"부동산 정책 실력없고 무능" 비난 글에 직접 응답한 이 대통령

"실망스러우시더라도 여유를 가지고 조금만 기다려 주시기 바랍니다."
이재명 대통령이 5일 X(구 트위터)에 정부의 부동산 정책을 비판한 글을 인용하며 당부한 내용이다.
한 X 이용자는 "이재명아. 너의 부동산 정책이 엉망이라 서울 집값이 불안한 거야. 너 실력없고 무능한 거 다 뽀록났으니까 애쓰지말고 해외순방이나 계속 다녀"라며 다소 신랄한 글을 게재했다. 이 대통령은 이 글을 자신의 X에 인용하며 '기다려달라'는 당부를 남긴 것이다.
이날 오전 X를 통해 김지용 중대범죄수사청장 후보자 임명에 비판적인 당내 강경파를 향해 각을 세운 이 대통령은 오후에는 연달아 부동산 관련 글을 올렸다.
이 대통령은 "지금 당장 힘들더라도 대한민국이 부동산 폭탄 돌리기 끝에 잃어버린 30년을 맞게 할 수는 없다"라며 "이 정부 들어서 얼마 전부터 인허가 및 착공이 대폭 늘고 있고, 신규택지개발, 기존 부지와 건축물의 주거용 변경이 속도를 내고 있어 공급도 곧 많이 늘어날 것"이라고 강조했다.
그러면서 "행정기관과 공기업의 지방이전, 지방중심의 3대 메가 7대 씨드 프로젝트 가동 등 균형발전 정책으로 수도권 집중을 완화하고, 세계 최고 수준인 가계대출 조정과 조세정의에 부합하는 세제개혁도 이뤄질 것"이라며 "초과세수를 활용해 청년과 중산층용 공공장기임대 주택도 조기에 대량공급할 것"이라고 설명했다.
이 대통령은 또한 "부동산 공화국 탈출은 대한민국의 국가과제다, 이재명 정부는 부동산투기공화국 탈출 약속을 반드시 지킬 것"이라고 밝혔다.
이후 이 대통령은 30분 후 '기다려달라'는 내용의 글을 연달아 올렸다.
이 대통령은 "부동산 문제처럼 수십년간 계속된 구조적 문제는 단기처방 몇 가지로 금세 좋아지기는 어렵다"라며 "부동산 투기 권장하는 보수정부는 제외하고, 민주정부마다 부동산 투기 억제를 위해 노력했지만 목표대로의 성과를 내지 못했다"고 진단했다.
이어서 이 대통령은 "여러 원인이 있겠지만 저항과 반발에 밀려 필요하다고 생각되는 개혁조치를 끝까지 관철 못한 것도 한 원인일 것"이라며 "부동산 투기 억제와 부동산 가격 안정은 반드시 해야 할 국가적 과제이고 매우 어려운 일이지만, 또 못해낼 일도 아니"라고 자신했다.
이 대통령은 또 다시 글을 올려 "서울과 수도권 주택 건설은 부족한 주택 조기 공급효과 외에 지금 가장 필요한 내수경기(건설경기) 활성화라는 두 가지 효과가 동시에 나타나기 때문에 긴급하고 중요하며 효용성 높은 정책"이라며 "이 때문에 국무총리 총괄로 범정부 차원에서 주택인허가 조기확대와 택지공급을 매일 매일 챙기며 주간 단위로 대통령이 그 결과를 보고받고 있다"고 전했다.
또한 "최근 주택인허가가 전년 동기대비 약 50% 증가하고 있다"라며 "일부에서 인허가를 받고도 분양 우려로 착공을 망설이는 경우가 많다고 하여 LH로 하여금 미분양분을 매입임대용으로 매수확약 해 주도록 지시하였다"고도 밝혔다.
더불어 이 대통령은 "신임 국토부장관과 LH공사에게 집 못지어 미친 것처럼 국가명운을 걸고 조기 대량 공급에 매진하도록 지시하였다"라며 "시간이 좀 걸리겠지만 세제 정상화, 대출 조정, 공급확대, 행정기관·공기업과 기업들의 지방 이전 등을 통해 집값은 반드시 안정될 것"이라고 재차 강조했다.