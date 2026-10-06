다가갈수록 비현실적, 시칠리아 '신전의 계곡'

"나중은 없다. 뒤로 미루지 말고 떠나자" 60대 부부가 의기투합해 떠난 2026년 3월 10일부터 5월 1일까지, 52일간의 이탈리아 자유여행 이야기를 나눕니다.

큰사진보기 ▲아그리젠토 신전의 계곡에서 처음 만난 '헤라 신전' ⓒ 김연순 관련사진보기

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"으악, 여기가 아니야! 다음 정거장에서 내려야 하는데!"

큰사진보기 ▲아그리젠토 신전의 계곡에 있는 '헤라 신전' ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲멀리 내려다보이는 콩코르디아 신전 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲아그리젠토 콩코르디아 신전 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲콩코르디아 신전을 배경으로 한 조각상 '추락한 이카로스' ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲아그리젠토 신전의 계곡의 '헤라클레스 신전' ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲기차를 타면 여행 가방은 이렇게 묶어 둔다. ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲웰컴 푸드와 음료가 구비된 깔끔한 숙소에 들어오니 흡족하다. ⓒ 김연순 관련사진보기

"오늘은 우리 뭐 잘못된 거 없었지?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

시칠리아 북쪽 팔레르모에서 5박을 하고 시칠리아 동쪽에 있는 카타니아로 간다. 중간에 남쪽의 아그리젠토에 들렀다가 갈 예정인데, 지도를 보니 거의 'ㄴ(니은)'자로 간다. 아침 7시 40분 기차를 타야 해서 서둘러 정리하고 체크아웃했다. 중앙역까지 도보로 4분, 배낭여행자들에겐 교통 편한 곳이 최고다. 중앙역에 도착해 크루아상과 아메리카노 커피를 사서 기차에 탔다.약 두 시간 정도 걸려 드디어 아그리젠토 역에 내렸다. 대합실로 나가려는데 엘리베이터는커녕 에스컬레이터도 없다. 그저 깔끔하고 반질반질한 계단만 있을 뿐... 무거운 여행 가방을 들고 계단을 오르내리는데 욕이 절로 나온다. 유아차와 휠체어, 노인 등 보행 약자는 다니지 말라는 건가. 여행 가방을 끌 때와 들 때의 차이는 상당하다. 긴 시간이 아니었는데도 기운이 다 빠졌다.숨을 헐떡이며 고개를 드니 드디어 대합실이 보인다. 그래도 여기까지 왔으니 기념사진 한 장 찍으려고 역 이름이 있는 간판 앞에 섰는데, 남편이 외마디 소리를 지른다.아뿔싸, 아그리젠토 이름의 역은 하나 더 있었던 거다. '아그리젠토 중앙역'에서 내려야 하는데 역사 안내판의 아그리젠토만 얼핏 보고 '아그리젠토 바사' 역에서 내린 거다. 남편은 기차표를 예매하며 그걸 알고 한 정거장 더 가는 연장 티켓을 구매했는데, 내릴 무렵 핸드폰을 보다 깜빡했단다. 나는 자다가 남편이 깨워서 일어나 허둥지둥 부지불식간에 내렸고.다음 기차를 검색하니 두 시간 후에 온다기에 택시를 부르려 했지만 택시가 잡히지 않는다. 시골의 작은 역이라 그런지 역무원도 보이지 않는다. 공사장 작업복을 입은 대여섯 명의 사람들이 보여 그들에게 다가가 상황을 설명하고 택시 부르는 방법을 알려 달라고 했다. 