꿈 대신 선택한 작곡의 길, 훗날 다시 무대로 돌아오게 한 가장 든든한 음악적 자산이 됐다.” ⓒ 정의송 관련사진보기

"'님이여'는 작곡가이면서 가수인 정의송을 다시 세워준 작품입니다. 음악적 감성과 문학적 감성이 함께 묻어나고, 작사가와 작곡가, 가수로서의 제 감성이 가장 온전히 담겨 있는 노래라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲“‘님이여’에는 작곡가이자 가수로 살아온 정의송의 음악 인생이 고스란히 담겨 있다.” ⓒ 정의송 관련사진보기

"저는 지금도 노래할 수 있는 곳이라면 어디든 갑니다. 한 사람이 듣든 많은 관객이 듣든 제게는 똑같이 소중한 무대입니다. 전국을 다니면서 지역의 이야기를 담은 노래도 40여 곡 만들었습니다. 아침에 눈을 뜨는 순간부터 밤에 눈을 감을 때까지 제 머릿속에는 온통 음악뿐입니다."

큰사진보기 ▲전국을 다니면서 지역의 이야기를 담은 노래도 40여 곡 만들었다. ⓒ 정의송 관련사진보기

"'나의 침실로'는 중학생 때 처음 접한 뒤 늘 가슴속에 품고 있던 시입니다. 방랑하고 고뇌하는 인간의 모습과 그 끝에서 얻는 안식과 평안을 표현하고 싶었습니다. 14분에 이르는 노래의 서사를 담기에는 몽골의 초원과 사막이 가장 어울린다고 생각했지요. 제 음악 인생에서 다시 없을 작업이었고, 대중 음악인으로서 이런 작품을 완성했다는 것에 큰 긍지와 자부심을 느낍니다."

큰사진보기 ▲6박 7일 3000㎞를 달리며 몽골 대지에 음악의 여정을 담았다. ⓒ 정의송 관련사진보기

"한두 작품도 아닌 100편의 시를 노래로 만드는 일은 신념과 사명감이 없으면 할 수 없습니다. 원작을 한 글자도 훼손하지 않으면서 시가 가진 언어의 미학을 멜로디에 담아야 하기 때문에 어려움도 많았습니다. 하지만 시와 음악이 제대로 만났을 때 만들어지는 감동은 그만큼 크다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲100편 작업은 오래전 자신과 한 약속이자 꼭 이루고 싶은 버킷리스트였다. ⓒ 정의송 관련사진보기

"경연 프로그램에서 제가 만든 노래들이 많이 불리는 것을 보면 작가로서 큰 보람을 느낍니다. 숨어 있던 노래들이 다시 평가 받고 세상 밖으로 나오는 것도 기쁜 일이지요. 노래가 임자가 어디 있겠습니까. 많은 사람에게 널리 불리는 것, 그것이 작곡가에게는 가장 큰 기쁨이고 행복입니다."

큰사진보기 ▲묻혀 있던 노래가 다시 주목받고 세대를 넘어 불리는 것, 작곡가에게는 가장 큰 기쁨이다. ⓒ 정의송 관련사진보기

"작사와 작곡, 노래와 연주를 모두 아우르는 '종합 음악인'으로 음악 인생의 방점을 찍고 싶습니다. 이제는 히트곡에 연연하기보다 많은 사람에게 휴머니티의 감동을 주는 노래를 만들고 싶어요. 결국 제가 찾아가는 것은 노래의 진정성입니다. 먼 훗날 '참 음악인의 삶을 살아온 정의송'으로 기억된다면 더 바랄 것이 없습니다."

