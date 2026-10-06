10월 되자 새벽마다 폭죽 터지는 도시

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲거리 융단인 알폼브라스.케찰테낭고의 수호성인인 로사리오 성모 행렬을 앞두고, 중앙공원 앞 도로에서 시민과 신자들이 색색의 톱밥으로 거리 융단인 알폼브라스(Alfombras)를 만들고 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲케찰테낭고 수호성인인 로사리오 성모.과테말라 퀘찰테낭고(Xela)의 수호성인인 로사리오 성모를 기리는 행렬은 매년 9월 말부터 10월 한 달 동안 대성당을 중심으로 성대하게 치러지는 가톨릭 전통 축제이다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲로사리오 성모 행렬.수호성인인 '로사리오 성모(Virgen del Rosario)'를 기리는 가톨릭 종교 행렬(Procesion). 화려한 꽃과 후광 장식(Resplandor)으로 꾸며진 가마(Anda) 위에 푸른색과 금빛 의상을 입은 성모상이 모셔져 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲흩어진 알폼브라스.성모 행렬이 지나간 뒤, 거리 위의 알폼브라스는 모두 흩어져 찰나의 아름다운 기억으로 남았다. 이는 지극한 신앙심의 표현이다. ⓒ 이안수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

10월 들어 매일 새벽 큰 폭죽 소리와 함께 잠에서 깬다. 채 풀리지 않은 꿈이 소리에 흩어지는 아침이 이어진다.수호성인 축일 기간에는 새벽 미사와 함께 폭죽을 터뜨린다. 신에게 기쁨을 알리고 악을 쫓으며 도시 전체가 깨어 있음을 수호성인께 알리는 의례이다. 큰 소리와 불빛이 악령을 몰아내고 공동체를 보호한다는 원주민의 관념이 가톨릭 축일 의례와 결합한 관습이다.과테말라의 각 도시와 마을은 고유한 '수호성인(patrón)'을 두고 있으며, 매년 이를 기념하는 '페리아 파트로날(Feria Patronal, 수호성인 축제)'가 열린다. 케찰테낭고(Quetzaltenango, 현지 호칭 : 셀라 Xela)는 로사리오 성모(La Virgen del Rosario)를 수호성인으로 삼고 있다. 현재 케찰테낭고는 1년 중 가장 중요한 수호성인 축제인 '로사리오 성모 축제' 기간에 들어서 있으며, 역사 지구를 중심으로 종교 및 문화 행사가 열리고 있다.기독교에서는 일찍이 순교자·성인 공경이 퍼지면서 도시·국가·직업마다 특정 성인을 '보호자(patrón)'로 삼아, 재난·질병·전쟁에서 보호를 기원했다. 중세 유럽에 이르러 성인의 유해나 성상(聖像)을 모신 도시가 성인의 보호를 받는다고 믿었으며, 축일마다 행렬과 축제를 열었다.과테말라를 비롯한 라틴아메리카의 수호성인 관습은 스페인 식민지 시대에 정복자들이 들여온 것이다. 그들은 도시를 세울 때마다 성당과 함께 수호성인을 반드시 지정했다. 원주민 공동체에는 이미 고유한 신과 의례가 있었다. 정복자들은 새 도시의 수호성인을 지정하여 도시가 성모나 성인의 보호 아래 있다는 상징을 세웠고, 이를 통해 원주민을 스페인인과 같은 가톨릭 신앙의 공동체로 묶으려 했다.도시마다 수호성인을 둠으로써 주민들이 '우리 도시를 지켜주는 존재'를 공유하게 되어 정체성과 결속이 강화될 수 있었다. 식민지 경영자들은 신앙적 권위가 정치적 권위와 연결되도록 해 식민지 행정과 통치에 유리하게 작용하도록 함으로써 정치적·사회적 안정을 도모했다.오늘날 각 도시의 수호성인 축제는 불, 소리, 춤 같은 원주민 전통의 의례와 가톨릭 성인 축일이 결합해서 만들어진 새로운 형태의 문화적 융합인 셈이다.과테말라시티와 케찰테낭고는 각각 성모 승천(La Virgen de la Asunción)과 로사리오 성모(La Virgen del Rosario)를 수호성인으로 삼고 있다. 둘은 같은 성모 마리아이다. 이는 도시마다 성모 마리아의 다양한 호칭을 수호성인으로 모시는 라틴아메리카의 관습에서 비롯되었다. 같은 성모를 기리지만, 마리아의 특정 상황·교리·상징을 강조하여 도시 정체성과 신앙적 색깔을 드러내는 방식이다.