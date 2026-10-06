핀란드 교육의 위기? 문제는 '놀이' 아닌 '학습 무기력'

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치(별의별교육연구소)에도 실립니다.

한때 핀란드 교육은 우리 교육이 따라가야 할 이상향처럼 소개됐다. 경쟁보다 협력, 시험보다 성장, 교사의 자율성과 학생의 주도성을 중시하는 교육으로 주목받았다. 놀이와 체험, 프로젝트 수업을 강조하면서도 높은 학업성취도를 보인다는 점에서 혁신교육의 대표적인 모델로 여겨졌다.그런데 최근 분위기가 달라졌다. 지난 9월 25일 <조선일보>는 핀란드 학생들의 국제학업성취도평가(PISA) 성적 하락을 다루며 놀이 중심 교육과 기초지식 교육의 약화를 주요 원인으로 지목했다. 핀란드 교육을 모범으로 삼아온 우리나라에도 시사하는 바가 크다는 취지였다.이 기사를 읽은 독자라면 '결국 놀이교육과 학생 중심 교육은 실패한 것 아닌가'라는 생각을 할 수 있다. 핀란드의 학력 저하는 분명 가볍게 볼 문제가 아니다. 그러나 PISA 점수 하락만으로 놀이교육이나 프로젝트 수업, 혁신교육이 실패했다고 단정하는 것도 성급하다.먼저 PISA가 무엇을 측정하는지 살펴볼 필요가 있다. PISA는 특정 교수법의 효과를 실험하는 연구가 아니다. 만 15세 학생들의 수학·읽기·과학 소양을 측정하고, 설문조사를 통해 가정환경과 학교생활, 학습 태도 등을 함께 분석한다.교육환경과 성취도 사이의 관련성을 살펴볼 수는 있지만, 이를 통해 '놀이교육 때문에 성적이 떨어졌다'거나 '프로젝트 수업 때문에 기초학력이 낮아졌다'는 직접적인 인과관계를 증명할 수는 없다.경제협력개발기구(OECD) 자료를 보면 핀란드의 성적 하락 자체는 사실이다. PISA 2022에서 핀란드는 수학·읽기·과학 모두 이전보다 낮은 점수를 받았다. 2012년과 비교하면 세 영역 모두 20점 이상 하락했다. 특히 수학에서 기초 수준에 미달하는 학생의 비율이 크게 늘었고, 상위권과 하위권의 격차도 확대됐다.그렇다고 핀란드 교육 전체가 무너졌다고 보기는 어렵다. 핀란드 학생들은 당시에도 수학·읽기·과학 세 영역 모두 OECD 평균보다 높은 성취도를 보였다. 수학은 75%, 읽기는 79%, 과학은 82%의 학생이 최소 성취수준 이상에 도달했다. OECD 평균은 각각 69%, 74%, 76%였다.'하락'은 사실이지만 곧바로 '추락'이나 '붕괴'로 표현하기에는 신중할 필요가 있다. 하락의 원인을 특정 교수법 하나로 설명하는 것은 더욱 어렵다.핀란드의 성적 하락에는 여러 요인이 복합적으로 작용했을 가능성이 크다.먼저 학생 구성의 변화도 살펴봐야 한다. OECD가 발표한 'PISA 2022 핀란드 국가보고서'에 따르면, 핀란드의 이주배경 학생 비율은 2012년 3%에서 2022년 7%로 증가했다. 이주배경 학생의 상당수는 가정에서 PISA 평가에 사용된 언어와 다른 언어를 사용하며, 사회경제적으로 어려운 환경에 놓인 비율도 높다. 수학과 읽기에서 이주배경 학생과 비이주배경 학생 사이의 성취도 격차도 확인된다.물론 이민 증가가 핀란드 전체의 성적 하락을 모두 설명하는 것은 아니다. 비이주배경 학생들의 성취도 역시 떨어졌기 때문이다. 다만 학생 구성의 변화와 언어·복지 지원 문제를 제외한 채 성적 하락을 오직 놀이교육 탓으로 돌리는 해석도 타당하지 않다.