큰사진보기 ▲가수도 작곡가도 아닌 ‘음악인’, 정의송에게 중요한 것은 이름보다 오래 남을 음악이었다. ⓒ 정의송 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼척에서 시작된 음악 여정, 정의송은 오늘도 자신과의 약속을 지키며 노래의 길을 걷고 있다. ⓒ 정의송 관련사진보기

사람에게는 평생 가슴속에서 지워지지 않는 소리가 있다. 작곡가이자 가수 정의송에게 그 소리는 어머니의 노랫소리였다. 강원도 삼척에서 보낸 어린 시절, 그의 집에는 어머니가 흥얼거리던 트로트 가락이 자주 흘렀다. 고단한 삶의 애환을 달래고 힘겨운 하루를 견디게 해주던 노래였다. 어린 정의송은 그 곁에서 자연스럽게 노래를 따라 불렀고, 그 가락과 감성은 마음 깊숙이 스며들었다.1965년 삼척에서 8남 2녀 중 일곱째 아들로 태어난 정의송. 훗날 수많은 히트곡을 만드는 작곡가가 되고 직접 무대에 서는 가수가 되리라고는 당시에는 상상하지 못했을 것이다. 하지만 돌이켜보면 그의 긴 음악 인생은 이미 그때부터 시작되고 있었다.소년은 자라 기타를 들었고 가수의 꿈을 품은 청년이 되어 삼척을 떠났다. 녹록지 않은 서울 생활과 오랜 무명의 시간을 견뎌낸 끝에 그는 대한민국 트로트계를 대표하는 작곡가로 자리 잡았다. 그러나 수많은 가수에게 노래를 만들어주면서도 직접 무대에 서고 싶다는 꿈만큼은 내려놓지 않았다. 이제 그는 작곡가와 가수라는 이름을 넘어 작사와 작곡, 노래와 연주를 아우르는 '참 음악인'을 꿈꾼다.그의 음악에는 고향 삼척의 기억과 고단했던 청춘 그리고 한길을 걸어온 음악인의 시간이 고스란히 녹아 있다. 어머니의 노랫소리에서 시작해 수많은 사람의 노래가 되기까지, 그가 걸어온 삶을 따라 정의송의 노래 속으로 들어가 본다.정의송이 처음부터 가수를 꿈꿨던 것은 아니다. 말수가 적고 수줍음이 많았던 소년의 꿈은 문학가였다. 혼자 공상에 잠기는 것을 좋아했고 풍부한 감수성을 글로 표현하는 데 관심이 많았다. 그런 소년의 인생을 바꾼 순간이 고등학교 시절 찾아왔다. 조용필의 공연을 직접 본 것이다. 무대 위에서 노래하는 조용필의 모습은 강렬했다. 단순히 유명 가수의 공연을 본 것이 아니었다. 정의송에게는 자신이 앞으로 어떤 삶을 살고 싶은지를 깨닫게 한 순간이었다. 문학가를 꿈꾸던 소년의 마음속에 '가수'라는 새로운 꿈이 자리 잡았다.그날 이후 음악을 대하는 태도도 달라졌다. 책가방보다 기타를 메고 학교에 가는 날이 많아졌고, 선생님에게 야단을 맞으면서도 기타를 내려놓지 않았다. 고교 3년 동안 그의 머릿속은 온통 음악으로 가득했다. 가수가 되겠다는 꿈은 점점 확신으로 바뀌었고 마침내 음악을 평생 걸어가야 할 자신의 길로 받아들였다.문학가를 꿈꾸던 삼척의 소년은 그렇게 무대를 꿈꾸는 청년으로 성장했다. 그러나 문학을 향한 감성까지 사라진 것은 아니었다. 소년 시절 마음속에 품었던 문학적 감성은 훗날 그의 노랫말과 선율 속에 스며들어 '음악인 정의송'을 만드는 또 하나의 뿌리가 됐다.1984년 삼척고등학교를 졸업한 청년 정의송에게 가진 것은 많지 않았다. 졸업앨범을 살 형편조차 되지 않았다. 그러나 꿈만큼은 컸다. 그는 어머니에게 받은 5만 원을 들고 기타 하나를 멘 채 서울행에 올랐다. 