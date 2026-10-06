200만 명이 학살당한 킬링필드

큰사진보기 ▲크메르루주 집권 당시 뚜얼슬랭 교도소에서 살아남은 '쭘 메이'(95세)씨가 자신이 살아온 삶을 기록한 <생존자>책과 사진을 들고 있다. 뚜얼슬랭 교도소에 끌려온 수감자 1만 2000명 중 7명만 살아남았다. 왼쪽에 보이는 사진속에서 손가락으로 짚은 사람이 '쭘 메이'씨다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲뚜얼슬랭대학살박물관 정원에 있는 고문시설 모습. 해설사 설명에 의하면 원래 고등학교 운동장에 있던 그네 아래에 놓인 커다란 용기 속에 화장실 물을 담아 놓고 로프로 사람을 묶어 물속에 집어 넣어 고문했다고 한다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲뚜얼슬랭대학살박물관에 그려진 고문장면 모습. 위 사진에 보이는 그네를 이용해 고문하는 모습으로 물통 속에는 화장실 물이 들어있었다는 해설사의 설명이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲뚜얼슬랭대학살박물관에 그려진 그림. 수감자를 고문하다 사망하자 매장하기 위해 나르는 모습으로 여겨진다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲킬링필드에 있던 나무로 선전용 스피커가 달려 있었다고 한다. 영어로 적힌 설명문을 읽어보면 스피커 소리를 크게 틀어 사형당하는 사람들이 울부짓는 소리를 못 듣게 했다고 한다 ⓒ 오문수 관련사진보기

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"그때 나는 내가 죽을 수도 있다는 것을 느꼈다. 나는 정말 극도의 공포에 질려 있었고, 특히 전기 고문을 당하는 것이 두려웠다. 나는 맞거나 발톱을 뽑히는 고통은 견딜 수 있었지만, 감전은 견딜 수 없었다. 그들이 내 왼쪽 귀에 전선을 연결하자, 그 순간 머리가 터질 것 같았다. 쿡!쿡!쿡!쿡! 내 머리는 기계처럼 느껴졌고, 눈에서는 불이 났다. 나는 바닥에 쓰러져 두 번이나 의식을 잃었다.



큰사진보기 ▲뚜얼슬랭대학살박물관 뒷편에 걸린 사진 으로 뚜얼슬랭 교도소에서 살아남은 7명의 생존자들이다. . 맨왼쪽이 '쭘 메이'씨다. ⓒ 오문수 관련사진보기

깨어났을 때 나는 그들이 듣고 싶어하는 말을 하기 시작했다. 그 시점에는 무엇이 옳고 그른지 구분할 수 없었다. 다시 감전당할까 너무 두려웠기 때문에, 나는 CIA에서 복무했다는 이야기, 그들의 깃발에 경례했다는 이야기, 우리가 만들던 옷에 산을 붓거나 재봉 바늘을 부러뜨리는 등의 파괴 행위를 했다는 이야기를 지어냈다."

큰사진보기 ▲고문하는 사람들이 수감자 아이를 빼앗아가는 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲크메르루주 집권 당시 뚜얼슬랭 교도소에서 사형 대상자로 분류된 사람들이 트럭에 실려와 킬링필드로 끌려와 사형당하기 직전 모습을 그린 그림이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲킬링필드 집단매장지 ⓒ 오문수 관련사진보기

"제 아내와 아이들은 죽었고, 제가 견뎌야 했던 고문은 끔찍했습니다. 그 당시에는 살아남는 것보다 차라리 죽는 것이 낫겠다고 생각했습니다. 그러나 저는 살아 남았고 제 이야기를 전하는 것이 제 의무라고 믿습니다. 기자들이 인터뷰할 때 저는 말합니다. 그 끔찍한 시대가 다시 반복되는 것을 원치 않습니다."

