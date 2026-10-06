지뢰는 캐냈지만 대한민국이 마주한 진짜 안보 위기

10월 5일 오후 12시 51분, 서부전선 비무장지대(DMZ) 군사분계선(MDL) 이남에 묻힌 북한 지뢰에 대한 우리 군의 제거 작전이 전격 개시됐다.
합동참모본부는 우리 장병들에게 부상을 입힌 수지(플라스틱) 지뢰가 MDL 이남 10여m 지점에 '인위적으로' 설치된 것임을 첨단 GPS로 최종 확인했다고 밝혔다. 명백한 정전협정 위반에 대해 북한의 사과를 촉구하고, 자발적으로 철거하지 않을 경우 직접 작전을 지속하겠다는 단호한 입장도 내놨다.
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국민의 생명과 영토를 지켜야 하는 군의 입장에서 원칙적이고 강력한 대응은 불가피하다. 그러나 위기관리의 시선으로 이 사태를 들여다보면, 지뢰는 캐내고 있을지언정 언제 터질지 모르는 '우발적 무력 충돌'이라는 거대한 뇌관에는 오히려 불이 붙고 있는 형국이다. 군의 단호한 조치 이면에는 치밀하게 통제되어야 할 위기관리의 공백이 자리하고 있다.
GPS와 글로나스가 빚어낸 엇갈린 선
가장 불안한 위험은 남북이 아예 다른 기계와 잣대로 '선'을 밟고 서 있다는 데 있다. 우리 군은 미국의 정밀한 GPS를 동원해 해당 지뢰가 MDL 이남 10여m라고 확정했다.
문제는 북한의 기준이다. 1953년 정전협정 당시 연필로 그어진 낡은 종이지도의 오차(약 50m)도 문제지만, 설령 북한이 최근 국경선 요새화 작업에 측량 기기를 동원했다 하더라도 남북의 좌표계는 엇갈린다.
북한은 적국인 미국이 통제하는 GPS 대신 러시아의 '글로나스(GLONASS)'나 중국의 '베이두(BeiDou)' 위성항법망에 의존하고 있기 때문이다.
서로 다른 위성 시스템으로 70년 전의 희미한 선을 긋고 있으니, 애초에 남북이 인식하는 군사분계선의 좌표 자체가 어긋나 있을 확률이 매우 높다.
우리의 정밀한 기준으로는 '우리 땅에 묻힌 불법 지뢰'지만, 북한군 입장에서는 '자신들의 영토 내에 설치한 정당한 방어망'이라고 우길 여지가 충분하다. 만약 북한군이 자신들의 지뢰를 남측이 훼손하며 영토를 침범(월선)하고 있다고 오판한다면 어떻게 될까.
현장에 투입된 우리 장병들을 향해 조준 사격을 가하거나 국지전으로 비화할 수 있는, 일촉즉발의 시나리오가 열린 셈이다. 최근 통일부가 '군사분계선 기준선 재확인'을 제안했던 것도 바로 이런 좌표 잃은 벼랑 끝 대치를 막기 싸움을 막기 위한 필수적인 안전조치였다.
'의도' 분석의 빈칸과 사라진 핫라인
군 당국의 조사 결과 발표에서 매설 '의도'에 대한 정밀한 평가가 보이지 않는 점은 정밀한 위기관리의 한계로 지적될 수밖에 없다.
군은 지뢰가 "인위적으로 위치"했다고 밝혔다. 그러나 이것이 2015년 목함지뢰 사건처럼 우리 장병을 살상할 목적으로 치밀하게 기획된 '고의적 도발'인지, 아니면 북한이 요새화 작업을 무리하게 서두르다 벌어진 '측량 오류에 따른 과실'인지는 엄밀히 구분되어야 한다.
전자의 경우 확전도 불사하는 압도적 응징이 필요하지만, 후자라면 군사적 긴장을 억제하고 통제하는 데 외교·안보 역량을 집중해야 하기 때문이다.
군 당국은 부상당한 장병에 대한 사과와 불법 지뢰의 즉각적인 자발적 철거를 강력히 촉구했지만, 이를 논의하고 통제할 최소한의 '군사 통신선'조차 모두 끊겨 있는 것이 뼈아픈 현실이다. 확성기를 통해 일방적으로 사과를 요구하는 것 외에, 충돌 직전의 현장 상황을 조율할 실무 접촉 채널마저 전무하다는 사실이야말로 작금의 대한민국이 마주한 진짜 안보 위기다.
전방의 지뢰 제거 작전 강행 소식에 접경 지역 주민을 비롯한 국민들의 우려와 긴장감도 깊어지고 있다. 군복을 입은 군은 흔들림 없이 원칙대로 작전을 수행하는 것이 맞다. 전선에서의 단호함은 군의 몫이지만, 정부의 안보 컨트롤타워는 그 단호함 이면에서 오판과 충돌을 막아내는 '위기 관리' 본연의 역할에 집중해야 한다.
총구를 단호하게 겨누는 동시에, 보이지 않는 곳에서는 오판을 막고 충돌을 제어할 실질적인 소통 통로를 집요하게 복원해 내야 한다. 단호함과 위기관리의 투트랙 전략. 그것이 생명을 지키고 안보 실익을 챙기는 진정하고 냉철한 현실주의다.
덧붙이는 글 | 필자는 <판문점에서 금강산까지>의 저자입니다.