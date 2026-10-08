최신 롤러코스터보다 90년 된 미끄럼틀에 사람들이 몰렸다

큰사진보기 ▲축제장 거리월요일 오후임에도 붐비는 축제장 ⓒ 오명선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲맥주축제텐트내부의 모습마시며, 노래하며, 담소하는 즐거운 축제인들 ⓒ 오명선 관련사진보기

▲컨베이어 밸트 올라타기 돌아가고 있는 컨베이어 밸트 올라타고 90년 된 미끄럼틀 꼭대기까지 올라가기 오명선 관련영상보기

큰사진보기 ▲하트 기념과자옥토버페스트2026 인사 ⓒ 오명선 관련사진보기

달콤하면서도 고소한 향기가 코끝을 강하게 사로잡는다. 커다란 솥에서 설탕에 볶아져 보석처럼 반짝이는 구운 아몬드(Gebrannte Mandeln)의 매혹적인 향기다. 그 달콤함을 따라가다 보면 어느새 노릇하게 구워지는 생선 소금구이, 통째로 기름을 틔우며 돌아가는 닭구이, 바삭한 껍질을 자랑하는 돼지 뒷다리 구이(슈바인학센), 지글지글 익어가는 독일 전통 소시지의 고소한 향이 공기 중에 오케스트라처럼 겹쳐진다.필자의 집에서 축제장인 테레지엔비제(Theresienwiese)까지는 걸어서 불과 5~7분 거리다. 현지인들이 '비슨(Wiesn, 바이에른 방언으로 '초원')'이라 부르는 옥토버페스트는 매년 찾아가야 하는 이벤트인 동시에, 창문 하나를 사이에 두고 일상 속으로 파고드는 거대한 이웃이다.올해로 제191회를 맞은 2026년 옥토버페스트는 지난 9월 19일 개막해 10월 4일까지 16일간 열렸다. 폐막 직후 뮌헨시 축제 집행위원회가 발표한 공식 잠정 집계에 따르면, 축제 기간 뮌헨을 찾은 방문객은 총 740만 명에 달했다. 이는 2025년의 650만 명을 크게 웃도는 수치로, 1810년 축제 출범 이래 가장 많은 인파가 몰린 '역대 최대 옥토버페스트'로 기록됐다.이번 옥토버페스트는 완벽에 가까운 가을 날씨가 이어지면서 평일 방문객도 크게 늘었다. 전통적인 양식과 역사를 보존한 특별 레트로 구역인 '오이데 비슨(Oide Wiesn)'에는 44만 7000명이 찾아 유서 깊은 축제 문화를 즐겼다. 맥주 소비량도 약 670만 잔(Maß)으로 전년보다 2.7% 증가했다.아침부터 저녁까지 대형 놀이기구가 바쁘게 움직이는 기계음과 롤러코스터에서 터져 나오는 환호와 비명이 공중을 가득 채운다.저녁이 깊어질수록 거대한 맥주 텐트 안에서는 전통 브라스 밴드의 경쾌한 연주가 울려 퍼진다. 수천 명의 축제 참가자들은 잔을 들고 목청껏 노래를 부른다. 국적도, 언어도, 나이도 다른 낯선 사람들이 같은 긴 목재 테이블에 둘러앉아 거대한 맥주잔을 연신 부딪치고, 자연스럽게 서로 어깨를 걸친 채 몸을 흔들며 합창을 이어간다.비슨에서는 홀로 찾아온 이조차 단 한순간도 혼자로 남겨두지 않는다. 축제장의 열기 속에서 빼놓을 수 없는 주인공은 단연 맥주잔을 안고 달리는 웨이트리스들이다. 한꺼번에 10개나 되는 1리터짜리 유리 맥주잔(Maß)을 가슴 가득 안아 든 채, 빽빽한 사람들 사이를 서커스단처럼 빠르고 경쾌하게 누빈다.그 경이로운 활력을 바라보고 있으면 '맥주를 마시는 술꾼들의 축제'라는 정의만으로는 옥토버페스트를 설명할 수 없음을 깨닫게 된다. 