묵주기도를 통한 보호와 중재를 강조하는 로사리오 성모(과테말라 국가 수호성인이자 셀라의 수호성인), 성모의 승천과 영광을 기념하는 성모 승천(과테말라시티의 수호성인), 원주민과 스페인 문화의 융합을 상징하는 과달루페 성모(멕시코의 국가적 수호성인), 자비와 해방의 성모인 메르세드 성모(에콰도르·도미니카공화국 등에서 중요한 수호성인), 빛과 정화의 성모인 칸델라리아 성모(페루·카나리아 제도에서 중요한 수호 성인) 등 도시마다 다른 성모의 호칭을 수호성인으로 삼았다. 이는 역사적 경험, 원주민 전통, 사회적 필요가 달랐고, 그에 따라 성모의 특정 측면이 부각되었기 때문이다. 라틴아메리카의 도시를 여행하면서 만나게 되는 성모는 이렇듯 언제나 다른 얼굴이다.케찰테낭고의 로사리오 성모 축일은 10월 7일이지만, 9월 마지막 목요일(24일)부터 이미 축제는 시작되었다. 10월 말까지 이어지는 축제이다. 한 달이 넘는 기간 동안 종교적 의례와 다양한 문화적 행사가 연결되어 도시 전체가 성모의 보호 아래 있음을 확인하고 축하한다.지난 9월 24일, 성령 대성당(Catedral del Espíritu Santo) 안 '로사리오 성모 경당'에 모셔져 있던 성모상을 내리는 '바하다(Bajada)' 의식에 이어, 이동 행렬(Procesión de Traslado)이 거행되었다.오는 10월 25일, 축제 마지막 일요일에는 폐막 행렬(Procesión de Clausura)이 거행된다. 한 달간 대성당 중앙 제단에 모셔졌던 성모상을 원래의 경당으로 되돌려 놓는 반환 행렬이다.이 두 행렬은 축제의 시작과 마무리를 상징하는 가장 중요한 순간이다. 시민들은 함께 성모상을 모시고 성령 대성당 앞 중앙공원(Parque Centroamérica)을 돌며 행진한다.9월 24일 이동 행렬에는 성령 대성당 앞 중앙공원에 수백 명이 모여 성모상이 지나가는 모습을 지켜보았다.신자들은 화려한 전통 의상을 입고 향을 피워 들고 앞길을 정화하며 나아갔다. 행렬이 지나는 도로에는 융단, 알폼브라스(Alfombras)가 펼쳐졌다. 꽃잎, 톱밥, 색가루 등으로 성모와 십자가, 묵주, 기하학적 무늬를 그려 낸, 공동체가 함께 만든 도로 위의 거대한 예술 작품이다. 행렬은 중앙공원을 천천히 돌아 성령 대성당 안으로 들어가는 것으로 마무리되었다.알폼브라스는 성상을 올린 안다(Anda, 가마형 제단)를 어깨에 멘 수십 명의 신자 행렬이 밟고 지나가면 흩어져 사라지고 마는, 지극한 신앙으로 만들어진 찰나의 아름다움이다.이번 행렬은 거대한 조각상과 성서 장면이 올라간 안다를 수백 명의 신자가 교대로 메고 나르며 도시의 좁은 돌길을 행진하던 안티구아 성주간의 행렬보다는 규모가 작았다. 그러나 느리고 장엄한 신자들의 발걸음이 보여 주는 헌신은 조금도 다르지 않았다.폭죽과 마림바 선율이 뒤섞인 도시에서는 성모가 중앙 제단에 모셔진 뒤에도 각 학교가 참여하는 화려한 학생 행진, 데스필레 에스콜라르(Desfile escolar)가 이어졌다.성령 대성당은 1532년 스페인 정복 직후 건립되어 여러 차례 지진으로 무너졌다가 재건 되었다. 1853년 지진으로 사실상 폐허가 되었고, 1899년부터 철거가 진행되던 중 1902년 4월 대지진으로 다시 큰 피해를 입었다.현재의 대성당은 옛 건물을 철거하면서 바로크식 옛 파사드(fachada antigua)만 남겼고, 1954년 신고전주의(네오클래식) 양식의 새 대성당으로 문을 열었다.여러 차례 지진으로 성당이 무너진 뒤에도 끝내 사라지지 않았던 옛 파사드를 비켜 그 뒤쪽에 새 본당이 지어졌다. 옛 파사드와 이어진 종탑은 2025년에 복원되었다. 이로써 지금의 대성당은 바로크식 정면과 신고전주의 본당이 나란히 서 있는 독특한 건축 풍경을 보여준다.과거와 현재가 공존하는 대성당은 이 도시가 겪어 온 지진과 화산의 시련 속에서도 포기하지 않았던 사람들의 시간을 공간이 증언한다.행렬이 끝나고 성령 대성당 중앙 제단에 로사리오 성모가 모셔지자, 성당은 곧 사람들로 가득 찼다. 꽃과 촛불을 든 사람들은 성모 앞에 다가가기 위해 긴 줄을 섰다.묵주를 손에 쥔 채 무릎을 꿇은 사람들 뒤에서, 나는 셀라 사람들이 이 도시를 만들어 온 시간과 절박했던 마음, 극진한 기도가 향하는 소망들을 만났다.성당 밖으로 나오자 비가 내리고 있었지만 거리에서는 데스필레 에스콜라르가 계속되고 있었다. 그들의 발 아래 알폼브라스는 더 이상 형체를 가늠할 수 없게 되었다. 나는 비로소 꿈 밖으로 나온 듯했다.