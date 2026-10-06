"초과세수 100조, 대기업 아닌 청년에게"

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큰사진보기 ▲권지원 성공회대 학생이 AI와 일자리에 대한 정책제안을 하고 있다. ⓒ 최원석 관련사진보기

선정된 7대 요구안 -공공기관 및 대기업 지방 이전, 지역 특화 산업 생태계 구축을 통한 지방 일자리 창출

-공공임대주택 및 청년주택 공급 확대

-사립대 반값 등록금 실현, 대학 무상교육 추진 및 학자금 대출 이자 감면

-장애인, 여성, 성소수자 등 취약계층 복지 사각지대 전면 해소 및 맞춤형 인력 확충

-최저임금 현실화(생활임금화) 및 주 4일제 등 근로환경 근본적 개선

-한반도 평화 체제 구축 및 대북 적대관계 해소를 위한 외교 강화

-해외 파병 반대 및 휴전협정의 평화협정 전환 추진

큰사진보기 ▲조별로 예산배분투표의 결과를 발표하고 있다. ⓒ 최원석 관련사진보기

큰사진보기 ▲각자의 관심분야의 정책위원이 되어 예산배분투표를 진행하고 있다. ⓒ 최원석 관련사진보기

큰사진보기 ▲각자의 관심분야의 정책위원이 되어 예산배분투표를 진행하고 있다. ⓒ 최원석 관련사진보기

큰사진보기 ▲청년들이 청년정책포럼에 참가하고 있다. ⓒ 최원석 관련사진보기

큰사진보기 ▲청년정책포럼의 참가자들이 불평등을 멈춰라를 외치고 있다. ⓒ 최원석 관련사진보기

나라가 세계적인 부국이 되었지만, 청년들은 왜 계속 빚더미에 앉아 힘겨운 삶을 견뎌야만 할까. 이 물음에 답하고 스스로 불평등한 구조를 뒤집기 위해 청년들이 직접 팔을 걷어붙였다.지난 4일, 전국대학생연대와 청년진보당이 주최한 청년정책포럼 '브랜드 뉴데이(Brand New Day)'가 열렸다. 이날 포럼은 단순한 강연회를 넘어 전국 1010명의 청년과 대학생이 직접 제안한 예산 배분 정책을 테이블 토론과 민주적 투표 과정을 거쳐 '청년 7대 요구안'으로 만들어낸 정치 공론의 장이었다.1부 행사에서는 '초과세수 어디에 쓸지 우리가 결정합시다'라는 브리핑과 함께 1000인 예산 배분 투표 결과가 발표됐다. 이어 불평등 해소를 위한 구체적인 정책을 제안하는 4명의 대학생 주제 발언이 단상을 채우며 현장의 열기를 더했다.먼저 '부동산과 주거' 분야의 발언자로 나선 연세대학교 김영빈 학생은 천정부지로 솟는 월세와 전세사기의 공포 속에서 생존 자체를 위협받고 있는 청년들의 현실을 짚으며, 질 높은 공공임대주택과 청년주택의 대폭 확대를 강력히 촉구했다.이어 '대학교육'을 주제로 나선 박근희 동아대학교 학생은 "최상위권 대학 신입생의 80%는 소득 상위 20%로 채워져 있다"며 "교육은 불평등을 해소하는 것이 아니라, 부를 합법적으로 대물림하는 가장 견고하고 잔인한 '현대판 신분제'가 되었다"고 비판했다. 그는 학벌이 임금과 고용 안정성을 결정짓는 다중격차와 대물림의 구조를 끊어내야 한다고 역설했다.'평화와 기후위기' 부문 발언에 나선 이민지 부산가톨릭대학교 학생은 "거대 기업들은 온실가스를 뿜어 천문학적인 부를 쌓으면서도 환경 파괴 책임은 외면하고 있다"며 무책임한 자본을 강하게 비판했다. 