코로나19 시기의 학습 결손, 교원 부족, 가정의 학습 지원 약화, 학생들의 학습 동기 저하도 함께 살펴봐야 한다. 스마트폰과 디지털 기기로 인한 집중력 저하도 빼놓을 수 없다.PISA 2022에서 핀란드 학생의 41%는 수학 시간에 디지털 기기 때문에 집중이 흐트러진다고 응답했다. 학생에게 필요한 도움을 제공하는 교사와 자녀의 학습에 참여하는 학부모의 비율도 과거보다 낮아졌다. 핀란드 역시 우리와 마찬가지로 교실 집중도의 저하, 기초학력 격차, 학습 동기의 약화라는 복합적인 문제를 겪고 있는 셈이다.그동안 우리는 핀란드 교육을 지나치게 이상화한 측면이 있다. 핀란드의 교육제도 중 일부만 떼어내 우리 교육의 정답처럼 소개하기도 했다. 하지만 교육은 한 나라의 역사와 문화, 인구구조, 복지체제, 교원정책과 긴밀하게 연결돼 있다. 인구 560만 명 안팎의 핀란드와 우리나라의 교육환경은 다르다. 학교 규모와 지역 여건, 입시제도와 사교육의 영향도 크게 다르다.한때 높은 성취도를 보였다는 이유로 핀란드의 모든 제도를 정답처럼 받아들이는 것도 문제다. 반대로 성적이 떨어졌다는 이유로 그 철학 전체를 폐기하는 것도 문제다. 교육에서 가장 위험한 태도는 한 국가의 성공을 맹목적으로 추종하거나 하나의 지표로 교육의 성패를 재단하는 것이다.그럼에도 핀란드 교육이 강조해 온 학생 주도성, 교사의 전문성과 자율성, 협력과 신뢰의 철학은 여전히 중요하다. 오히려 인공지능 시대이기 때문에 더욱 중요해지고 있다.이제 인공지능은 웬만한 지식을 즉시 설명하고 정답까지 제시한다. 그러나 무엇을 질문해야 하는지, 인공지능의 답을 어디까지 믿어야 하는지, 잘못된 정보를 어떻게 검증해야 하는지는 대신 결정해주지 않는다. 어려운 문제 앞에서 포기하지 않고 다시 시도하는 힘도 인공지능이 만들어주지 못한다. 배움을 지속시키는 힘은 결국 학습자의 호기심과 내적 동기, 자기조절 능력에서 나온다.입시와 점수 같은 외적 동기는 단기간 학생을 움직일 수 있다. 그러나 외부의 자극이 사라지면 학습도 함께 멈출 가능성이 크다. 학생이 평생 배우는 사람으로 성장하려면 공감, 호기심, 열정, 꿈과 같은 정서적 토대가 필요하다.놀이와 탐구, 프로젝트 수업은 바로 이 지점을 살릴 수 있다. 학생에게 질문할 기회를 주고, 친구들과 협력하며, 실패한 뒤 다시 시도하게 한다는 점에서 의미가 있다. 문제는 이런 수업이 기초지식과 반복 연습을 대신할 수 있다고 오해할 때 발생한다.학생 주도 학습에도 주도할 수 있는 기본 역량이 필요하다. 글을 제대로 읽지 못하면 스스로 자료를 탐색하기 어렵다. 수의 개념과 연산 원리를 이해하지 못하면 복잡한 문제를 해결하기 어렵다. 배경지식이 부족하면 새로운 정보의 진위를 판단하기도 힘들다.자기주도성은 아무것도 가르치지 않고 학생에게 맡겨둘 때 저절로 생기는 능력이 아니다. 기본 개념을 익히고, 충분히 연습하고, 작은 성공을 쌓는 과정에서 만들어진다. 따라서 놀이와 지식, 학생 주도성과 교사의 명시적 지도는 서로 대립하는 선택지가 아니다. 좋은 교육은 이들을 학생의 발달단계와 필요에 맞게 연결한다.놀이와 프로젝트 수업을 하더라도 교사가 학습 목표와 핵심 개념을 분명하게 설계해야 한다. 활동이 끝난 뒤에는 학생이 무엇을 배웠는지 확인하고, 부족한 부분을 다시 가르쳐야 한다. 학생에게 선택권을 주되, 필요한 순간에는 교사가 적극적으로 개입해야 한다.우리 교육도 같은 질문 앞에 서 있다. 학교 현장에서는 기초학력 지원이 갈수록 어려워지고 있다. 학부모의 동의가 필요한 경우가 많고, 일부 학부모는 낙인효과를 우려해 지원을 주저한다. 학교의 보충지도보다 사교육을 선택하기도 한다. 