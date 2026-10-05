합참 "25사단 폭발, 북한이 MDL 남쪽에 매설한 지뢰"... 최종 결론

큰사진보기 ▲양진혁 합동참모본부 작전부장이 5일 서울 용산구 국방부에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련해 합동 현장조사 TF 최종 조사 결과를 설명하고 있다. 2026.10.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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군 당국이 지난달 21일 육군 25사단 비무장지대(DMZ)에서 발생한 폭발 사고에 대해 북한군이 군사분계선(MDL) 남쪽에 매설한 수지반보병지뢰가 폭발해 우리 장병들이 다친 것으로 최종 결론을 내렸다.권대원 합동참모본부 차장(육군 중장)은 5일 오후 합동 현장조사 태스크포스(TF) 최종 조사 결과를 발표하고 "북한이 소위 '국경선 요새화' 작업을 빌미로 MDL 이남에 설치한 수지반보병지뢰에 의해 정상적인 DMZ 작전을 수행하던 우리 장병이 큰 부상을 당한 것으로 최종 판단했다"고 밝혔다.이번 결론은 지난달 26일부터 29일까지 진행된 유엔군사령부와의 공동 현장조사와 국립과학수사연구원의 감정 결과를 종합해 내려졌다.결정적인 근거는 부상 장병들에게서 나왔다. 국과수는 1·2차 폭발 부상자들의 전투복에서 TNT 성분을 확인했다. 또 첫 번째 폭발 부상자의 전투복과 두 번째 폭발 부상자의 수술 과정에서 나온 파편에서는 플라스틱의 일종인 멜라민 요소 포름알데히드(MUF) 수지가 검출됐다.군은 이를 과거 집중호우 때 임진강에서 수거한 북한군 수지반보병지뢰와 비교 감정했다. 그 결과 부상자들의 피복과 몸에서 나온 갈색 파편의 성분이 북한 지뢰의 갈색 본체와 동일한 것으로 확인됐다고 밝혔다. 폭발한 지뢰가 북한군 수지반보병지뢰라는 사실을 과학적 감정을 통해 확인했다는 것이 군의 설명이다.현장조사에서도 이를 뒷받침하는 증거가 확인됐다. 사고 당일 장병들은 철수 과정에서 땅속 5~10㎝에 묻힌 지뢰 1발을 발견했다. 이어 지난달 29일 유엔사와의 최종 현장조사에서는 두 번째 폭발 지점에서 1~2m 떨어진 곳에서 북한군 수지반보병지뢰가 추가로 발견됐다. 이 지뢰 역시 땅속 약 3㎝에 묻혀 있었다.GPS로 위치를 측정한 결과 두 차례 폭발 지점과 추가로 발견된 북한 지뢰는 모두 MDL에서 남쪽으로 10여m 떨어진 곳에 있었다. 합동조사팀은 주변 지형과 기상·토질, 지뢰와 폭발구 사이의 간격 등을 분석해 북한에서 떠내려온 지뢰가 아니라 최소 4발 이상을 인위적으로 설치한 지뢰지대라고 판단했다. 유엔사도 지뢰가 인위적으로 놓인 것으로 평가했다.군은 이에 따라 이날 낮 12시51분께 사고가 발생한 MDL 남쪽의 북한군 지뢰지대를 제거했다. 작전은 유엔사 군사정전위원회가 현장을 확인한 가운데 진행됐다. 군은 북한이 MDL 남쪽의 다른 지뢰들을 자발적으로 제거하지 않으면 우리 장병의 안전을 위해 제거 작전을 계속하겠다고 밝혔다.합참은 이날 북한군이 MDL 남쪽에 지뢰를 설치한 것으로 추정되는 곳이 사고지역 이외에도 수개소 더 있다고 처음 공개했다. 해당 지역에서 북한군 작업구역은 MDL 남쪽으로 평균 20여m까지 넘어온 것으로 분석됐다.북한군의 MDL 침범도 크게 늘었다. 합참에 따르면 북한이 '국경선 요새화' 작업을 시작한 이후 MDL 침범은 2024년 9회, 지난해 17회에서 올해 50여 회로 증가했다. 특히 올해는 8월 중순 동부지역에서 침범이 시작됐으며, 한 지역에서만 북한군이 MDL 남쪽 10여m 지점을 순찰하면서 40여 차례 침범한 것으로 파악됐다.다만 합참은 이 과정에서 남북과 유엔사가 적용하는 MDL 기준에 차이가 있을 가능성도 공개했다.정전협정 당시 설치된 MDL 표지판 1292개 가운데 현재 확인되는 것은 약 200개에 불과하며, 한국군과 유엔사가 사용하는 MDL 좌표도 완전히 일치하지 않는다. 북한군 역시 별도의 기준선을 적용하고 있을 가능성이 있다는 것이다.실제 일부 북한군은 우리 군의 경고사격을 받은 뒤 지도를 확인하거나 남측을 관측하는 행동을 보여 자신들이 MDL을 침범하지 않았다고 인식했을 가능성이 있다고 합참은 설명했다.현재 사고 당시 작전에 투입됐던 18명 가운데 중상자 2명과 경상자 1명은 계속 입원 치료를 받고 있다. 먼저 퇴원한 15명 가운데 2명은 추가 외래진료를 받았으며 나머지 13명도 필요할 경우 의료지원을 받을 수 있도록 관리하고 있다.합참은 북한에 "이번 지뢰 폭발로 부상당한 우리 장병들에 대한 진심 어린 사과"를 요구하는 한편, 정전협정을 위반해 MDL 남쪽에 설치한 지뢰들을 즉시 제거하라고 촉구했다.