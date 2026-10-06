고맙다는 말을 꺼내는 하루

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큰사진보기 ▲몇 줄의 말을 고르는 시간메시지 보드 앞에서 고마운 마음을 직접 글로 옮기는 학생. 평소 지나쳤던 순간들을 다시 떠올리는 시간이기도 했다. ⓒ 임선임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲You Help Us Grow선생님과 교직원들에게 전한 해바라기에는 ‘You Help Us Grow’라는 감사의 메시지를 달았다. 아이들의 성장을 함께해준 이들에게 전하고 싶었던 마음을 담았다. ⓒ 임선임 관련사진보기

큰사진보기 ▲감사의 마음을 담은 작은 선물들세계 교사의 날 아침, 선생님들이 학부모회가 준비한 선물 코너에서 각자 준비된 물품을 하나씩 담고 있다. 차와 초콜릿, 목캔디, 안약, 포인터 등 학교에서 유용하게 쓸 수 있는 작은 물건마다 짧은 감사의 메시지를 더했다. 태그: ⓒ 임선임 관련사진보기

모든 것은 비밀이었다.10월 5일 아침, 학교에는 평소와 조금 다른 설렘이 번졌다. 등교하는 선생님과 교직원들을 아이들이 꽃으로 맞았고, 메시지 보드에는 하나둘 감사의 말이 채워졌다. 미처 만나지 못한 분들에게는 아이들이 직접 찾아가 꽃을 건넸다. "울 뻔했다", "너무 감동이다", "이런 건 처음이다"라는 말도 여기저기서 들려왔다.비밀을 함께 준비한 아이들은 아침부터 들뜬 표정이었고, 미처 알지 못했던 아이들도 금세 함께 웃으며 즐거운 분위기에 어우러졌다. 함께 준비한 학부모들은 그 모습을 한발 물러서서 흐뭇하게 바라봤고, 그날 아침 'Thank you'라는 말이 몇 번이나 오갔는지 모른다. 그렇게 평범한 월요일 아침이 조금 특별해졌다.올해 처음으로 학부모회와 학생회가 함께 세계 교사의 날(World Teachers' Day)을 맞아 감사의 마음을 전해보자는 이야기를 꺼냈다. 아이들이 다니는 학교에서는 그동안 세계 교사의 날을 따로 기념하지 않았다. 처음인 만큼 평소처럼 학교에 왔다가 뜻밖의 마음을 더 반갑게 만났으면 했다. 내년에도 행사가 이어진다면 올해처럼 완전한 깜짝 행사는 어려울 터였다. 첫해인 만큼 놀라움도, 즐거움도 두 배였으면 하는 마음이었다.학생회는 선생님과 교직원 모두에게 전할 꽃을 준비하고, 아이들이 감사 카드를 쓰고 보드에 마음을 담은 메시지를 남길 수 있도록 했다. 학생들이 꽃을 주문하며 남긴 메시지는 하나하나 손글씨로 옮겨 꽃에 달았다.학부모회는 주말에 학교에 모여 공간을 꾸미고, 차와 초콜릿, 목캔디, 포인터처럼 학교에서 유용하게 쓸 수 있는 작은 물건들을 골라 선물 상자의 칸칸이 채우고 짧은 메시지도 붙였다. 함께 둘러앉아 식사할 자리도 마련했다. 꽃과 선물은 교사뿐 아니라 학교에서 아이들과 함께하는 교직원 모두에게 같은 마음으로 전했다. 저마다의 자리에서 아이들 곁에 좋은 어른으로 함께해주는 분들에게도 고마움을 전하고 싶었다. 그렇게 작은 준비들이 하나둘 모였다.세계 교사의 날은 1966년 10월 5일 국제노동기구(ILO)와 유네스코(UNESCO)가 '교원의 지위에 관한 권고'를 채택한 날을 기념한다. 이 권고는 교사의 권리와 책임뿐 아니라 교원 양성과 지속적인 전문성 개발, 채용과 고용, 교수·학습 여건 등에 관한 국제적 기준을 담고 있다.세계 교사의 날은 1994년부터 이어져 왔고, 올해는 권고 채택 60주년이 되는 해다. 2026년의 주제는 '교사와 함께 서기: 교직을 보호해온 60년, 그 지위를 높이고 우리의 미래를 만들어가기'다. 여기서 말하는 교사의 '지위'에는 사회적 인정뿐 아니라 전문적 자율성과 지원, 교육정책에 목소리를 낼 기회, 급여와 업무량, 근무환경까지 포함된다.'