가수가 되겠다는 생각 하나뿐이었다. 하지만 서울은 스무 살 청년에게 쉽게 무대를 내주지 않았다. 노래할 곳을 찾아다니고 오디션에도 도전했지만 그를 받아주는 곳은 없었다. 결국 성수동의 한 공장에 취직해 재봉이 끝난 옷의 실밥을 떼는 일을 시작했다.낮에는 공장에서 일하고 밤에는 음악학원에서 노래를 배웠다. 월급의 상당 부분을 음악 공부에 썼고 동대문에서 종로까지 음악다방을 찾아다니며 돈 한 푼 받지 않고 노래하기도 했다. 돈보다 중요한 것은 노래할 수 있는 무대가 있다는 사실이었다. 고단한 서울 생활을 견디게 한 것은 성공에 대한 확신보다 스스로에게 한 약속이었다. 한번 선택한 음악의 길을 포기하지 않겠다는 다짐이었다.가진 것은 5만 원과 기타 하나뿐이었지만 그에게는 쉽게 내려놓을 수 없는 꿈이 있었다. 서울에서의 고단한 시간은 그렇게 음악인 정의송을 단단하게 만들어가고 있었다.현실의 벽은 높았다. 군 복무를 마치고 다시 서울로 올라왔지만 가수의 길은 좀처럼 열리지 않았다. 결국 1992년, 정의송은 오랫동안 붙잡고 있던 가수의 꿈을 잠시 내려놓고 작곡가의 길로 방향을 틀었다.그 선택은 그의 음악 인생을 바꿔놓았다. 1994년 김혜연의 '서울 대전 대구 부산'이 크게 히트하면서 작곡가 정의송이라는 이름이 대중에게 알려지기 시작했다. 이후 '빠이빠이야', '사랑해서 미안해', '내 사랑 그대여', '첫사랑' 등 그의 손에서 탄생한 노래들이 잇달아 사랑 받았다.가수가 되고 싶어 서울로 올라왔던 청년은 어느새 대한민국 트로트계를 대표하는 작곡가 가운데 한 사람으로 자리 잡았다. 그는 예상하지 못했던 작곡가로서의 성공을 단순한 행운이 아니라 자신에게 주어진 또 하나의 운명이자 사명으로 받아들였다.수많은 가수에게 곡을 만들어주는 과정은 그에게 또 다른 음악 공부이기도 했다. 가수마다 다른 음색과 감정, 노래를 표현하는 방식을 지켜보면서 작곡가로서의 경험을 쌓았고 그 시간은 훗날 자신이 다시 가수로 무대에 서는 밑거름이 됐다.가수가 되지 못해 선택했던 작곡의 길. 역설적이게도 그 길은 훗날 그가 다시 가수로 돌아올 수 있게 만든 가장 든든한 음악적 자산이 됐다.그에게 물었다. 평생 수많은 곡을 만들고 불러왔지만, 그 가운데 단 한 곡만 남겨야 한다면 어떤 노래를 선택하겠느냐고.그의 대답에는 조금의 망설임도 없었다."님이여."수많은 히트곡을 만들어 다른 가수들에게 건넸지만, '님이여'만큼은 그에게 특별한 의미를 지닌다.어린 시절부터 품어온 문학적 감성과 오랜 세월 다듬어온 음악적 역량 그리고 끝내 놓지 않았던 가수의 꿈이 한데 녹아 있는 곡이기 때문이다. 작사와 작곡은 물론 노래까지 자신의 손과 목소리로 완성한 '님이여'는 단순한 히트곡을 넘어 그의 음악 인생을 응축한 작품이다. 그에게 '님이여'는 평생 음악을 향해 걸어온 발자취이자, 그토록 이루고 싶었던 '참 음악인'의 꿈을 담아낸 노래였다.문학가를 꿈꾸었던 삼척의 소년은 작곡가가 되었고, 수많은 사람에게 노래를 만들어준 뒤 다시 자신의 목소리로 무대에 섰다. '님이여'에는 그렇게 살아온 정의송의 여러 얼굴이 하나의 노래로 겹쳐 있다.정의송에게 무대의 크기는 중요하지 않다. 지금도 노랫소리가 들리는 곳이면 어디든 달려간다. 