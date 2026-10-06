[주장] '암살자(들)' 향한 혐오와 광기... 면죄부 주면 안 된다

큰사진보기 ▲육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 9월 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 비판했다. 사진은 이날 서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 홍보물. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

영화 <암살자(들)>을 둘러싸고 정치가 개입하면서 우리 사회가 극도의 혼란과 불안 속으로 빠져들고 있다. 예술의 한 갈래인 영화에 정치적 잣대를 들이대며 편을 가르는 현실을 마주할 때면, "앞으로 우리 영화계는 달달한 멜로영화만 만들어야 하는가"라는 씁쓸한 자조마저 든다. 어쩌다 우리 사회가 이토록 양극단에 경도되어 목에 핏대를 세우며 상대를 공격하게 되었는지 답답할 따름이다.영화 <암살자(들)>이 '팩션(Faction)' 영화라는 사실을 모르는 이는 없을 것이다. 팩션이란 역사적 사실(Fact)의 뼈대 위에 작가적 허구(Fiction)를 결합하여 새로운 서사를 엮어내는 장르다. 공식 기록에 상세히 남지 않은 '비어 있는 시간', 사료의 이면에 숨겨진 야사, 혹은 격랑 속 인물의 내면적 고뇌를 상상력으로 복원해 낸다. 즉, '역사의 빈틈(Gap)'을 메워 대중에게 흥미와 함께 깊은 생각거리를 던져주는 작업이다. 물론 허구와 사실의 경계가 겹치기에 역사 왜곡 논란이라는 긴장을 안고 있지만, 이는 비평과 토론의 영역에서 다루어질 문제다.우리 현대사의 비극이었던 1974년 광복절 기념식장에서 육영수 여사 저격 사건은 여전히 '역사의 빈틈'이 너무나 많은 사건이다. 당시 고등학교 1학년이었던 필자 역시 라디오를 통해 대통령의 경축사를 듣고 있었다. 갑작스럽게 행사장이 아수라장이 되고 영부인이 피격되었다는 소식을 접했을 때의 충격과 분노, 그리고 "어떻게 최고 권력의 행사장에서 저토록 보안 검색이 허술할 수 있는가"에 대한 당혹감은 지금도 생생하다.세월이 흘러 SBS <그것이 알고 싶다> 같은 탐사 보도 프로그램에서 당시 수사 결과의 여러 모순점을 제기했을 때도, '대통령 영부인이 서거한 일인데 설마 다른 의혹이 있겠는가'라며 대수롭지 않게 넘겼던 이들이 적지 않다. 그러나 창작자들은 그 사료의 공백을 파고들었고, 그것이 마침내 영화로 만들어졌다. 2012년 개봉한 <광해, 왕이 된 남자>는 조선왕조실록의 "숨겨야 할 일들은 조보(朝報)에 실리지 않도록 하라"라는 단 한 줄의 사료적 공백에서 출발해 '가짜 왕'이라는 상상력을 입혀 1200만 관객의 공감을 얻었다. 2023년의 <서울의 봄> 역시 12·12 군사반란의 역사적 뼈대를 긴박하게 추적하며 실존 인물과 허구적 연출을 결합해 젊은 세대에게 근현대사를 재조명하는 계기를 마련했다.영화 <암살자(들)> 또한 당시 조총련의 사주를 받은 문세광의 단독 범행이라는 결론 이면에 자리한 숱한 의문점들을 서사의 동력으로 삼았다. 영화 어디에도 박정희 대통령이 서거에 관여했다는 식의 황당한 주장은 없다. 다만 당시 경호와 안기부(중앙정보부) 내부의 권력 암투로 인해 경호 수칙이 석연치 않게 변경되거나 입장이 허술하게 허용된 정황을 장르적으로 짚어보았을 뿐이다.수사나 법률 전문가가 아닌 일반인의 눈으로 보아도, 당시 청와대 담당자가 검문 규칙을 완화하고 출입자를 보안 검색 없이 통과시킨 점이나, 일본 경찰 수사 기록과 국내 발표의 불일치는 온전히 납득하기 어렵다. 비극의 당사자인 유가족의 입장에서 사건이 다시 회자되는 것이 정서적으로 불편할 수는 있으나, 이를 정치권이 진영 싸움의 불쏘시개로 악용하는 것은 전혀 다른 차원의 문제다.영화를 영화로 보지 않고 색깔론과 감정적 비난으로 몰아가는 정치권의 행태는 목불인견이다. 어느 국회의원은 배우를 두고 '북한 사람 같다'는 식의 원색적인 비방을 쏟아내는가 하면, 맞불 성격으로 다른 대통령의 영화를 만들겠다고 으름장을 놓는다. 한 영화평론가가 지적했듯, 이미 방송 다큐멘터리 등에서 공공연히 다뤄진 의혹을 상상력으로 풀어낸 영화를 두고 마녀사냥을 벌이는 것은 창작자에 대한 위협이자 표현의 자유를 위축시키는 폭력이다.더욱 심각한 것은 이러한 정치권의 부추김이 거리의 사적 린치로 번지고 있다는 점이다. 최근 극우 성향 단체와 보수 유튜버들이 영화에 출연한 특정 배우의 자택 앞까지 몰려가 집회를 열고 사과를 요구했다는 소식은 참담함을 금할 수 없게 한다. 배우는 시나리오에 따라 인물을 연기한 예술 노동자일 뿐이다. 작품에 이견이 있다면 합리적인 비평과 토론으로 맞서야 마땅하지, 마이크를 잡고 거주지 앞에서 고성과 욕설을 퍼붓고 가족의 신상과 생업을 위협하는 행위는 민주주의 사회에서 용납될 수 없는 테러다.과거 정권의 '문화예술계 블랙리스트'가 국가 권력에 의한 탄압이었다면, 지금 벌어지는 사태는 극단적 팬덤과 정치 세력이 결합해 문화예술의 숨통을 조이는 또 다른 형태의 폭력이다. K-컬처가 전 세계의 주목을 받는 시대에, 이러한 반지성주의적 백색테러는 문화 강국의 토대를 스스로 무너뜨리는 자해 행위나 다름없다.이제는 정부와 사법 당국이 엄정하게 나서야 할 때다. 주거 평온권을 침해하고 신변의 위협을 가하는 폭력적 집회가 배우의 자택 앞에서 공공연히 허용되고 방치되는 현실을 결코 '표현의 자유'나 '집회의 자유'라는 미명으로 포장해서는 안 된다. 헌법이 보장하는 집회의 자유는 타인의 기본권과 안전을 침해하지 않는 범위 내에서만 정당성을 얻는다. 경찰과 검찰은 사적 보복과 신상 털기, 위력에 의한 협박에 대해 즉각 엄격한 법적 잣대를 들이대야 한다. 법과 원칙을 지켜야 할 사법 당국이 정치적 눈치를 보며 침묵한다면, 이는 혐오와 광기에 면죄부를 주는 것과 다르지 않다.한 편의 영화를 향한 정치의 과도한 개입과 거리의 폭력을 끊어내지 못한다면, 한국 영화의 상상력은 메말라갈 것이며 우리 사회의 민주적 공론장은 영원히 양극단의 진흙탕에서 헤어 나오지 못할 것이다. 정부와 사법 기관의 즉각적이고 단호한 법 집행이 필요하다고 생각한다.