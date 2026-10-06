그곳에 예술이 있었네

1박 2일 꿈같은 여행을 다녀왔다. 가을에 떠나는 예술여행, 혼자 맛보기 아까워 이렇게 소개의 글을 쓴다.
폐광의 도시가 된 삼척도계는 이제 서서히 예술인의 마을로 변신을 준비하고 있다. 이곳에서는 해마다 전국 예술가들이 모여 한바탕 잔치를 벌인다. 올해로 4회째를 맞는 도계전이다. 올해 도계전은 '삼척기획전'이라는 이름을 달고 지난 10월 3일 여정을 시작했다. 전시회는 이달 30일까지다. 놓치기 아까운 기회일 테니 여행노트에 기록해 두길 권한다.
이번 전시회는 중국, 일본 작가를 비롯하여 전국에서 141명의 예술가들이 참가하였다. 해마다 전시회 규모가 커지는 것을 보니(38명→78명→106명→141명) 왠지 뿌듯한 마음이 든다. 지역소멸을 걱정하는 시대, 폐광된 도시에서 이런 판이 열리고 있으니 신기하고 놀랄 일이다. 생기를 잃어가는 소멸의 도시에 이런 큰 판을 펼칠 생각을 한 이종헌 선생(옻칠공예가, 옻뜰 대표)의 노고에 큰 박수를 보낸다.
시절인연인지 어쩌다 나도 이 판 작은 부분에 참여하고 있다. 뭐 큰 것은 아니고 예술가를 사랑하는 마음 한 조각 보태는 일이다. 벌써 세 번째다. 올해도 어김없이 연락이 왔다. 작은 공연이지만 해마다 준비하는 고통이 만만치 않다. 어떤 공연이든 마찬가지겠지만 특히 오프닝 공연은 더 부담된다. 거기에 예술가들 앞에서 하는 공연이라면 오죽하겠는가? 하지만 올해는 상대적으로 조금 편했다. 이종헌 선생이 처음부터 '아리랑'을 넣어 달라고 언질을 주었기 때문이다.
"전 선생님 올해 오프닝 공연 아시죠? 이번에는 '아리랑' 꼭 해 주세요. 우리 도계도 그렇고 전시회도 그렇고 꼬불꼬불 아리랑 고개를 넘어가고 있습니다."
이번 전시회 주제가 '전환 轉換. A Just Transition'이고 아리랑의 의미를 녹여내니 한결 편하게 준비할 수 있었다. 뭐 그렇다고 쉬웠다는 말은 아니다. 모든 예술에 창작의 고통은 기본 양념 아닌가.
여름에 열리던 도계전이 가을의 문턱에 열리니 느낌이 새로웠다. 올해는 전시회 공간은 기존 소달중학교에서 도계초등학교 소달분교장으로 옮겼다. 전시회 공간이 지난번보다 훨씬 정돈되어 보여 좋았다. 짧은 시간이었지만 작품 하나하나 보면서 심오한 작품세계는 몰라도 작가들의 생각을 읽어내는 시간이 좋았다. 어떤 예술이든 꼭 그 분야를 잘 알아야 하는 것은 아니다. 그저 보고 듣고 느끼며 그 예술가의 생각을 읽어내는 시간을 갖는 것으로 예술의 가치는 충분하다는 생각이다.
오픈식이 끝나고 숙소인 도계 점리 캠핑장펜션(도계초등학교 점리분교)으로 이동하여 전국에서 모인 술꾼 예술가들과 밤새 예술을 논하였다. 작가들과 얘기하며 낮에 보았던 그 작가의 전시장 작품을 떠올려 보는 재미가 쏠쏠하였다. 모든 예술은 예술가의 생각(마음)을 벗어나지 않는다는 것을 다시 한번 확인할 수 있었다.
처음 만났거나 작년 혹은 재작년 얼굴을 스친 사이라 모두 서먹서먹했지만 예술가라는 동지애 감정이 있어서 그런지 참 많은 얘기들이 오갔다. 광주에서 활동하는 조정태 선생, 부리부리한 눈매가 매력적인 배일섭 작가, 해마다 우리를 즐겁게 해 주시는 화천의 고라니 길종섭 작가님 등 많은 분들의 얼굴이 여전히 생생하다. 모두들 늘 건강하시고 또 다른 작품으로 인사하는 날을 기다린다.
가을이다. 아침저녁으로 제법 쌀쌀하다. 짧은 가을 가기 전에 어디로 떠나고 싶으시다면 도계전(삼척기획전)이 열리고 있는 삼척도계 여행을 추천한다. 전국에서 모인 141명의 예술가를 한 번에 만나보는 기회는 그리 많지 않다. 전시회 공간이 아담한 폐교라는 것도 흥미롭고, 이제는 폐광도시가 된 삼척도계의 고즈넉한 분위기도 맛보시길 권한다. 예술을 좀 모르면 어떤가. 그저 즐기면 그만이지. 오는 길에 삼척항에 들러 시원한 곰치국과 삼척해상스카이워크에서 맛보는 가을바다는 덤이다.
|제4회 도계전-삼척기획전에 초대합니다
|일시: 2026년 10월 3일(월) ~ 10월 30일(수) 한 달간
참여작가: 회화, 조각, 판화, 사진, 칠예, 도예, 서예, 캘리, 전각, 유리, 캐리커쳐, 민화작가 등 141명
장소: 도계초등학교 소달분교장
주관: 제4회 삼척기획전 전시준비위원회
주최: 옻뜰