듣는 사람이 한 명이어도 좋고, 수많은 관객이 모인 큰 무대여도 상관없다. 노래할 수 있는 곳이라면 그곳이 곧 그의 무대다. 수많은 히트곡을 만든 작곡가가 되고 자신의 이름으로 노래하는 가수가 됐지만 음악을 향한 열정만큼은 기타를 메고 삼척 거리를 누비던 청년 시절과 크게 달라지지 않았다. 그의 음악은 전국 곳곳으로 이어진다. 지역을 찾아다니며 그곳의 풍경과 사람, 삶의 이야기를 노래로 만들었다. 그렇게 만든 '팔도의 노래'만 지금까지 40여 곡에 이른다. 지역마다 다른 정서와 이야기를 자신만의 선율로 기록해온 셈이다.그에게 음악은 직업이라는 말만으로 설명하기 어렵다. 곡을 쓰고, 노래하고, 악기를 연주하고, 새로운 선율을 떠올리는 일이 그의 일상과 따로 떨어져 있지 않기 때문이다. 어머니의 노랫소리를 따라 부르던 삼척의 소년은 그렇게 평생 음악 속에서 살아왔다. 세월이 흘러도 그의 가슴속 음악은 여전히 뜨겁다. 정의송에게 음악은 '하는 일'이 아니라, 삶 그 자체다.정의송의 음악 인생에서 독특한 작업 가운데 하나는 우리나라의 명시를 노래로 만드는 일이다. 그중에서도 이상화의 '나의 침실로'는 특별하다. 이 시와의 인연은 중학생 시절로 거슬러 올라간다.처음 시를 접했을 때 받은 강렬한 인상은 오랫동안 그의 가슴속에 남았다. 언젠가는 노래로 만들고 싶었지만 쉽게 엄두를 내지 못했다. 시가 워낙 긴 데다 원작이 가진 정서와 호흡을 음악으로 온전히 옮기는 일이 쉽지 않았기 때문이다.수십 년 동안 마음에 품고 있던 그는 몇 해 전 마침내 시 전체를 노래로 만들기로 결심했다. 그렇게 완성된 곡의 길이는 무려 14분에 이른다. 그는 여기서 멈추지 않았다. 노래가 담고 있는 인간의 방랑과 고뇌 그리고 긴 여정 끝에 찾아오는 안식과 평안을 영상으로 표현하기 위해 몽골로 향했다. 끝없이 이어지는 초원과 사막이 긴 노래의 서사를 담아낼 수 있는 가장 적합한 공간이라고 판단했다. 6박 7일 동안 이동한 거리만 약 3000㎞. 광활한 몽골의 대지를 배경으로 한 편의 긴 음악 이야기를 카메라에 담았다.그에게 '나의 침실로'는 단순히 한 편의 시에 멜로디를 입힌 노래가 아니었다. 문학을 사랑했던 소년의 기억과 평생 음악의 길을 걸어온 음악인의 시간이 수십 년 만에 하나의 작품으로 만난 순간이었다.정의송은 한국의 명시 100편을 노래로 만드는 작업에 도전했다. 이미 완성된 시에 곡을 붙이는 일은 일반적인 대중가요를 만드는 것과는 달랐다. 특히 그가 끝까지 지키려 한 원칙은 원작의 언어를 훼손하지 않는 것이었다. 가사에 맞춰 단어나 문장을 바꿀 수 있는 일반적인 작곡과 달리, 시인이 남긴 언어와 호흡을 그대로 살리면서 그 위에 멜로디를 얹어야 했다. 이미 문학사에 이름을 남긴 작품들이기에 시의 깊이를 음악이 제대로 받쳐주지 못하면 오히려 원작의 감동을 떨어뜨릴 수도 있었다.그럼에도 그가 100편이라는 쉽지 않은 작업에 나선 것은 오래전부터 자신에게 한 약속이자 반드시 이루고 싶은 '버킷리스트'였기 때문이다. 그는 시의 언어와 음악의 선율이 제대로 만났을 때 문학만으로도, 음악만으로도 표현하기 어려운 또 다른 감동이 만들어질 수 있다고 믿었다.정의송에게 명시 100편을 노래로 만드는 작업은 단순히 시에 곡을 붙이는 일이 아니었다. 