음악과 음식, 향기와 소리, 사람과 사람 사이의 유대감이 한데 뒤섞인 거대한 삶의 무대다.축제장에서 필자의 시선을 강렬하게 사로잡은 것은 하늘을 찌를 듯한 최신식 놀이기구나 화려한 LED 조명으로 무장한 대형 롤러코스터가 아니었다. 축제장 한쪽에서 묵묵히 제자리를 지키고 있는 빛바랜 오래된 목재 구조물이었다. 바로 90년의 역사를 품은 '토보건(Toboggan)'이다.토보건은 최신 놀이기구의 화려함과는 거리가 멀다. 첨단 제어장치로 시선을 압도하지도 않지만, 수많은 사람들은 홀린 듯 앞에 줄을 서고 주변에 모여든다.그들은 왜 토보건 앞에 서서 미어캣처럼 한쪽을 올려다보고 있는 것일까. 관람객들이 기대하는 진짜 즐거움은 탑승자가 목재 미끄럼틀을 타고 내려오는 순간에만 있지 않다. 정작 재미는 미끄럼틀에 도달하기 전, 승강 과정에서부터 시작된다.이용객은 먼저 약 8m 길이의 빠르게 움직이는 컨베이어벨트에 올라타 탑 상부로 걸어 올라가야 한다. 말로 들으면 단순하지만 실제로 발을 디디는 순간 사정은 완전히 달라진다.특히 축제 텐트에서 시원한 옥토버페스트 맥주를 몇 잔 마신 뒤라면 이 단순한 걸음은 인내와 균형감각을 시험하는 가혹한 무대로 변한다. 발을 내딛는 순간 몸은 역방향으로 휘청이며 뒤로 밀려나고, 균형을 잡으려 팔을 버둥거릴수록 몸은 더욱 고꾸라질 듯 요동친다.컨베이어벨트를 완주한 이용객은 나선형 목재 계단을 따라 탑 꼭대기로 올라간다. 그리고 마로 만든 1인용 매트에 앉아 오래된 목재 미끄럼틀을 타고 내려온다.위에서 아래로 내려오는 데 걸리는 시간은 불과 몇 초다. 하지만 그 짧은 순간의 쾌감을 위해 사람들은 길게 줄을 서고, 주변의 관람객들은 그 모습을 지켜보며 배꼽을 잡고 웃는다. 타는 사람과 보는 사람이 동시에 즐거운 놀이기구. 이것이 토보건이 가진 대체 불가능한 마력이다.토보건이 주는 진짜 경이로움은 단순히 오래된 놀이기구라는 데 있지 않다. 첨단 디지털 시대에도 이 기구를 유지하고 운영하는 장인정신에 있다.콘라트 가문의 설명에 따르면 축제 개막 전 토보건을 조립하는 데만 무려 2주가 걸린다. 거대한 나무 기둥을 직접 세우고, 나사 하나하나를 조이며, 빛바랜 전구를 닦고, 소형 엔진에 기름을 친다. 축제 기간에도 승객의 안전과 원활한 운영을 위해 매일 최대 12명에 달하는 숙련된 전문 인력이 기구 주변에 상주한다.첨단 롤러코스터와 거대한 관람차가 가득한 축제 한복판에서 사람들에게 가장 큰 웃음을 선사하는 것이 오래된 목재 구조물과 아날로그 컨베이어벨트라는 사실은 아름다운 역설이다.누군가의 실수를 비웃거나 놀리기 위해서가 아니다. 타인 앞에서 언제든 균형을 잃고 허우적거릴 수 있는 인간의 어설픔을 함께 너그럽게 웃어넘기는 포용의 문화가 그 안에 담겨 있다.뮌헨의 축제는 끝났다. 모든 일정이 공식적으로 종료된 뒤 창문을 열자 젯트코스터의 환호와 비명도 자취를 감췄다. 구운 아몬드의 달콤한 향과 소시지의 고소한 냄새도 사라졌다. 축제장에 세워졌던 텐트와 놀이기구도 하나둘 철거되고 있다.뮌헨의 옥토버페스트가 끝나자 일부 맥주축제 마니아들은 슈투트가르트로 발길을 옮긴다. 오는 11일까지 열리는 '칸슈타터 폴크스페스트(Cannstatter Volksfest)'에서 또 한 번 축제의 계절을 이어가기 위해서다.