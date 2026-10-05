예산쌀에 향을 입히는 술빛공간

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큰사진보기 ▲강미선 대표(왼쪽)와 남편 방석진씨가 공방에서 빚은 술을 살펴보고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲술빛공간에 전통 소주 증류 도구인 소줏고리가 놓여 있다. ⓒ 무한정보신문 ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲재료를 달리해 빚은 술이 항아리마다 다른 빛깔로 발효 중이다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

큰사진보기 ▲강 대표가 빚은 세 종류의 술이 서로 다른 색을 띤다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

충남 예산군 대술면 시산리의 발효 공방 '술빛공간' 작업대에는 저마다 다른 빛깔의 술이 담긴 항아리가 놓여 있다.지난 9월 28일 이곳에서 만난 강미선(48) 대표는 노란빛이 도는 술을 가리키며 "단호박을 넣어 빚은 술이다. 들어간 재료에 따라 술의 색과 맛이 달라진다"고 설명했다. 곁에는 쌀과 누룩, 물로 빚은 술과 포도에 쌀의 단맛을 더한 술도 놓여 있다.강 대표는 남편 방석진(52)씨와 이곳에서 가양주를 가르치고 술 빚기 체험을 운영한다. 술빛공간은 공방이자 부부의 집이다. 술을 빚고 체험을 진행하는 공간 약 20평, 별도의 발효실과 약 15평의 주거 공간이 있다.부부는 2024년 11월 공사를 시작해 지난해 5월 공간을 완성했다. 강 대표는 "생활 공간도 필요하지만, 이곳은 술을 만드는 공간이 중심이다. 술을 빚는 곳에서 체험도 진행한다"고 말했다.공방을 마련하기 전에는 청주의 집에서 소량의 술을 빚으며 외부 강의를 이어갔다. 자신의 공간이 생기면서 술을 빚는 과정과 발효 상태를 보여주고, 찾아온 사람들과 한자리에서 실습할 수 있게 됐다.강 대표가 전통주를 배우기 시작한 것은 2010년 무렵이다. 당시 대전에서 직장과 집을 오가던 그는 새로운 취미를 찾다가 전주에서 술 빚기 교육을 받았다.강 대표는 "처음 맛본 국화주가 매우 인상 깊었다. 평소 접하던 술과 달랐고, 우리 술에도 이런 맛이 있다는 사실에 놀랐다"고 회상했다. 술을 배우면서 집에서 직접 빚어 마시던 가양주 문화에도 관심을 갖게 됐다. 그는 "집에서 술을 빚어 마시던 문화를 다시 이어가고 싶어 가양주 강사로 활동하기 시작했다"고 말했다.기초부터 전문가 과정까지 배운 뒤에도 누룩 수업이 있으면 다시 찾아가 공부했다. 전주에서 함께 공부한 인연을 계기로 충남대학교 평생교육원 강의를 맡은 지는 약 11년이다.현재 '아파트에서 전통 술 빚기' 수업에서 일반인을 대상으로 누룩 만들기와 술 빚기 실습을 진행한다. 한 번에 최대 10명, 보통 7~8명이 참여한다. 과거 집에서 빚던 술맛을 기억해 다시 수업을 듣는 사람도 있다고 한다.강의는 대전 유성구 장대동의 실습 공간에서 이뤄진다. 이론을 간단히 설명한 뒤 수강생이 직접 누룩을 만들고 술을 빚는 방식이다.강 대표는 "누룩을 사용하면 계절과 집 안의 환경에 따라 발효 결과가 달라진다. 수강생이 각자의 환경에서 발효 상태를 살피며 술을 빚을 수 있도록 알려준다"고 설명했다.수업에서는 쌀·누룩·물로 한 번 빚는 단양주부터 두 번 빚어 맛과 향을 더하는 이양주까지 다룬다.공방에서는 목련 꽃차로 향을 입힌 목련주, 쑥을 넣은 애주, 법주 등도 빚는다. 강 대표는 2017년 궁중술빚기대회에서 목련주로 받은 금상을 특히 기억에 남는 상으로 꼽았다. 