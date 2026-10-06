그곳에 예술이 있었네

큰사진보기 ▲제4회 도계전-삼척기획전삼척기획전이 열리고 있는 소달초등학교 소달분교장 전시장 ⓒ 전병호 관련사진보기

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"전 선생님 올해 오프닝 공연 아시죠? 이번에는 '아리랑' 꼭 해 주세요. 우리 도계도 그렇고 전시회도 그렇고 꼬불꼬불 아리랑 고개를 넘어가고 있습니다."

큰사진보기 ▲제4회 삼척기획전 오프닝 공연 「전환_흐르는 사이」, 춤꾼무이(전병호, 한명화)전환은 과거를 버리고 새로운 곳으로 건너가는 것이 아니라, 지나온 시간을 품고 그것을 새로운 힘으로 바꾸어 가는 과정이다. 과거는 사라지는 것이 아니라 새로운 길의 바탕이 된다. 과거와 현재, 사람과 사람, 예술과 지역이 이어질 때 전환은 비로소 새로운 방향이 된다. 석탄산업이 남긴 시간과 기억, 사람들의 삶을 지우지 않고 그 위에 새로운 관계와 미래를 만들어가는 과정을 두 사람의 몸과 아리랑 아리랑 아라리요… ⓒ 전병호,한명화,배일섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲길종갑작가:고장난 급수탑작가의 말:비밀의 공간이 인간에 인계되고 그 정체성을 잊은 채 새로운 주체물들에 이해 갈 길을 잃고 지금도 서로의 생각을 관철시키느라 바쁘다. 지금 이 나라의 상황이 춘천 물수탑과 다르지 않다. 그새 잊었는가? 지금도 남아있는 관수탑 아버지 어머니의 따! 춘천에 설치된 이유를-그 누구를 위함인지를 망각에 저항하라 ⓒ 길종갑 관련사진보기

큰사진보기 ▲성춘석작가:광부의 라면작가의 말: 광부는 탄광에서나 일을 마치고 탄광을 나와 일에 지쳐 허기진 배를 채우기 위해 라면을 먹었을 것이다. 그 시간을 뒤돌아보면 라면도 녹슬 시간인데... 이제는 그 시간도 끝나는 구나! ⓒ 성춘석 관련사진보기

큰사진보기 ▲김태연 작가: 처럼, 퇴계 처럼, 도계 처럼작가의 말: 한때 세상의 중심에 있었던 것들은, 결국 물러난다. 한 시대를 대표했던 퇴계도, 웹을 지배했던 익스플로러도, 이 땅을 지탱했던 탄맥도. ⓒ 김태연 관련사진보기

큰사진보기 ▲조정태 작가:별이 된 사람들-명당작가의 말:꼭두 인물상의 발아래로 펼쳐진 우리 삶의 터전과 그 위를 떠 있는 원형의 빛틀은, 역사 속에서 이름 없이 의생된 소시민들의 영혼이자 삶의 조각들이다. ⓒ 조정태 관련사진보기

큰사진보기 ▲배일섭 작가 :1944년 봄-나비핀 소녀작가의 말:1944년 봄에 취업 및 진학을 시켜준다고 꾀어 당시 12세에서 14세 소녀들을 충청남도와 전라도에서 모집한 뒤 미쓰비시 중공업의 군용 항공기 공장에서 임금을 전혀 주지 않고 강제로 노동을 시켰다. 이 가운데는 일본인 교사의 소개로 간 경우도 있었다. 이 공장에서만 강제로 노동한 조선인 여성은 약 400명으로 파악된다. ⓒ 배일섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼척바다삼척해상스카이워크에서 바라 본 가을바다 ⓒ 한명화 관련사진보기

