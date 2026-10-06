곰이 잠시 빌려준 초록빛 안식

5살 손자에게 그림책을 읽어줍니다. 책 속에서 나의 동심을 발견하기도 하고 삶의 지혜를 얻기도 합니다. 책을 보며 손자와 대화하는 시간을 가질 수 있어서 좋습니다.

큰사진보기 ▲<나의 오두막> 책 표지 이미지 ⓒ 봄볕 관련사진보기

"나의 오두막은 찾기가 쉽지 않아요. 숲 한가운데 숨어 있거든요. 멀지 않은 곳에 호수가 있고요. 작은 폭포도 있어요. 오두막은 작지만 우리에겐 충분해요. 생선 구이를 해 먹을 수도 있어요. 꿀을 곁들이면 정말 맛있죠. 숲 내음을 맡으러 소풍도 갈 수 있고요. 이보다 더 조용한 곳은 어디에도 없을 거예요. 나의 오두막을 떠나는 건 그래서 늘 쉽지 않답니다."

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"할머니! 이 그림책 속에 곰이 있어요. 그런데 왜 곰은 숨어서 이 사람을 보고 있나요?"

"곰이 있다고? 어디?"

"할머니, 사람들이 다 이렇게 숲에 집을 짓고 살면 나무는 어떡해? 숲은 아프지 않을까요?"

"로리야, 이곳은 원래 곰이 사는 집이 아닐까? 이 사람이 곰의 오두막을 잠시 빌려서 쉬다 가는 것 같아. 곰도 지친 사람에게 쉴 시간을 내어준 거고. 자연은 다 함께 누리는 곳이니까."

마음 속이 복잡해질 때면 가만히 눈을 감고 아주 멀고 조용한 곳을 떠올리곤 한다. 번잡한 소음과 빽빽한 일상에서 벗어나, 초록의 깊은 숨을 쉴 수 있는 곳. 그곳은 과연 어디일까.로이크 프루아사르의 그림책 <나의 오두막>은 휴가를 꿈꾸는 현대인의 갈망을 나지막한 문장과 맑은 색채로 일깨워준다. 표지를 넘기면 속표지조차 없이 다짜고짜 우거진 숲 한가운데로 들어선다. 여백을 채운 다채로운 녹색의 스펙트럼 속에 고요한 울림이 깃들어 있다. 그림책에 담긴 글은 지극히 짧고 단정하다.녹음이 우거진 숲 한가운데 들어앉은 빨간 오두막, 물살을 가르는 작은 폭포, 생선을 구우며 피어오르는 연기, 그리고 그 속에서 유유히 자기만의 시간을 누리는 인물의 모습. 장면 하나하나를 가만히 들여다보고 있으면 웅성거리던 머릿속 생각들이 하나둘 떨어져 나가며 마음이 한결 가벼워진다.그러나 다정한 그림에 취해 있다가도 문득 묵직한 질문 하나가 마음을 두드린다. '현실에서 과연 이런 삶이 가능할까?'누구나 들어가 살 수 있는 거저 주어진 자연은 어디에도 없다. 숲속에 들어가 살기 위해서는 결국 땅을 소유해야 하는 시대다. 게다가 자신만의 고요를 얻겠다며 너도나도 숲으로 파고든다면, 울창했던 자연은 이내 파헤쳐지고 환경은 훼손되고 말 것이다. 꿈꾸던 낭만적 고요가 역설적이게도 또 다른 파괴를 전제로 한다는 사실은 마음을 헛헛하게 만든다.어쩌면 이 그림책이 주는 진정한 안식은 바로 그 지점에서 출발하는지도 모른다. 현실의 땅을 사지 않고도, 나무를 베어내지 않고도 깊은 숲속에 들어앉아 있을 수 있는 유일한 방법. 책장을 넘기며 탐욕과 번뇌를 비워내는 일이다. 그림책을 함께 살펴보던 어린 손주 로리가 묻는다.몇 줄 안 되는 글을 읽어주느라 초록으로 물든 숲만 바라보고 있었을 뿐, 그림 구석구석을 보지 못했던 까닭이다. 손주의 말을 듣고 그림 속을 찬찬히 들여다보기 시작한다. 지극히 단순한 글 뒤로 숨겨진 정교한 반전이 눈에 들어온다. 배낭을 메고 오두막에 도착하자마자 주워든 노란 책, 생선 구이에 꿀을 곁들여 먹는 특이한 식성, 그리고 오두막 주위를 스토커처럼 어슬렁거리는 곰 한 마리. 초록의 싱그러운 그림 속에서 정작 중요한 진실을 놓친 채 괜한 현실적 걱정부터 앞세웠던 셈이다.이 이야기는 곰의 시선으로 다시 읽을 때 전혀 다른 작품으로 변모한다. 사람이 들어설 때 오두막 뒤로 슬그머니 몸을 숨기던 곰. 사람이 집어 든 노란 책은 원래 곰이 읽던 책이었고, 폭포에서 다이빙을 할 때도 곰은 나무 뒤에서 다정하게 바라보고 있었다. "오두막은 작지만 우리에겐 충분해요"라는 문장에서 비로소 깨닫게 된다. '우리'는 사람과 곰, 곧 인간과 자연을 의미한다는 것을. 꿀을 좋아하는 곰을 위해 생선에 꿀을 바르고, 곰은 밤새 비박을 하는 사람의 곁을 수호신처럼 지켜준다.아이의 순수한 염려는 앞서 했던 고민과 자연스럽게 맞닿아 있다. 아이의 눈높이에 맞춰 다정하게 답을 건넨다.말을 뱉으며 스스로 또 한 번 깨달음을 얻는다. 사람이 잠시 쉼을 얻는 오두막은 소유하는 땅이 아니라, 자연이 잠시 빌려준 고요의 공간이라는 사실을. 사람이 머물다 일상으로 떠나고 난 빈자리에 곰은 느긋하게 돌아와 노란 모자를 쓰고 책을 펼친다. 자연은 그저 잠시 인간에게 자리를 내어주었을 뿐이다.이 책을 읽는 어른들은 외딴 오두막에서 혼자만의 고독과 휴식을 얻고, 아이들은 자연 그 자체인 곰에게 마음을 기대어 읽는다. 너도나도 자연을 차지하려 파헤치는 시대에, 이 그림책은 진정한 휴식이란 자연을 탐하지 않고 잠시 의탁했다가 비워두고 떠나는 것임을 가르쳐준다.현실의 벽 앞에서 지쳐가는 이들에게, 그리고 무거운 삶을 잠시 내려놓고 싶은 이들에게 이 초록빛 그림책을 건네고 싶다. 책장을 덮는 순간, 마음 가장 깊은 곳에 소란을 잠재울 조용한 오두막 하나가 가만히 자리 잡을 것이다.