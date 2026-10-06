지뢰는 캐냈지만 대한민국이 마주한 진짜 안보 위기

판문점에서 평양, 금강산까지. 30여 년 동안 남북 사이를 오가며 보고 들은 것을 바탕으로, 한반도 문제를 현장의 눈으로 읽습니다. (저서: 《경계에 선 나날들》, 《판문점에서 금강산까지》).통일부,적십자,남북지역교류 현장 활동 중시

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