또한 기후 재난은 반지하에 사는 청년들을 가장 먼저 덮친다며 불평등한 재난의 현실을 꼬집는 한편, 청년들의 목숨이 강대국의 이해관계에 거래되어서는 안 된다며 당당한 주권 행사를 강조했다.마지막으로 'AI와 일자리'를 주제로 발언한 권지원 성공회대학교 학생은 AI 시대 일자리 상실의 공포를 오롯이 청년들이 짊어지는 팍팍한 현실을 짚었다. 그는 "기술 혁신의 열매는 거대 기업이 독식하는 반면, 신입 채용은 줄고 알바 자리마저 AI 키오스크에 밀려나고 있다"고 비판했다.이어 "청년들에게 각자도생의 스펙 경쟁을 강요할 것이 아니라, 기업과 부유층이 AI로 벌어들인 막대한 이익에 세금을 부과해 돌봄·교육·보건의료 등 필수 서비스 영역에서 '청년 필수 공공일자리'를 국가가 대대적으로 보장해야 한다"고 목소리를 높였다.포럼의 핵심인 2부는 '불평등 해소를 위해 가장 먼저 어디에 투자하시겠습니까?'를 주제로 한 참가자들의 테이블 토론으로 진행됐다. 이 자리는 단순히 의견을 부딪치는 논쟁의 장이 아니었다.청년들은 앞서 1010명의 응답을 바탕으로 정리된 40개의 정책을 살펴보며, 그동안 '개인의 노력이 부족해서', 혹은 '어쩔 수 없는 현실'이라며 체념해왔던 불평등에 대해 다시금 깊이 고민했다.테이블에 마주 앉아 월세와 알바, 취업 준비에 짓눌린 서로의 팍팍한 삶의 이야기를 나누면서 참가자들의 사고는 개인의 고충에서 구조적 문제로 확장됐다. 진정으로 이 불평등을 타파하기 위해 우리 사회에 어떤 정책이 우선돼야 하는지 진지하게 숙의하는 과정이었다.이러한 성찰을 바탕으로 1차 투표에서 40개의 정책을 15개 핵심 과제로 압축했고, 2차 최종 투표를 거쳐 대한민국 청년들이 가장 시급하게 해결하기를 바라는 '청년 7대 요구안'을 최종 확정했다. 새롭게 선출된 최종 7대 요구안은 청년들의 절박한 생존권 보장을 넘어 소수자 인권과 한반도 평화 의제까지 폭넓게 아울렀다.압도적인 득표율(40%)로 1위를 차지한 '공공임대주택 및 청년주택 공급 확대'를 비롯해 상위권은 주거·교육·일자리 등 당장의 삶의 기반을 위협하는 사회 구조 개혁에 집중됐다. 특히 취약계층 복지 사각지대 해소와 해외 파병 반대 등 평화 의제가 7대 요구안에 포함되면서, 차별 없는 사회와 평화로운 미래를 향한 청년들의 연대 의식을 보여줬다.이날 포럼은 확정된 7대 요구안을 현실로 만들기 위한 선언문 낭독으로 막을 내렸다.청년들은 "1인당 국민총소득 4만 달러 시대를 앞두고도 청년들이 빚만 늘어가는 이유는 재벌 중심의 불로소득을 용인한 정치적 선택 때문"이라며 "국민의 희생으로 만들어진 초과세수 100조 원은 대기업이 아닌 불평등 구조 해소와 청년·서민의 삶 회복에 쓰여야 한다"고 외쳤다.이번 포럼은 개인의 불편함을 청년 전체의 정치적 요구로 승화시켰다는 점에서 의미를 지닌다.주최 측은 "일반적인 정책 여론조사를 넘어 청년들의 정치 공론장을 우리가 직접 만들었다"며 "앞으로 '청년 1만 인 요구안 투표'를 성사시키고, 다가오는 10월 31일 '전국대학생대회' 및 '민생회복 시민대회'에 대대적으로 힘을 모을 것"이라고 선언했다.'불평등을 멈춰라!'라는 구호 아래 하나 된 이들의 7대 요구안이 2027년 정부 예산안의 물줄기를 바꿀 수 있을지, 10월 31일 전국대학생대회를 향해 연대하는 청년들의 발걸음에 이목이 쏠리고 있다.