자기들은 영어를 못한다며 잠시 기다리라고 하더니 영어 할 수 있는 사람을 데리고 왔다.사람들이 떼로 모여 우리를 보며 어떻게든 도우려고 한다. 그리고는 택시와 연결되는 전화번호를 알려줘서 그리 연결해 통화를 해 주었다. 너무도 감사했다. 십분 정도 후에 택시가 왔고 가볍게 아그리젠토 중앙역에 도착했다. 아그리젠토에서 일정을 마치고 다시 카타니아로 가는 기차표를 예매해 두었기에 마음이 조급했는데 친절한 사람들을 만나 참 다행이었다. 택시 기사에게 기차역을 잘못 내렸다고 말했더니 종종 그런 사람들이 있단다. 우리만 그러지 않았으니 다행이라고 해야 하나?중앙역 근처에 짐을 보관해 주는 장소가 있다. 간단한 식사와 음료를 파는 카페인데 일단 그리로 가서 짐을 맡겼다. 세 시간에 8유로다. 짐을 맡기고 손이 자유로우니 마음도 한결 편해졌다. 중앙역 바로 앞에는 택시들이 대기하고 있다. 택시를 타고 드디어 고대 그리스 유적지 '신전의 계곡'으로 갔다. 고대 신전이 있는 아그리젠토라니, 그 이름만 읊조려도 설렌다.'신전의 계곡'은 기원전 6세기 후반부터 기원전 5세기 후반 경에 집중적으로 건설되었다. 대규모의 고고학 공원인데 언덕의 능선을 따라 신전들이 열을 지어 서 있다. 1997년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다. 출입구는 두 곳이라는데 아래에서 올라가는 것보다는 위에서 내려오는 것이 좋을 것 같아 높은 곳으로 가달라고 했다. 택시에서 내러 몇 걸음 걸으니 저 멀리서 신전이 보인다. 신전을 향해 다가가는 시간이 비현실적으로 느껴진다.가장 먼저 만난 신전은 '헤라 신전'이다. 가장 높은 언덕에 위치해 있는 이 신전은 기원전 450년 경의 신전으로 고대 결혼식이 거행되던 제례 공간이었다고 한다. 파란 하늘을 배경으로 우뚝 서 있는 거대한 도리아식 기둥을 보고 있자니 그 오랜 시간 제례와 축제, 전쟁 같은 참상을 모두 견디어 낸 신전의 시간들이 떠오르며 마음이 먹먹해진다. 2000년도 더 오랜 시간을 지나 오늘 이곳에 그대로 존재하며 지중해와 계곡을 발아래 두고 우뚝 서 있는 헤라 신전을 보며 말 못 할 깊은 감동에 사로잡혔다.한참을 둘러보다 '콩코르디아 신전'으로 향했다. 기둥만 남아 있는 헤라 신전과는 달리 거의 원형 그대로 남아 있다. 외형을 보면 어디선가 많이 보던 모습인데 아테네의 파르테논 신전과 모습이 흡사하다. 콩코르디아 신전이 훼손되지 않고 이렇게 건재한 이유는 6세기경 가톨릭 성당으로 사용되면서 벽체와 구조가 보강되었기 때문이다. 군데군데 시멘트로 보수한 흔적이 있긴 하지만 전 세계에서 가장 완벽하게 보존된 고대 그리스 도리아식 신전 중 하나로 꼽힌다고 한다.콩코르디아(Concordia)는 로마 신화에 나오는 화합과 조화의 여신인데, 16세기 인문학자 피에트로 보니뇨가 인근에서 발견된 라틴어의 문구를 이 신전과 연결 지으며 붙은 명칭이다. 실제 고대 그리스 시절 어떤 신에게 바쳐진 신전인지는 확인할 길이 없다.위엄이 깃든 신전을 천천히 한 바퀴 둘러보았다. 신전의 꼭대기 부분에서 새소리가 들린다. 자세히 보니 새집이 보인다. 때마침 새 한 마리가 먹이라도 구하러 가는지 힘찬 날갯짓을 하며 날아간다. 사람들에게 마음의 안식처이자 기도처였던 신전이 지금은 새들에게 집을 제공하고 있다. 오랜 시간이 지나도 신전은 뭇 생명들에게 영육 간의 필요를 충족시켜 주는 것 같다.콩코르디아 신전만큼 유명한 것은 그 앞에 누워 있는 조각상 '추락한 이카로스'다. 폴란드 출신의 조각가 이고르 미토라이(Igor Mitoraj)의 작품으로 2011년에 제작되어 이곳에 설치되었다. 