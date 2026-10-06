손주 손 잡고 걸은 동구릉, 역사는 책 속에 갇히지 않았다

"조선왕릉 40기를 모두 돌아보리라."

큰사진보기 ▲동구릉 홍살문. 붉은색으로 칠한 기둥과 화살 모양의 가시가 특징이며, 신성한 곳임을 상징한다. 태극 문양과 함께 동구릉 입구를 굳건히 지키고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수릉의 전경과 함께 역사 이야기를 듣고 있는 탐방객들 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲자연 지형과 풍수를 고려해 세 번 꺾이도록 조성된 현릉의 독특한 참도(參道) ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲억새가 핀 건원릉의 봉분과 석물 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲화려하고 장엄한 거북 모양의 비석 받침돌과 용의 형상을 새긴 비석 머릿돌 양식을 갖추고 있는 건원릉 신도비 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲목계가 설치되어 있는 건원릉의 정자각 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲"색다른 시대를 살아간 왕과 왕비 이야기: 동구릉 3인 3색" 포스터 ⓒ 구리시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

마음에 원(願)을 세운 뒤로 주말마다 발길이 바빠졌다. 서울의 선릉과 정릉, 화성의 융·건릉을 시작으로 파주 장릉과 삼릉, 고양 서삼릉과 서오릉, 김포 장릉, 양주 온릉까지 서쪽 영역의 왕릉들을 하나하나 가슴에 담았다. 그리고 드디어 경기 동부 지역의 첫 관문이자 조선 왕실의 안식처인 '구리 동구릉'으로 향했다.지난 4일, 가을 햇살이 따스한 날 온 가족이 동구릉으로 발걸음을 옮겼다. 9기의 능이 모인 동구릉은 넓고 깊어 하루 만에 모두 둘러보기란 불가능에 가깝다. 어린 두 손주를 데리고 다녀야 해서 걱정도 앞섰지만, 가족이 함께 역사를 거닌다는 설렘이 더 컸다. 딸과 사위, 손주들은 아이들 걸음에 맞춰 움직이기로 하고 건원릉에서 만나기로 했다.남편과 나는 해설 시간까지 여유가 있어 먼저 '동구릉 역사문화관'으로 향했다. 관람을 시작하려는데 반가운 만남이 기다리고 있었다. 얼마 전 고양 서삼릉에서 깊이 있는 설명을 해주셨던 바로 그 해설사님이었다. 정식 해설 시간이 아니었음에도 해설사님은 반갑게 맞이하며 동구릉의 구조와 역사적 의의를 차분히 짚어주셨다.역사문화관 입구 문석인과 무석인 사이에 우뚝 선 억새를 가리키며 "실제 건원릉 봉분에서 벤 억새입니다. 찾아오시는 분들께 귀한 기념이 되길 바라며 나눠드리고 있어요" 하고는 손에 억새 한 줄기를 살포시 쥐여주셨다. 태조의 고향 향수가 담긴 억새라 생각하니 가슴이 찌릿해져 귀한 보물을 들듯 소중히 감싸쥐었다.동구릉은 태조 이성계부터 24대 헌종의 계비 효정황후에 이르기까지 약 500년에 걸쳐 조성된 왕릉군이다. 단릉, 쌍릉, 삼릉, 합장릉, 동원이강릉 등 조선왕릉의 거의 모든 양식이 집대성되어 있다. 산줄기의 정혈(精穴)을 훼손하지 않기 위해 능침을 위아래로 배치한 '동원상하릉'을 제외하면, 조선 왕실 500년의 석물과 건축 양식 변화를 한눈에 볼 수 있는 거대한 박물관인 셈이다.이날 우리는 13시 해설을 따라 수릉, 현릉, 건원릉을 탐방하고, 15시 해설로 숭릉, 혜릉, 원릉을 거친 뒤 호젓하게 경릉, 휘릉, 목릉까지 품었다. 방대한 내용 중 첫 여정인 수릉과 현릉, 그리고 건원릉에서 마주한 삶의 기록을 먼저 쓴다.외홍살문을 지나 호젓하게 오르면 가장 먼저 손님을 맞는 능이 수릉(綏陵)이다. 수릉은 23대 순조의 세자이자 헌종의 친부로, 대리청정 4년 만에 22세로 요절한 추존왕 문조(효명세자, 1809~1830)와 그의 비 신정왕후 조씨의 합장릉이다.효명세자는 대리청정 기간 인재를 등용하고 애민 정책을 펼쳤으나 뜻을 다 펼치지 못하고 세상을 떠났다. 세자묘인 '연경묘'로 시작하여 봉릉과 두 차례의 천릉을 거친 뒤 신정왕후가 승하하자 이곳에 합장되었다. 홀로 남은 정자각과 비각을 바라보며, 권력의 무상함과 자식을 먼저 보낸 왕실의 아픔, 80평생을 살아내며 조정을 지켰던 신정왕후의 기나긴 세월이 겹쳐 보여 마음이 숙연해졌다.