문학을 사랑했던 소년 정의송과 평생 노래를 만들어 온 음악인 정의송이 다시 만나는 작업이었다.최근 트로트 경연 프로그램을 보다 보면 정의송의 노래를 어렵지 않게 만날 수 있다. 이제 그의 노래를 부르는 사람들은 기성 가수들만이 아니다. 젊은 참가자들이 오래전 만들어진 곡을 선택하고, 새로운 목소리와 해석을 더하면서 노래는 다시 태어난다.특히 발표 당시 크게 주목받지 못했던 곡들이 경연 무대를 통해 재평가되고 세상 밖으로 나오는 모습을 지켜보는 것은 작곡가에게 남다른 기쁨이다. 자신이 만든 노래가 세대를 건너 계속 불린다는 것은 곧 노래의 생명력이 이어지고 있다는 의미이기도 하다.작곡가의 손을 떠난 노래는 새로운 가수를 만나 또 다른 이야기가 된다. 그리고 세대를 건너 누군가의 기억과 추억 속에 자리 잡는다. 정의송에게 좋은 노래란 결국 자신의 이름을 남기는 노래가 아니라, 오래도록 사람들의 입에서 입으로 불리는 노래인지도 모른다.마지막으로 물었다. 정의송은 훗날 어떤 사람으로 기억되고 싶은가. 가수 정의송인가, 작곡가 정의송인가. 그의 대답은 한쪽에 머물지 않았다. 요즘 그는 새로운 악기 연주에 도전하고 있다. 지금까지 배우고 연주해 온 악기만 40여 가지에 이른다. 살아 있는 동안 가능한 한 많은 악기를 직접 익혀보고 싶다는 것이 그의 또 다른 꿈이다. 그가 원하는 것은 어느 한 분야의 이름표가 아니다. 작사가 정의송, 작곡가 정의송, 가수 정의송 그리고 연주인 정의송까지. 그 모든 음악적 경험을 하나로 아우르는 '종합 음악인'으로 자신의 음악 인생을 완성하고 싶어 한다.이제 그의 관심도 단순히 또 하나의 히트곡을 만드는 데만 머물지 않는다. 사람의 마음을 움직이고 삶을 위로할 수 있는 노래, 시간이 흘러도 사람들에게 휴머니티의 감동을 전할 수 있는 음악을 남기는 것이 더 중요해졌다.가수와 작곡가 가운데 하나를 선택해 달라는 질문에 그는 결국 '음악인'을 선택했다. 평생 음악 한길을 걸어온 정의송에게 중요한 것은 어떤 이름으로 불리느냐가 아니라, 어떤 음악을 남기느냐였다.기타 하나를 메고 삼척을 떠났던 청년은 어느새 수많은 사람의 노래를 만든 작곡가가 됐다. 하지만 그의 삶을 따라가다 보면 수많은 히트곡보다 더 오래 남는 것이 있다.자신과의 약속이다. 음악을 포기하지 않겠다는 약속. 공장에서 실밥을 떼며 하루를 버티던 시절에도, 돈 한 푼 받지 못하고 무대에 서던 날에도, 가수의 꿈을 잠시 접고 다른 사람을 위한 노래를 만들던 시간에도 그 약속만큼은 놓지 않았다. 세월이 흘러 그는 작곡가로 이름을 얻었고, 다시 자신의 목소리로 노래하기 시작했다. 이제는 새로운 악기를 배우며 또 다른 음악의 세계를 향해 가고 있다. 그래서 그에게 '가수인가, 작곡가인가'라는 질문은 어쩌면 큰 의미가 없을지도 모른다.히트곡은 시대에 따라 바뀌고 유행도 흘러간다. 그러나 한 사람이 평생 지켜온 음악에 대한 진정성과 자신의 꿈을 향한 약속은 쉽게 사라지지 않는다. 어머니의 노랫소리를 따라 부르던 삼척의 소년은 그렇게 평생 음악의 길을 걸어왔다. 그리고 그의 노래는 아직 끝나지 않았다. 삼척에서 시작된 정의송의 긴 음악 여행. 그는 오늘도 자신과의 약속을 지키며 다음 노래를 향해 걷고 있다.