예산에 온 뒤에는 전주대학교 농식품경영학과에서 공부하며 공방 운영에 필요한 지식도 익히고 있다.공방을 대술에 마련한 데에는 방씨의 귀향이 계기가 됐다. 삽교가 고향인 그는 고교 졸업 뒤 외지에서 직장생활을 했고, 이후 인테리어 일을 해왔다. 부부가 도시를 떠나 정착할 곳을 찾던 중 대술에 사는 매형이 여러 곳을 보여줬고, 시산리의 환경이 마음에 들었다.방씨는 "귀향하려면 부부가 함께 뜻을 모아야 한다고 생각했다. 대술의 환경과 분위기가 마음에 들었고, 아내도 이곳을 좋아했다"고 말했다. 그에게 대술은 어린 시절 맛보았던 막걸리의 기억이 남아 있는 곳이기도 하다. 방씨는 아내의 술맛을 함께 살피고 공방 운영을 도우며 "내 첫 번째 역할은 곁에서 아내를 응원하고 든든한 버팀목이 되는 것이다"라고 말했다.강 대표도 공방을 마련한 뒤 대술의 환경을 새롭게 느끼고 있다. 그는 "이곳의 기온과 습도는 누룩을 띄우기에 적합하다고 생각한다. 술을 빚는 환경에 따라 맛도 달라질 수 있다"고 말했다.공방에는 직장인 단체와 지역 사회복지 분야 종사자, 대학생 등이 술 빚기 체험을 위해 찾아온다. 강 대표는 발효가 끝날 때까지 서두르지 않고 시간을 두며, 술이 완성되기까지 한 달 정도 걸린다고 설명했다.같은 쌀과 누룩, 물을 써도 빚는 횟수에 따라 술은 달라진다. 강 대표의 설명에 따르면 한 번 빚는 단양주는 알코올 도수가 10~12도 안팎이고, 두 번 빚는 이양주는 16~18도 정도로 맛과 향이 더 짙다. 발효가 끝나면 맑은 술을 떠내거나 나머지를 걸러 탁주를 만든다. 강 대표는 실습을 통해 이런 차이와 재료에 따라 달라지는 색과 향을 알려준다.강 대표는 예산에서 생산한 쌀을 구입해 술을 빚고 있다고 했다. 쌀과 누룩, 물로 만드는 기본 술에 단호박이나 꽃차 같은 재료를 더해 색과 향을 달리한다. 지역의 꽃차 수업에서 배운 것도 술에 응용했다. 그는 "앞으로 예산에서 농산물을 기르는 사람들과 더 협업하고 싶다. 혼자 할 때보다 함께할 때 할 수 있는 일이 많다고 생각한다"고 말했다.현재 공방에서는 주류 판매 면허가 없어 빚은 술을 상품으로 판매하지 않는다. 수입은 주로 외부 강의와 공방 체험에서 나온다. 강 대표는 "술을 판매하려면 면허가 필요하다. 현재는 방문객을 대상으로 술 빚기 체험을 운영하고 있다"고 설명했다.상품화를 위해서는 지역 특산주와 소규모 양조장 면허 가운데 어떤 방식이 공방에 맞을지 검토하고 있다. 면허 취득과 판매는 아직 계획 단계다. 강 대표는 "유통을 통해 많이 판매하기보다는 예산에 와야만 접할 수 있는 술을 만들고 싶다"고 말했다.부부의 구상은 공방 밖으로도 이어진다. 강 대표는 단체가 함께 술을 빚을 수 있도록 체험 공간을 넓히고, 농촌 민박을 결합해 방문객이 예산에서 하룻밤 머무는 프로그램을 만들고 싶다고 했다. 식사와 체험에도 지역의 쌀과 채소 등 농산물을 쓰겠다는 생각이다.그는 "술을 빚으러 온 방문객이 당일에 돌아가지 않고 예산에 더 오래 머물면 좋겠다. 숙박과 체험을 연결하고, 이곳에서 나는 쌀과 채소를 활용하고 싶다"고 말했다.최근에는 수원에서 기차를 타고 온 방문객에게 술 빚기 체험을 진행했다. 방씨에 따르면 방문객은 처음에 출렁다리와 수덕사 정도를 둘러볼 생각이었다. 부부는 이동 시간에 맞춰 다른 방문지와 식당도 소개했다. 방씨는 "지역 주민으로서 추천할 만한 곳을 안내했더니 방문객이 만족했다. 예산에 다시 오고 싶다는 말도 들었다"고 전했다.강 대표는 이 경험을 바탕으로 공방 체험과 지역 여행을 잇는 프로그램도 구상하고 있다. 그는 술빛공간이 사람들이 술을 빚는 법을 배우고 가양주 문화를 접하는 곳이 되기를 바란다. 강 대표는 "잊혀가는 우리 문화를 전하는 일을 하고 있다고 생각한다"고 말했다.