지원이 꼭 필요한 학생이 정작 학교의 지원에서 벗어나는 상황도 발생한다.그러나 학습격차는 대개 초등학교 저학년부터 시작되고, 학년이 올라갈수록 누적된다. 읽기와 쓰기, 기초수학에서 생긴 작은 결손을 제때 발견하지 못하면 학생은 수업을 따라가기 어려워진다. 모르는 것이 쌓이면 질문하기도 두려워진다. 수업에 참여하지 못하고, 실패가 반복되면서 결국 "나는 공부를 못한다", "해도 안 된다"는 학습된 무기력에 빠진다.학교가 맞춤형 교육과 수준별 지원에 더 힘을 쏟아야 하는 이유다. 모든 학생에게 똑같은 문제를 주고, 같은 시간에 같은 기준으로 평가하는 것만으로는 교육의 공정성을 실현할 수 없다.출발점과 배움의 속도가 다른 학생에게 필요한 도움을 제공하는 것이 더 실질적인 공정이다. 이를 위해 기초학력 전담교원과 특수·상담·복지 인력을 확충하고, 담임교사가 학생을 개별적으로 지도할 수 있는 시간과 학급 여건을 마련해야 한다.기초학력 강화와 함께 반드시 바뀌어야 할 것이 평가다. 학교가 학생을 가르치는 곳이 아니라 끊임없이 수행평가하고 기록하는 기관으로 변해서는 안 된다. 공정성이라는 명분 아래 하나의 기준으로 학생을 평가하고, 학생의 성장과 실제 배움이 뒤로 밀려서도 안 된다.평가가 좌절감과 불안, 실패감만 남긴다면 교육적 기능을 잃은 것이다. 평가는 학생이 무엇을 알고 무엇을 더 배워야 하는지 알려주는 피드백이어야 한다. 교사에게는 수업을 조정할 근거가 되고, 학생에게는 다시 도전할 기회를 주어야 한다.생활기록부를 위한 활동, 기록을 위한 수행평가, 점수를 위한 수업이 많아질수록 실제 배움은 오히려 뒷전으로 밀릴 수 있다. 평가의 횟수와 기록의 양을 늘리는 것이 책임교육은 아니다. 학생의 출발점을 진단하고, 수업 중 피드백을 제공하며, 부족한 부분을 다시 가르친 뒤 성장을 확인하는 평가가 필요하다. 학생의 자기평가와 성찰도 이 과정에 포함돼야 한다.한 번의 평가로 학생의 능력을 확정하는 것이 아니라, 평가 결과를 바탕으로 다시 배울 기회를 제공해야 한다. 그것이 평가가 교육의 일부가 되는 길이다.지금 우리가 맞닥뜨린 것은 놀이교육이나 혁신교육만의 위기가 아니다. 학생이 배움을 포기하고, 학교는 이를 충분히 지원하지 못하는 '학습 무기력의 시대'다. 필요한 것은 과거식 주입교육으로의 회귀도 아니고, 막연한 학생 자율성의 강조도 아니다. 기초지식과 기본 개념을 탄탄하게 가르치면서도 질문하고 탐구할 기회를 보장하는 교육이 필요하다.평가하면서 끝내는 것이 아니라, 평가 결과를 바탕으로 다시 가르치고 다시 배울 기회를 주어야 한다. 배움이 느린 학생에게는 더 많은 시간과 도움을 제공하고, 준비된 학생에게는 더 깊이 탐구할 기회를 열어줘야 한다.핀란드 교육의 성적 하락은 혁신교육을 폐기하라는 경고가 아니다. 철학만으로 기초학력을 보장할 수 없으며, 자율성도 체계적인 지원 위에서 가능하다는 경고에 가깝다. 핀란드 교육이 추구해 온 방향 자체가 틀렸다고 보기는 어렵다. 다만 시대의 변화에 맞게 기초학력 지원과 교사의 역할, 디지털 기기 사용, 평가 체제를 보완해야 한다.우리 교육 역시 마찬가지다. 기본을 더 단단히 가르치고, 평가는 배움을 돕는 방향으로 혁신해야 한다. 그 토대 위에서 학생의 호기심과 자기주도성을 더 크게 키워야 한다. 기초학력과 학생 주도성은 둘 중 하나를 선택해야 하는 가치가 아니다. 기초학력은 학생 주도성을 가능하게 하는 토대이고, 학생 주도성은 기초학습을 평생의 배움으로 이어지게 하는 힘이다.그 두 가지를 함께 살리는 것, 그것이 인공지능 시대에 공교육이 선택해야 할 길이다.