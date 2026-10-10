월급 기다리는 삶 대신 택한 지리산 살이, 망하지 않았다

하고 싶은 일, 좋아하는 일을 찾아 도전한 사람들의 이야기를 찾고 전합니다. 원하는 일이 있는데 두려워서 시작을 망설이는 2030에게 용기를 주고 싶습니다.

큰사진보기 ▲호스트칸리우엣의 호스트 차비와 현나 ⓒ 김현나 관련사진보기

큰사진보기 ▲스페인 음식마리문타냐 Mar i Muntanya ⓒ 김현나 관련사진보기

- 칸리우엣에서는 어떤 하루를 보내나요?

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- 어떻게 지리산 숲속, 하동에 둥지를 틀게 되었나요?

- 원래 빵을 굽고 요리하고 텃밭을 가꾸는 목가적인 삶을 꿈 꿨나요?

- 시골 생활을 하기 전엔 어떤 일을 하면서 사셨어요?

큰사진보기 ▲칸리우엣칸리우엣 전경 ⓒ 김현나 관련사진보기

- 그럼 어떻게 칸리우엣을 시작하게 되었나요?

- 공간 사업은 처음이었죠? 처음 도전하는 일인데 두렵지는 않았나요?

- 손님이 없던 시기는 어떻게 보내셨어요?

큰사진보기 ▲집 앞 텃밭을 가꾼다 ⓒ 김현나 관련사진보기

- 대안적인 삶에서 중요하게 생각하는 게 있다면요?

- 칸리우엣을 통해 만들어가는 가치가 있다면 어떤 것일까요?

큰사진보기 ▲칸리우엣주방 ⓒ 김현나 관련사진보기

- 좋아하는 가치가 있지만 세상의 기준과 멀게 느껴져 행동하길 망설이는 사람들에게 한마디를 남긴다면요?

"후회되지 않을 만큼 이 시간을 충분히 만끽하는 것이 목적이다. 나쁜 일을 방지하려고 사는 게 아니라, 나쁜 일은 생기겠지만 그래도 삶의 구석구석을 만끽해서 시간을 되돌린다 해도 그렇게 살았을 삶을 사는 게 목적이니까." - 책 <숲속의 자본주의자> 중에서

덧붙이는 글 | 이 기사는 비사이드클럽 인스타그램 계정에도 실립니다.