큰사진보기 ▲킬링필드 입구에 들어가자 인부들이 공사를 하고 있었다. 사진속 영문 설명에는 '건설 프로젝트- 캄보디아 추모 유적지 유네스코 등재 기념 표석' 이라는 글귀가 적혀있었다. 한국인들도 유념해야할 내용이다. ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

캄보디아 여행 마지막 일정은 크메르루주 집권 당시 200만 명이 학살당했던 뚜얼슬랭대학살박물관과 킬링필드다. 킬링필드의 역사를 아는 일행의 기분을 아는지 박물관에 도착하자 비가 억수 같이 쏟아졌다. 외국인 관광객 대부분은 침울한 모습으로 말이 없었다.뚜얼슬랭은 원래 뚤스와이쁘레이 고등학교 자리였다. 그러나 크메르루주가 집권한 1975년 4월 17일부터 1979년 1월 7일까지 3년 8개월 동안 자신들의 반대파를 잡아 가두고 고문·처형했던 교도소로 변했다.크메르루주의 폴포트 정권이 집권한 시기는 야만의 시대였다. 안경을 끼고 있다는 이유로, 손에 굳은살이 없다는 이유만으로도 지식인으로 분류되어 처형당했다. 총알이 아깝다는 이유로 농기구를 이용해 학살했다. 킬링필드의 흔적은 캄보디아 전국 곳곳에 있다. 크고 작은 킬링필드가 삼천여 곳에 달한다.뚜얼슬랭 박물관은 1975년 크메르루주가 집권할 당시 S-21 교도소로 사용하였다. 이곳에는 당시의 수용시설과 고문 흔적이 그대로 남아 있다. 도망가지 못하도록 하기 위해 철조망이 쳐진 복도와 고문 기구들. 고문 도구를 이용해 고문하는 장면을 그린 그림들의 모습에 몸서리가 쳐졌다.교실이었지만 감옥으로 사용되었던 건물 밖에는 1만 2000여 명의 수감자 중 살아남았던 7명의 사진이 걸려 있었다. 박물관 입구에는 당시 살아남은 사진 속 인물인 쭘 메이(95세)씨가 자신의 삶을 기록한 <생존자>라는 책을 팔고 있었다.처형자 중에는 인도인 15명, 파키스탄인 22명, 프랑스인 4명, 라오스인 4명, 영국인 2명, 호주인 2명, 미국인 2명이 포함되어 있었다."제 삶은 천 번 이상의 죽을 수 있었던 순간으로 가득했습니다"라고 증언한 쭘 메이는 자동차 정비 기술과 재봉틀, 타자기를 수리할 수 있는 기술이 있어 간신히 살아남았다. 그는 피난 도중에 크메르루주에 잡혀 아내와 아이들을 모두 잃었다. 고문실에 붙잡혀온 그는 펜치로 오른쪽 엄지발톱을 강제로 뽑히고 왼쪽 발톱까지 뽑히던 고문 당시와 살기 위해 거짓말을 지어냈던 이야기를 책에 썼다.가이드의 설명을 들으면서 고문 현장을 돌아보던 서양 여성이 울고 있었다. 그만큼 고통스러웠다는 것을 의미한다. 일행 중 한 분도 "박물관과 킬링필드를 돌아보면서 가슴이 답답해 너무나 힘들었다"고 이야기했다.뚜얼슬랭 박물관에서 고문받다 죽은 사람을 매장할 곳이 부족해지자 크메르루주는 17㎞ 떨어진 킬링필드로 옮겨 처형했다. 킬링필드가 있는 쩡아엑은 원래 중국인들의 공동묘지였다.킬링필드에 들어서면 위령탑과 위령탑 유리 장식 안에 5천 개가 넘는 사람 두개골이 있다. 화살표를 따라 생매장 현장을 돌면 뼈가 드러나 있는 모습이 보인다.교도소장이었던 께앙케이어우(두치)는 전범재판에서 종신형을 선고 받았고, 실세인 누운체아, 키에우삼판, 이엥사리, 이엥뜨리트는 재판이 진행되어 일부는 사망하고 일부는 종신형을 선고 받았다.이곳은 폴란드의 아우슈비츠기념관, 일본의 히로시마평화기념관, 베트남의 타이거 감옥, 중국의 남경대학살기념관, 독일의 슈타지박물관과 유사하다.쭘 메이가 말했다.이념이라는 허상에 갇혀 자신과 생각이 다르다고 잔인하게 학살하는 사람들의 야만성에 진저리 치는 시간이었다.