제4회 도계전-삼척기획전에 초대합니다 일시: 2026년 10월 3일(월) ~ 10월 30일(수) 한 달간

참여작가: 회화, 조각, 판화, 사진, 칠예, 도예, 서예, 캘리, 전각, 유리, 캐리커쳐, 민화작가 등 141명

장소: 도계초등학교 소달분교장

주관: 제4회 삼척기획전 전시준비위원회

주최: 옻뜰

1박 2일 꿈같은 여행을 다녀왔다. 가을에 떠나는 예술여행, 혼자 맛보기 아까워 이렇게 소개의 글을 쓴다.폐광의 도시가 된 삼척도계는 이제 서서히 예술인의 마을로 변신을 준비하고 있다. 이곳에서는 해마다 전국 예술가들이 모여 한바탕 잔치를 벌인다. 올해로 4회째를 맞는 도계전이다. 올해 도계전은 '삼척기획전'이라는 이름을 달고 지난 10월 3일 여정을 시작했다. 전시회는 이달 30일까지다. 놓치기 아까운 기회일 테니 여행노트에 기록해 두길 권한다.이번 전시회는 중국, 일본 작가를 비롯하여 전국에서 141명의 예술가들이 참가하였다. 해마다 전시회 규모가 커지는 것을 보니(38명→78명→106명→141명) 왠지 뿌듯한 마음이 든다. 지역소멸을 걱정하는 시대, 폐광된 도시에서 이런 판이 열리고 있으니 신기하고 놀랄 일이다. 생기를 잃어가는 소멸의 도시에 이런 큰 판을 펼칠 생각을 한 이종헌 선생(옻칠공예가, 옻뜰 대표)의 노고에 큰 박수를 보낸다.시절인연인지 어쩌다 나도 이 판 작은 부분에 참여하고 있다. 뭐 큰 것은 아니고 예술가를 사랑하는 마음 한 조각 보태는 일이다. 벌써 세 번째다. 올해도 어김없이 연락이 왔다. 작은 공연이지만 해마다 준비하는 고통이 만만치 않다. 어떤 공연이든 마찬가지겠지만 특히 오프닝 공연은 더 부담된다. 거기에 예술가들 앞에서 하는 공연이라면 오죽하겠는가? 하지만 올해는 상대적으로 조금 편했다. 이종헌 선생이 처음부터 '아리랑'을 넣어 달라고 언질을 주었기 때문이다.이번 전시회 주제가 '전환 轉換. A Just Transition'이고 아리랑의 의미를 녹여내니 한결 편하게 준비할 수 있었다. 뭐 그렇다고 쉬웠다는 말은 아니다. 모든 예술에 창작의 고통은 기본 양념 아닌가.여름에 열리던 도계전이 가을의 문턱에 열리니 느낌이 새로웠다. 올해는 전시회 공간은 기존 소달중학교에서 도계초등학교 소달분교장으로 옮겼다. 전시회 공간이 지난번보다 훨씬 정돈되어 보여 좋았다. 짧은 시간이었지만 작품 하나하나 보면서 심오한 작품세계는 몰라도 작가들의 생각을 읽어내는 시간이 좋았다. 어떤 예술이든 꼭 그 분야를 잘 알아야 하는 것은 아니다. 그저 보고 듣고 느끼며 그 예술가의 생각을 읽어내는 시간을 갖는 것으로 예술의 가치는 충분하다는 생각이다.오픈식이 끝나고 숙소인 도계 점리 캠핑장펜션(도계초등학교 점리분교)으로 이동하여 전국에서 모인 술꾼 예술가들과 밤새 예술을 논하였다. 작가들과 얘기하며 낮에 보았던 그 작가의 전시장 작품을 떠올려 보는 재미가 쏠쏠하였다. 모든 예술은 예술가의 생각(마음)을 벗어나지 않는다는 것을 다시 한번 확인할 수 있었다.처음 만났거나 작년 혹은 재작년 얼굴을 스친 사이라 모두 서먹서먹했지만 예술가라는 동지애 감정이 있어서 그런지 참 많은 얘기들이 오갔다. 광주에서 활동하는 조정태 선생, 부리부리한 눈매가 매력적인 배일섭 작가, 해마다 우리를 즐겁게 해 주시는 화천의 고라니 길종섭 작가님 등 많은 분들의 얼굴이 여전히 생생하다. 모두들 늘 건강하시고 또 다른 작품으로 인사하는 날을 기다린다.가을이다. 아침저녁으로 제법 쌀쌀하다. 짧은 가을 가기 전에 어디로 떠나고 싶으시다면 도계전(삼척기획전)이 열리고 있는 삼척도계 여행을 추천한다. 전국에서 모인 141명의 예술가를 한 번에 만나보는 기회는 그리 많지 않다. 전시회 공간이 아담한 폐교라는 것도 흥미롭고, 이제는 폐광도시가 된 삼척도계의 고즈넉한 분위기도 맛보시길 권한다. 예술을 좀 모르면 어떤가. 그저 즐기면 그만이지. 오는 길에 삼척항에 들러 시원한 곰치국과 삼척해상스카이워크에서 맛보는 가을바다는 덤이다.