수릉 바로 옆에는 조선 제5대 왕 문종과 현덕왕후 권씨가 잠든 현릉(顯陵)이 자리하고 있다. 동원이강릉 형태인 현릉에 서서 나는 문종에 대해 품고 있던 오랜 오해를 깨끗이 씻어냈다. 흔히 문종을 '병약하고 단명하여 수양대군에게 왕위를 빼앗긴 비운의 왕'으로 기억하곤 한다. 그러나 역사가 기록한 문종은 전혀 달랐다.문종은 8세에 세자에 책봉된 후 29년간 세자 자리를 지키며 부왕 세종을 도왔다. 훈민정음 창제에 관여했을 뿐 아니라, 장영실의 발명품으로 알고 있던 '측우기'의 아이디어를 직접 내고 규격을 지시한 이가 바로 세자 시절의 문종이었다.더욱이 문종은 '무비(武備)에 철저했던 군주'였다. 세종 말년 북방 경계가 위태로워지자 직접 화차(문종화차)를 개발·개량하고 5위 진법을 완성하여 군제를 대대적으로 개편했다. "문(文)을 숭상하되 무(武)를 닦지 아니하면 나라가 위험해진다"며 무기를 점검하고 병서를 편찬했던 명군이었다. 세종이라는 거장이 학문과 과학을 꽃피울 수 있었던 바탕에는 국정을 대리청정하던 아들 문종이 있었던 것이다.특히 현릉의 참도(神路·御路·變路)는 여느 왕릉과 달리 유독 독특한 궤적을 그리며 눈길을 끌었다. 홍살문에서 정자각까지 직선으로 뻗지 않고 두 번 꺾였다가 다시 반대 방향으로 한 번 꺾여 들어가는 구조였다.자연 지형과 풍수적 정혈을 훼손하지 않기 위한 능제 양식이라 하지만, 그 꺾인 길을 가만히 좇다 보니 문종 사후 왕위를 둘러싸고 휘몰아쳤던 잔혹한 정치적 요동과 권력의 비극이 떠올라 가슴 한구석이 서늘해졌다. 굴곡진 석축의 길처럼 시대의 바람 속에서도 제 자리를 지키는 현릉 앞에서 그가 남긴 혜안과 헌신, 그리고 역사의 무상함을 반추해 보았다.발걸음은 드디어 동구릉의 모태이자 기대하던 건원릉(健元陵)에 도달했다. 건원릉 넓은 잔디밭에 이르자 따로 출발했던 딸과 사위, 그리고 두 손주가 반갑게 달려왔다. 가을 햇살을 받으며 잔디밭을 뛰어노는 어린 손주들의 모습이 고요한 왕릉의 풍경과 어우러져 한 폭의 그림처럼 아름다웠다.건원릉은 고려 공민왕의 현릉 제도를 계승하면서도 석물 배치를 달리해 이후 500년 조선왕릉의 표준이 된 공간이다. 이곳 봉분에는 푸른 잔디 대신 하얀 억새(청완)가 무성하게 피어 가을바람에 하늘거리고 있었다.인조실록 등의 기록에 따르면, 태조 이성계는 임종 전 "고향인 함흥의 억새를 가져다 봉분에 덮어달라"는 유언을 남겼다. 태종 이방원은 아버지의 뜻을 따라 함흥에서 흙과 억새를 가져와 봉분을 조성했고, 600년이 지난 오늘날까지 한식날 단 한 번 억새를 베어낼 뿐 그 모습 그대로 유지해 오고 있다.하얗게 반짝이는 억새를 바라보며 깊은 생각에 잠겼다. 조선이라는 나라를 건국한 철혈의 영웅도, 인생의 마지막 순간에는 그리운 고향의 흙과 풀 내음을 원했던 한 인간이었을 뿐이다. 봉분 위에 고향의 억새를 덮어달라 했던 그 마음은 권력의 정점에서 느꼈을 외로움과 고향을 향한 지독한 그리움의 표현이 아니었을까.건원릉 정자각과 신도비는 그 역사적·건축적 가치를 인정받아 보물로 지정되어 있다. 특히 건원릉 정자각에는 목계가 제 자리를 지키고 있어 인상적이었다. 나무 계단을 바라보고 있노라니 수백 년 전 둔중한 걸음으로 제향을 올리러 오르내렸을 왕들과 제관들의 숙연한 모습이 눈앞에 선연히 그려졌다. 그 세월의 궤적을 지나 권근이 글을 짓고 성석린이 쓴 신도비 앞에 서서 고려를 다물고 새로운 시대를 열었던 한 거인의 삶을 오롯이 느껴보았다.구리시에서는 4월부터 11월까지 매월 마지막 주 수요일마다 '동구릉 3인 3색' 해설 프로그램을 운영한다. 홀수달에는 태조, 선조, 영조의 삶을 따라가는 '왕의 시대'가, 짝수달에는 명성황후, 단의왕후, 정순왕후의 삶을 돌아보는 '왕비 열전'이 펼쳐지며 평소 공개되지 않는 능상 관람의 기회도 제공된다. 11월 마지막 주 수요일의 일정을 다이어리에 적어두었다.동구릉의 울창한 숲길을 걸으며 왕과 왕비들의 고독했던 삶과 눈부셨던 순간들을 들여다보았다. 수백 년 전 역사는 결코 책 속에 갇힌 옛 이야기가 아니었다. 나라를 세운 태조의 치열했던 열망, 백성과 나라를 위해 짧은 생을 불태운 문종의 헌신, 비운의 삶 속에서도 품위를 잃지 않았던 왕실 사람들의 희노애락은 오늘을 살아가는 우리 삶과 거울처럼 닮아 있었다.손주의 손을 잡고 억새 휘날리는 왕릉을 걸으며 지나온 날들을 돌아보고 살아갈 날들을 가만히 가늠해본다. 역사라는 시간의 줄기 속에서 지금 내가 밟고 서 있는 이 하루, 가족과 함께 나누는 소소한 웃음이야말로 그 어떤 권력보다 빛나는 소중한 '정혈'임을 깨닫는다. 동구릉에 깃든 500년의 숨결에 감사하며, 남은 능들을 찾아갈 다음 여정을 기쁘게 기다려본다.