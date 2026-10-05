전차 위엔 웃음, 하늘 향해 환호... 계룡군문화축제 '즐거운 닷새'

큰사진보기 ▲지난 3일 제16회 계룡군문화축제에서 할머니와 손자가 육군항공 아파치 헬기 기동시범을 즐기고 있다. 할머니는 손자의 재롱에 헬기보다 아이에게서 눈을 떼지 못했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲5일 제16회 계룡군문화축제에서 화학·방사능 탐지용 다족보행 로봇이 다양한 동작을 선보이며 어린이들의 시선을 붙잡았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲주말인 지난 3일 제16회 계룡군문화축제장이 나들이객으로 북적이고 있다. 아이의 손을 잡고 행사장을 둘러보는 가족들의 발길이 이어졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제16회 계룡군문화축제장에서 댄스 공연이 펼쳐지고 있다. 공무원과 축제 관계자들은 공연 구역 주변에 안전선을 확보하며 관람객과 출연진의 안전을 챙겼다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제16회 계룡군문화축제장 곳곳에 마련된 클린센터에서 음식물 쓰레기와 재활용품 등을 수거했다. 공무원과 관계자들의 분리배출 안내에 관람객들이 협조하면서 행사장은 전반적으로 깨끗하게 유지됐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 3일 계룡군문화축제를 관람한 나들이객들이 주차장으로 향하고 있다. 귀가 인파가 한꺼번에 같은 방향으로 몰리면서 이동 구간이 붐볐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제16회 계룡군문화축제장을 찾은 관람객들이 무료 셔틀버스를 탑승하고 있다. 주말에는 셔틀버스와 일반 차량이 같은 주차장 구역에서 움직여 혼잡을 빚었다. 이용객을 분산하기 위해 주차 구역을 분리하자는 의견도 나왔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 4일 계룡군문화축제 엄사면 거리퍼레이드에서 이응우 계룡시장(가운데)이 시민들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. 왼쪽은 이양희 계룡시의회 의장, 오른쪽은 이용권 계룡시의원. (사진 계룡시 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제16회 계룡군문화축제 거리퍼레이드에서 아버지의 어깨에 올라앉은 어린이들이 군악대의 연주를 듣고 있다. 관람객들 너머로 시야가 트인 아이들이 행진하는 군악대를 바라보고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제16회 계룡군문화축제에서 한 어린이가 장병의 도움을 받아 공포탄 사격체험을 하고 있다. 장병이 곁에서 총을 다루는 방법을 알려주며 체험을 돕고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제16회 계룡군문화축제에서 주한미군 장병들이 운용 장비를 배경으로 관람객들과 기념사진을 찍고 있다. 친절하게 촬영에 응하며 관람객들과 어울렸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲육군부사관학교 군악대가 제16회 계룡군문화축제에서 연주를 선보이고 있다. 군악대는 계룡시 상상페스티벌 무대에도 올라 시민과 관람객의 호응을 얻었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 3일 공군 특수비행팀 블랙이글스가 제16회 계룡군문화축제 상공에서 에어쇼를 선보이고 있다. 관람객들은 하늘을 올려다보며 전투기들이 펼치는 고난도 비행에 시선을 모았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

할머니와 함께 아파치 헬기를 바라보던 어린이가 신기한 듯 함박웃음을 지었다. 전차에 올라탄 아이는 즐거운 표정을 감추지 못했고, 아버지의 어깨에 앉은 어린이는 머리 위로 지나가는 전투기를 향해 손을 흔들었다. 군악대가 행진하는 길목에서는 박수가 이어졌다. 군 장비가 늘어선 활주로가 닷새 동안 가족들의 나들이 장소로 바뀌었다.지난 1일 충남 계룡시 계룡대 비상활주로 일원에서 개막한 제16회 계룡군문화축제가 5일 일정을 마무리했다. 군악·의장 공연과 전투장비 전시, 병영체험이 이어지며 군인과 시민이 가까이서 만나는 자리가 됐다.휴일에는 가족 단위 관람객이 몰렸다. 행사장에서는 한때 휴대전화 통신이 지연되기도 했다. 블랙이글스 에어쇼와 장갑차 기동시범에는 관람객의 시선이 쏠렸고, 체험장에서는 어린이들이 장병의 도움을 받아 새로운 도전에 나섰다. 부모들은 아이의 모습을 휴대전화에 담았다. 장병들은 장비를 설명하고 안전수칙을 알려주며 체험을 도왔다.공연과 체험이 이어지는 동안 계룡시 공무원과 축제 운영진은 행사장 곳곳을 챙겼다. 군부대와 협의해 일정을 맞추고, 관람객 안내와 편의시설 운영을 맡았다. 여러 프로그램이 동시에 진행되는 현장에서 각 부문의 운영을 조율하고 관람객의 요청에 대응하는 일도 이들의 몫이었다.자원봉사자 250명도 힘을 보탰다. 안내와 통역, 물품 대여부터 수유실·기저귀 교환실 운영까지 맡았다. 유모차 사용법을 설명하고 기저귀 교환실을 청결하게 유지하는 봉사자들의 손길은 어린아이를 동반한 가족에게 도움이 됐다.축제 분위기는 도심으로도 이어졌다. 금암동과 엄사면에서 열린 상상페스티벌에는 군악대 공연을 즐기려는 시민과 관람객이 모였다. 먹거리 부스와 프리마켓에도 발길이 이어지면서 지역 상인들이 축제 손님을 맞았다.다만 넓은 행사장을 오가던 관람객이 잠시 앉아 쉴 공간은 부족했다. 어린아이를 동반한 가족과 어르신이 편하게 머물 수 있도록 주요 관람 동선에 의자와 그늘 쉼터를 늘릴 필요가 있다.셔틀버스 이용 편의를 높여야 한다는 의견도 나왔다. 수년째 군문화축제를 찾고 있다는 계룡시 사회단체 관계자 A씨는 귀가하는 셔틀버스 이용객과 자가용 이용객의 동선이 같은 주차장 구역에 모여 주말 혼잡을 키웠다고 지적했다.A씨는 과거 셔틀버스가 비상활주로 중앙계단 앞까지 진입했던 사례를 들며, 관람객이 행사장 가까이에서 타고 내릴 수 있도록 정류장을 조정하자고 제안했다. 주차장 늘리는 데 어려움이 큰 만큼 군사경찰 사이카 시범 구역을 조정해 정류장으로 활용하는 방안도 검토할 필요가 있다는 의견이다.계룡대 후문 무궁화동산부터 행사장까지 버스 전용차로를 운영하자는 제안도 나왔다. 차량이 몰리는 시간에도 셔틀버스가 원활하게 이동하도록 해 자가용보다 편리한 교통수단으로 만들자는 취지다. 정류장 이전과 전용차로 도입은 군부대 협의와 보행자 안전, 기존 행사 공간 활용 등을 함께 검토해야 할 사안이다.이응우 계룡시장은 축제가 원활하게 열릴 수 있도록 힘쓴 모든 관계자에게 감사의 뜻을 전했다. 행사 과정에서 드러난 문제점은 향후 검토를 거쳐 개선해 나가겠다고 밝혔다.군 장병이 어린이의 체험을 돕고 봉사자가 가족의 불편을 덜어주는 동안, 공무원과 운영진은 행사 진행을 챙겼다. 닷새간 계룡대 비상활주로를 채운 웃음과 박수에는 이들의 수고가 함께 있었다. 볼거리와 체험에 쉴 자리와 편리한 이동까지 더하는 일이 다음 축제의 과제로 남았다.