사이 좋은 사람일수록 '다이어트'에 실패하는 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"회식 끝나고 남편이랑 집에 와서 또 먹었어요. 치킨에 떡볶이까지. 먹으면서도 내가 왜 이러나 싶었는데 멈출 수가 없었어요."

1. 거절 문장 미리 외워두기. 그 자리에서 만들려고 하니까 입 밖으로 떨어지지 않습니다. "저 지금은 배가 불러서요", "이따가 먹을게요 감사해요" 같은 문장을 외워두면 훨씬 쉬워집니다.



2. 피하지 말고, 내가 고른 걸로 먹기. 자리를 피하면 관계 비용만 커집니다. 대신 권해진 것 말고 내가 고른 걸 목표로 해보는 거예요. 통제가 아니라 선택권의 회복입니다.



3. 관계 밖에서 작은 거절 연습. 부담 없는 상대에게 사소한 거절을 해보는 것. 이 근육이 붙으면 식탁에서도 자연스럽게 나와요.

덧붙이는 글 | 이 글은 향후 저자의 다른 책 등 다른 창작물에 일부 활용될 수 있습니다

어렸을 때부터 저는 먹성이 좋았어요. 할머니 댁에 가면 밥 한 그릇을 뚝딱 비우는 게 제 특기였죠. 그럴 때마다 할머니는 "참 잘했다"며 밥을 더 퍼주시고, 용돈까지 쥐어주셨어요. 밥을 잘 안 먹던 동생들보다 저를 더 예뻐하셨고요. 그때부터 저는 잘 먹는 게 사랑받는 것이라고 생각했던 것 같아요.그 습관은 자라면서 그대로 따라왔어요. 선생님한테 잘 보이고 싶을 때도, 친구들 사이에서도 "나는 이것까지 먹을 수 있어"를 보여주고 싶었거든요. 선생님이 먹기 힘들다며 남긴 것까지 뺏어 먹은 적도 있어요.Q씨는 다이어트를 방해하는 게 뭔지 정확히 알고 있었습니다. "혼자 있을 때는 괜찮은데 누구랑 같이 있으면 너무 어려워요." 이 한 문장에 관계소속형의 핵심이 들어 있습니다.잘 먹는 모습을 보여주던 습관은 Q씨도 어른이 돼서도 이어졌어요. 팀 점심 메뉴를 늘 다 같이 정했는데, 음식을 남김없이 먹고, 누가 주는 간식은 무조건 바로 입속으로 넣으셨다고 해요.관계소속형은 음식 앞에서 내 몸의 신호보다 관계의 신호를 먼저 읽는 사람이에요. 먹지 않으면 혼자만 튀는 것 같고, 상대의 호의를 무시하는 것 같고, 분위기가 어색해질 것 같은 느낌. 그 불편함을 피하는 가장 쉬운 방법이 그냥 같이 먹는 거예요. 나쁜 마음이 아니에요. 오히려 관계를 소중히 여기는 마음에서 나온 거거든요.다만 그 마음의 방향이 항상 상대를 향하다 보니, 내 몸이 보내는 신호는 자꾸 뒤로 밀리게 됩니다. Q씨는 이미 알고 있었어요. 자기가 왜 자꾸 먹는지. 그런데 알면서도 멈출 수가 없었다고 했어요.알아도 안 되는 거였어요. 거절을 잘하는 사람이 되는 것보다, 그냥 다 먹어버리는 게 늘 더 쉬웠으니까요. 그렇게 몇 번을 반복하고 나서, Q씨는 이런 말을 했습니다."이제 지쳤어요. 매번 눈치 보면서 먹는 것도, 그러고 나서 후회하는 것도." 그래서 저는 Q씨에게 거절을 연습하라고 하지 않았어요. 거절은 관계에서 에너지가 많이 드는 일이거든요. 대신 이렇게 물어보는 것부터 시작했습니다."이걸 꼭 지금 먹어야 할까요? 받아두되 바로 입에 안 넣어도 되지 않을까요?" 먹지 말자가 아니에요. 지금 이 자리에서 바로 먹어야 하는 건지, 잠깐 미뤄볼 수 있는 건지를 한 번만 물어보는 거예요.그 한 박자가 생기면 자동으로 따라가던 흐름이 조금씩 달라지기 시작했어요. 어느 날 Q씨가 이런 기록을 남겼어요. "굽네(치킨을) 먹는데 안 먹었습니다. 먹고 싶진 않았거든요 그래도 참느라 혼났어요." 저는 그 문장을 읽으면서 멈췄어요.참은 것보다, 내가 지금 먹고 싶지 않다는 걸 처음으로 알아챈 순간이었거든요. 몇 주 후, 팀 회식 자리였어요. 다들 2차로 넘어가자고 했는데, Q씨는 "저는 오늘 여기까지 할게요"라고 말했습니다.그러고 나서 저한테 메시지를 보냈어요. "말하고 나니까 아무 일도 안 일어나던데요? 왜 그렇게 겁먹고 있었나 싶었어요."관계가 깨질까봐 두려워했던 일이, 실제로는 일어나지 않았던 거예요. 관계소속형에게 변화는 거절에서 시작되지 않아요. 지금 이 음식이 나를 위한 선택인지 아닌지를 먼저 한 번 물어보는 것에서 시작됩니다.이 유형이 폭식이 터지는 순간은 회식자리, 명절 시댁, 친정 밥상, 오랜만에 만나는 친구, 누군가 정성스럽게 차려준 음식 앞. "안 먹으면 분위기 깨지잖아, 권하는데 어떻게 거절해, 나만 안 먹으면 유별나 보여" 이 유형에서 가장 자주 하는 말입니다.이 유형에서 거절은 음식 거절이 아니라 사람 거절로 느껴져요. "안 먹을게요"가 "당신이 싫어요"로 번역되는 거예요. 그래서 배가 불러도 먹습니다. 관계가 다칠까봐서요. 그리고 이 패턴은 대개 음식에만 있지 않아요. 싫다는 말을 못 하는 사람은, 음식 앞에서도 싫다는 말을 잘 못해요. 식탁은 그 습관이 가장 잘 보이는 자리일 뿐입니다.요즘 Q씨는 누가 간식을 돌려도 예전처럼 다 받아먹지 않아요. "이거 안 먹어요?" 소리를 들어도 "저는 괜찮아요, 지금 생각이 없어서요"라고 자연스럽게 말하는 사람이 되었습니다. 누가 챙겨준 거라고 해서 무조건 먹어야 하는 건 아니라는 걸, 이제는 압니다.예전에는 분위기가 선택의 기준이었는데, 지금은 먹고 싶은지 아닌지가 먼저예요. 똑같이 눈앞에 치킨이 있어도, 먹고 싶으면 먹고 먹고 싶지 않으면 안 먹어요. 억지로 먹지 않는 게 더 이상 어색하지 않습니다.