교육의 질은 교사의 질을 넘을 수 없다'는 말이 있다. 아이들에게 좋은 교육을 기대한다면 그 교육을 맡은 교사들이 계속 배우고 성장하며 자신의 전문성을 충분히 발휘할 수 있는 환경도 함께 만들어져야 한다. 전문성을 키울 기회, 동료와 협력할 시간, 교육적 판단이 존중되는 환경, 지속 가능한 업무 여건이 그 바탕이 된다.교사의 지위를 높이는 일은 결국 아이들이 받는 교육과 맞닿아 있다. 정책과 제도가 담당할 몫은 크지만, 가장 가까운 학교 공동체에서 교사의 일과 전문성을 존중하는 문화 역시 중요하다. 학생과 학부모가 "선생님의 일이 우리 아이들의 성장에 중요하다"는 마음을 전하는 것도 그런 문화의 한 부분일 것이다.그렇다면 그 마음을 일상에서는 어떻게 표현할 수 있을까. 한국의 스승의 날을 둘러싼 올해의 한 장면은 이 질문을 다시 생각하게 했다. 지난 5월 한 지역 교육청이 교사 업무 포털에 게시한 청탁금지법 안내문에는 학생들이 자발적으로 케이크 파티를 할 경우 학생들끼리 나눠 먹는 것은 가능하지만, 교사가 함께 먹거나 교사에게 케이크를 전달하는 것은 허용되지 않는다는 내용이 담겼다.해당 안내는 논란이 됐고, 이후 교육청은 안내 자료를 삭제했다. 학생이나 학부모가 교사에게 전하는 선물이나 음식이 부담이나 오해로 이어지지 않도록 경계를 두려는 취지는 이해할 수 있다. 하지만 이 장면은 한 가지 질문을 남긴다. 부담이나 오해 없이도 서로에 대한 고마움을 자연스럽게 표현하는 문화는 어떻게 만들어갈 수 있을까.늘 고마운 마음을 가지고 있어도 그것을 직접 말할 기회는 생각보다 많지 않다. 특별한 날의 의미는 없던 감정을 새로 만들어내는 데 있기보다 이미 가지고 있던 마음을 한 번 꺼내어 표현하게 하는 데 있는지도 모른다. 이날 아이들은 꽃을 고르고, 누구에게 전할지 정하고, 카드에 적을 말을 고민했다. 메시지 보드 앞에 서서 한참 문장을 고르는 모습도 보였다. 몇 줄의 말을 고르는 동안 선생님과 함께했던 순간들을 자연스럽게 되짚게 된다. 그리고 그 마음을 직접 건넨다.누군가를 떠올리고, 말로 옮기고, 직접 전하고, 그 마음이 따뜻하게 받아들여지는 것을 보는 일. 짧을 수도 있지만 소중한 과정이다. 학교에서의 배움에는 기록되지 않아도 오래 마음에 남는 것들이 있다. 다른 사람의 수고를 알아차리고, 마음속의 고마움을 말로 옮기고, 자신이 건넨 마음이 상대에게 닿는 순간을 경험하는 일도 그렇다. 아이들이 자신의 마음을 표현할 수 있도록 학생회가 준비를 이끌고, 학부모들은 필요한 부분을 보태며 함께 하루를 만들어갔다.교사의 전문성과 지위를 지키는 일은 하루의 행사로 완성되지 않는다. 그러나 가장 가까운 곳에서 교사를 비롯해 학교에서 아이들과 함께하는 이들의 수고와 가치를 알아보고, 감사와 함께 응원과 지지의 마음을 전하는 일 역시 학교 공동체에서 시작할 수 있는 하나의 실천이다. 그런 경험이 쌓일 때 존중은 하루의 행사를 넘어 학교의 문화가 된다.행사 도중 한 선생님에게서 받은 감사의 이메일 속 한 문장 앞에서 한참 마음이 머물렀다. "너희의 아이들을 가르치는 일은 이미 큰 기쁨"이라는 말이었다. 그 문장을 읽는데 마음이 뭉클했다. 감사를 전하려고 준비한 하루였는데, 오히려 더 큰 고마움을 돌려받은 기분이었다. 정성을 그렇게 따뜻하게 받아준다는 사실이 오히려 더 고마웠다. 그래서인지 감사의 말을 더 전하고 싶어졌다. 마음을 건네는 일뿐 아니라, 그것이 잘 닿았음을 느끼는 순간도 참 따뜻했다.무엇을 쓰고 어떻게 표현할지까지 AI의 도움을 받을 수 있는 시대가 되었지만, 누군가에게 고마운 마음을 떠올리고 그것을 직접 전하는 일, 그리고 그 마음을 받은 사람이 기뻐하는 모습을 바라보는 경험은 여전히 사람의 몫이다. 올해 처음 맞은 세계 교사의 날이 학교라는 공동체 안에서 마음을 주고받은 모두에게 선물 같은 하루로 오래 기억되길 바라본다.