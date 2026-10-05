"부동산 정책 실력없고 무능" 비난 글에 직접 응답한 이 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 2일 세종특별자치시에서 열린 민원혁신 사례보고회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"실망스러우시더라도 여유를 가지고 조금만 기다려 주시기 바랍니다."

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일, 자신에게 비판적 글을 남긴 X 유저 글을 인용하며 “실망스러우시더라도 조금만 기다려달라”고 글을 올렸다. ⓒ 이재명 대통령 X 갈무리 관련사진보기

이재명 대통령이 5일 X(구 트위터)에 정부의 부동산 정책을 비판한 글을 인용하며 당부한 내용이다.한 X 이용자는 "이재명아. 너의 부동산 정책이 엉망이라 서울 집값이 불안한 거야. 너 실력없고 무능한 거 다 뽀록났으니까 애쓰지말고 해외순방이나 계속 다녀"라며 다소 신랄한 글을 게재했다. 이 대통령은 이 글을 자신의 X에 인용하며 '기다려달라'는 당부를 남긴 것이다.이날 오전 X를 통해 김지용 중대범죄수사청장 후보자 임명에 비판적인 당내 강경파를 향해 각을 세운 이 대통령은 오후에는 연달아 부동산 관련 글을 올렸다.이 대통령은 "지금 당장 힘들더라도 대한민국이 부동산 폭탄 돌리기 끝에 잃어버린 30년을 맞게 할 수는 없다"라며 "이 정부 들어서 얼마 전부터 인허가 및 착공이 대폭 늘고 있고, 신규택지개발, 기존 부지와 건축물의 주거용 변경이 속도를 내고 있어 공급도 곧 많이 늘어날 것"이라고 강조했다.그러면서 "행정기관과 공기업의 지방이전, 지방중심의 3대 메가 7대 씨드 프로젝트 가동 등 균형발전 정책으로 수도권 집중을 완화하고, 세계 최고 수준인 가계대출 조정과 조세정의에 부합하는 세제개혁도 이뤄질 것"이라며 "초과세수를 활용해 청년과 중산층용 공공장기임대 주택도 조기에 대량공급할 것"이라고 설명했다.이 대통령은 또한 "부동산 공화국 탈출은 대한민국의 국가과제다, 이재명 정부는 부동산투기공화국 탈출 약속을 반드시 지킬 것"이라고 밝혔다.이후 이 대통령은 30분 후 '기다려달라'는 내용의 글을 연달아 올렸다.이 대통령은 "부동산 문제처럼 수십년간 계속된 구조적 문제는 단기처방 몇 가지로 금세 좋아지기는 어렵다"라며 "부동산 투기 권장하는 보수정부는 제외하고, 민주정부마다 부동산 투기 억제를 위해 노력했지만 목표대로의 성과를 내지 못했다"고 진단했다.이어서 이 대통령은 "여러 원인이 있겠지만 저항과 반발에 밀려 필요하다고 생각되는 개혁조치를 끝까지 관철 못한 것도 한 원인일 것"이라며 "부동산 투기 억제와 부동산 가격 안정은 반드시 해야 할 국가적 과제이고 매우 어려운 일이지만, 또 못해낼 일도 아니"라고 자신했다.이 대통령은 또 다시 글을 올려 "서울과 수도권 주택 건설은 부족한 주택 조기 공급효과 외에 지금 가장 필요한 내수경기(건설경기) 활성화라는 두 가지 효과가 동시에 나타나기 때문에 긴급하고 중요하며 효용성 높은 정책"이라며 "이 때문에 국무총리 총괄로 범정부 차원에서 주택인허가 조기확대와 택지공급을 매일 매일 챙기며 주간 단위로 대통령이 그 결과를 보고받고 있다"고 전했다.또한 "최근 주택인허가가 전년 동기대비 약 50% 증가하고 있다"라며 "일부에서 인허가를 받고도 분양 우려로 착공을 망설이는 경우가 많다고 하여 LH로 하여금 미분양분을 매입임대용으로 매수확약 해 주도록 지시하였다"고도 밝혔다.더불어 이 대통령은 "신임 국토부장관과 LH공사에게 집 못지어 미친 것처럼 국가명운을 걸고 조기 대량 공급에 매진하도록 지시하였다"라며 "시간이 좀 걸리겠지만 세제 정상화, 대출 조정, 공급확대, 행정기관·공기업과 기업들의 지방 이전 등을 통해 집값은 반드시 안정될 것"이라고 재차 강조했다.