2011년 아그리젠토 신전 계곡 전역에서 이고르 미토라이의 전시회가 있었는데 전시를 마친 후에도 이 조각상은 그대로 남겨 두었다고 한다.이카로스는 태양에 너무 가깝게 날아가 밀랍 날개가 녹아 떨어진 이카로스 신화의 이야기를 담고 있다. 조각상은 팔과 다리, 날개의 일부가 파손된 형태로 땅 위에 비스듬히 쓰러져 있는 형상이다. 파란 하늘, 황톳빛 신전과 땅, 그 위에 조각상의 청동빛이 검은 그림자가 대비되며 기묘한 분위기를 자아낸다.2000년 전의 신전 앞에 놓인 '추락한 이카로스'. 과도한 욕망에 대한 꾸짖음을 말하는 걸까, 아니면 이상을 향해 날아오른 숭고한 도전을 말하는 걸까? 해석은 보는 사람 마음대로, 자유로운 해석이 가능하기에 명작이라고 고개를 끄덕여 본다.'헤라클레스 신전'은 비록 기둥 몇 개만 남아 있지만 아그리젠토 신전의 계곡 내에서 가장 오래된 도리아식 유적이다. 그리스 영웅 헤라클레스에게 바쳐진 곳으로, 고대 도시 아크라가스(아그리젠토의 옛 이름) 시절 영웅 숭배와 종교적 중심지 역할을 했다. 고대 로마의 정치가이자 철학자인 키케로의 기록에 의하면 대형 신전이었던 이곳에 헤라클레스 청동상이 전시되어 있었다고 한다. 오랜 시간이 지나며 전쟁과 자연재해로 무너져 버린 신전을 1920년대 영국의 한 고고학자의 후원으로 지금의 모습으로 일부 복원되었다.아래로 내려가는 길이 모두 고대 그리스 유적지다. 원숭이 같기도 하고 강아지 같기도 한 재미있는 형상의 바위들이 많다. 다 내려오니 관광객들을 위해 대기하고 있는 택시들이 있다. 택시 타고 짐 맡긴 곳으로 와 샌드위치와 커피로 기운을 충전했다.이제 카타니아행 기차를 타야 한다. 한 번에 가는 건 없고 중간에 환승해야 한다. 이번엔 잘못 내리면 안 된다, 몇 번을 확인하고 환승역에서 내렸다. 갈아 탈 기차는 한 시간 후에 오는데 이 역사에도 아무것도 없다. 역무원도 없고 매점도 없고 음료 파는 자판기도 없다. 오로지 열차 티켓 판매기만 있을 뿐이다. 잠시 역 밖으로 나왔는데 가게 하나 안 보인다.한 시간 동안 덩그러니 벤치만 있는 대합실에 앉아 있다가 시간이 되어 플랫폼으로 갔다. 플랫폼으로 오가는 동안은 수월했는데 모두 엘리베이터 덕분이다. 노인과 장애인, 유아차 그리고 무거운 짐을 든 승객과 여행자를 위해서, 간혹 계단을 이용하기 어려운 모든 사람을 위해서 모든 역에 엘리베이터 설치는 의무여야 한다.카타니아행 기차가 들어온다. 가볍게 가방을 싣고 자리에 앉았다. 잃어버리지 않으려는 필사의 노력으로 두 개의 가방 손잡이를 서로 묶어 두었다. 이제 안심하고 눈을 붙일 수 있다. 쾌청하던 하늘은 어느새 먹구름이 가득하다. 차창 밖으로 초록빛 구릉지 너머 첩첩산중 산자락이 겹쳐 스쳐 지나간다. 눈꺼풀이 무거워지며 까무룩 잠이 들었나 보다. 잠시 눈을 감았을 뿐인데 목적지인 카타니아 중앙역에 도착했다고 남편이 깨운다. 숙소까지는 도보로 15분. 이 정도는 걸을 만하다. 우리는 프로 배낭여행자 아닌가.숙소는 1층 상가처럼 도로에 문이 바로 붙어있다. 셀프 체크인하고 안으로 들어섰다. 기대 이상으로 깔끔한 복층형 숙소다. 그런데 웰컴 푸드와 음료, 양념류와 세제가 구비 되어 있다. 그릇들도 깔끔하고 커피잔도 예뻐서 무척 흡족하다. 음식은 못하지만 예쁜 그릇을 보면 그만 사족을 못 쓰고 마음이 풀어져 버린다.마트에 가서 장을 봐 왔다. 버섯볶음과 김자반, 밑반찬과 누룽지를 끓여 저녁을 먹었다. 오늘 하루를 돌아보며 남편에게 물었다.남편이 잽싸게 "없지" 한다. 오전에 아그리젠토 바사 역에서 잘못 내린 건 그사이에 까맣게 잊고 "그렇구나" 좋아했다. 남편의 눈이 잠시 흔들리기는 했었다.