하동 지리산 깊은 곳에 스페인 시골집을 닮은 숙소가 있습니다. 따뜻한 흙빛이 감도는 이곳은 '칸리우엣(Can Riuet)'. 카탈루냐어로 '강가의 작은 집'이라는 뜻입니다.이곳에서 호스트는 천천히 빵을 굽고 지리산 근처에서 난 제철 재료로 요리한 스페인 카탈루냐 음식을 식탁에 올립니다. 도시에서 살았던 이들이 처음부터 목가적인 삶을 꿈꾸던 것은 아니었습니다. 일상 속에서 관심이 생기고 좋아하는 일들을 따라 한 발 한 발 내디뎠습니다. 사 먹던 빵을 굽고, 한 끼를 직접 차리고, 머물고 싶은 공간을 만들어 다른 사람과 나누었습니다.칸리우엣의 호스트 현나님과 이야기하며 알게 된 것은 도시 밖 삶의 특별한 로망보다, 내가 원하는 삶으로 조금씩 만들어가며 확장하는 삶의 방식이었습니다. 지난 3일, 현나님을 화상으로 인터뷰했습니다."수업이 있는 오전엔 빵 수업을 하고 손님이 나간 방을 정리해요. 낮잠을 조금 자고 나서 식사를 준비합니다. 손님들에게 주로 남편의 고향인 카탈루냐 음식을 차려드리는데, 제가 특히 좋아하는 건 마리문타냐(Mar i Muntanya) 종류의 요리예요. 미트볼과 갑오징어, 닭과 새우처럼 바다와 산의 재료를 한데 조합하는 재미가 있어요.""스페인에서 살 때 사계절 내내 작물을 길렀는데, 한국에서 비슷한 환경을 찾다 보니 남쪽이었어요. 그 중에 예전에 잠깐 여행했던 아름다운 하동이 좋아 텃밭이 있는 지금의 집에 들어오게 되었어요.""전혀요. 목가적인 삶에 로망도 없고 요리도 못 했었어요. 남편과 스페인에서 살기 시작하자마자 코로나가 시작됐어요. 집 안에서 할 수 있는 게 빵을 만들고 요리하는 일이었죠. 요리를 하다 보니까 더 좋은 재료를 찾고 싶어 발코니에 조금씩 작물을 심기 시작했고, 나중에는 텃밭도 함께 가꾸면서 둘만의 취미가 됐어요. 관심 있는 것을 배워나가는 것을 좋아해요. 제빵으로 시작해 연결되는 것들을 공부하다 보니 요리, 텃밭, 환경 등으로 점점 확장해 나갔어요.""대학 졸업할 때까지는 경기도에 살면서 무난하고 평범한 삶을 살았어요. 마지막 학기에 인턴으로 두 회사에서 일을 했는데요. 월급만 기다리는 제 삶이 답답했어요. 그때 회사는 정말 못 다니겠다는 생각을 했어요.""민박을 운영을 해볼까 하는 생각은 늘 있었어요. 저희가 하동살이를 시작한 뒤에 놀러 오고 싶어 하는 사람들이 많았어요. 마침 옆집이 비어 있어서 500만 원 정도만 투자해서 간단하게 해볼 생각으로 시작했어요. 리모델링을 본격적으로 시작하면서 일이 커졌고, 이왕 하는 거 잘해보자는 마음으로 좀 더 투자를 했죠.""멋지다, 과감하고 용기 있다... 이런 말을 많이 들어요. 근데 저는 제가 용기 있다고 생각하지는 않아요. 무모한 거예요. 어려운 것도 없었고 그냥 끌리는 대로, 큰 생각 없이 했어요. 그리고 되돌릴 수 없는 투자금은 아니라고 생각하기도 했죠. 그런데 오픈 첫 달에 손님이 세 팀밖에 없었어요. 아뿔싸 큰일 났다, 이거 망했다 생각했어요. 가끔 지인들이 오면 축 처져서 '망했다' 하소연했어요. 그러다가 운 좋게도 인플루언서 한 분이 오셨는데, 그 이후 인스타그램 계정 팔로워가 천 명이 넘었어요. 그때부터 예약이 들어오기 시작했어요.""다행히 기존에 하던 디자인 프리랜싱 수입이 있어서 숙소 운영과 병행했어요. 올해 초에 (숙소 운영이) 수익 분기점을 넘기고 수익도 커지면서 디자인을 그만뒀어요. 일정한 수입은 정말 필요한 것 같아요. 일정한 수입을 바탕으로 나만의 일을 하다가 그 수입이 많아지면 그때 기존의 일을 그만두는 걸 적극적으로 추천해요.""저도 남편도 중요시하는 게 제 삶이 망가지면 안 된다는 거예요. 평일에 오픈을 한다거나, 가격을 올린다거나... 돈을 더 벌려고 하면 더 벌 수 있어요. 하지만 지속 가능한 삶을 위해서 주말만 손님을 받고 있어요. 주말에는 돈을 버는 자본주의를 택하고 평일에는 자본주의를 떠나서 내 삶에 집중하고 있어요.""칸리우엣의 숨겨진 콘셉트는 직접 생산하는 삶이에요. 이전엔 밥을 사 먹고, 옷을 새로 사 입어야 하는 소비하는 삶에 익숙했어요. 그러다가 스페인이라는 낯선 환경, 그러니까 저의 뉘앙스를 모르는 사회에서 소비로 정의되지 않는 '저'에 집중하게 되면서 생산하는 삶을 새롭게 정의했어요.스스로를 소비로 정의하지 않았으면 좋겠어요. 남편도 선물로 목걸이, 귀걸이보다 누룩 클래스 수강권을 선물로 줘요. 생산하는 삶의 면모 중 하나죠. 소비적이고 수동적인 삶은 풍요롭지 않다고 생각해요.빵 수업을 하는 목적 중에 하나도 손님들이 직접 무언가를 만들며 이런 삶의 방식을 공유하고 싶은 것도 있어요. 실제로 손님들이 '새로운 삶을 보고 가서 너무 좋아요'라고 말씀해 주실 때 기분이 좋아요.""다양한 경험을 하고 다양한 삶을 만나보세요. 많은 사람을 만나보니 내가 좋아하는 게 뭔지 보이더라고요. 저도 스페인에서 한국으로 오고 나서 몇 달간 여러 커뮤니티를 다녔어요. 그때 본업이었던 디자인에 관련된 커뮤니티에 가서는 졸았는데, 로컬 커뮤니티는 재밌더라고요. 무모해지세요. 최근 손님 중에 정신과 의사 분이 오셨는데, 인간은 살아야 하기 때문에 늘 불안하다고 하더라고요. 무서운 건 항상 많고 불안하지만, 그럴 때마다 '나는 그게 정상이다'라고 생각해요."요즘 새로운 외식과 쇼핑, 유행하는 콘텐츠를 끊임없이 소비하고, 따라가야만 할 것 같은 일들 속에서 번아웃을 겪는 도시의 삶에 어느 순간 권태를 느끼고 있습니다. 더 많이 가지는 것도 좋지만 자연 속에서 가진 것을 천천히 누리며 마음이 꽉 차는 날들을 보낼 수 있을지 이따금 상상하기도 합니다. 하지만 지금 내가 살아가는 사회에서 너무 멀어지는 것 같아 금세 현실로 돌아오게 됩니다.그런데 현나님의 이야기는 생각보다 지금의 현실과 멀리 떨어져 있지 않았습니다. 같은 자본주의 안에서 돈을 벌며 살아가지만, 낮잠 한 숨을 포기하지 않아도 될 만큼 자신이 원하는 삶을 분명히 알고, 그 형태에 맞춰 일과 시간, 돈을 주체적으로 선택한다는 점에서 달랐습니다.꼭 숲속으로 들어가지 않아도 됩니다. 필요한 건 나만의 방식으로 살아가겠다는 결심과 나에 대한 적극적인 탐구, 이해입니다. 생산하는 삶은 무언가를 만들어내는 것을 넘어 익숙한 나를 벗어나 새로운 방식으로 나를 경험하는 일이기도 합니다. 많은 삶의 선택과 가능성에 스스로를 조금 더 활짝 열어두고 새로운 선택이 나를 어디로 데려가는지 따라가 보는 건 어떨까요.