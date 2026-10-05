손끝으로 소통의 벽 낮추는 예산 '수어손사랑회'

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큰사진보기 ▲수어손사랑회 회원들이 10월 1일 예산군장애인종합복지관에서 애국가 첫 소절인 ‘동해물과’를 수어로 표현하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김교식·신두식·이민우·강동혁·장춘자, 뒷줄 왼쪽부터 문정애·정상기·진수현·한금옥. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

길을 묻고 물건을 고르며 안부를 나누는 평범한 일상에도 소통의 장벽이 놓일 때가 있다. '수어손사랑회'는 그 장벽을 함께 낮추기 위해 주민들이 자발적으로 만든 순수 민간단체다. 지난해 8월 출범해 첫돌을 맞은 회원들은 청각장애인과 비장애인이 서로의 이야기를 나눌 수 있도록 수어를 배우고 알리고 있다.수어를 배우고 연습하는 날인 10월 1일, 예산군장애인종합복지관에 모인 회원들을 만나 모임에 함께하게 된 계기와 활동 이야기를 들었다. 수어를 익혀 자신의 소통 기회를 넓히려는 사람과 배운 것을 이웃을 위해 쓰고 싶은 사람이 함께하고 있었다.수어손사랑회는 장춘자(78) 회장을 포함해 12명이다. 청각장애인 4명과 비장애인 8명이 함께한다. 출범한 지 1년밖에 되지 않았지만 배움과 봉사를 향한 열정은 크다. 회원들은 더 나은 실력을 쌓아 청각장애인의 일상에 실질적인 도움을 주고 싶다는 뜻으로 모였다.장 회장이 수어 보급의 필요성을 절감한 계기는 버스정류장에서 겪은 일이었다. 한 청각장애인이 수어로 복지관에 가는 길을 물었지만 주변 사람들은 뜻을 알아듣지 못했다. 일부는 장애를 비하하는 말까지 했다. 당시 수어를 조금 알고 있던 장 회장이 길을 안내했다.장 회장은 "수어로 길을 묻는데 사람들이 알아듣지 못했다. 그 일을 겪으면서 수어를 더 많은 사람에게 알려야겠다고 생각했다"고 말했다. 장애인단체에서 오랫동안 봉사하며 익힌 수어를 이웃과 나누고 싶다는 마음은 뜻을 같이하는 주민들과의 모임으로 이어졌다.그에게 수어를 배우는 보람은 일상의 만남에 있다. 장 회장은 "청각장애인을 만나 수어로 인사를 나누고 이야기할 때 보람을 느낀다"며 "일상생활에서 우리도 인사 정도는 수어로 할 수 있어야 한다고 생각한다"고 전했다.아이들과 젊은 세대가 수어를 접할 기회가 많아지고, 학교에서도 수어를 가르치길 바란다는 뜻도 밝혔다.진수현 총무가 수어를 배우게 된 계기도 생활 속에서 마주한 소통의 어려움이었다. 속옷 가게를 운영하던 당시, 수어통역사가 청각장애인 손님과 대화하며 물건 구입을 돕는 모습을 봤다. 같은 공간에 있어도 대화가 통하지 않으면 물건 하나를 고르는 데 어려움이 생긴다는 사실을 눈앞에서 마주했다.진 총무는 "통역사가 청각장애인들의 물건 구입을 돕는 모습을 보고 나도 수어를 배우고 싶다는 생각이 들었다"며 "처음에는 어려웠지만 배울수록 매력이 있었다. 또 다른 언어를 배우고, 이를 통해 봉사할 수 있다는 점도 좋았다"고 말했다. 그렇게 시작한 배움이 어느덧 4년째 이어지고 있다.아직 문장으로 자유롭게 대화할 만큼 능숙하지는 않지만 목표는 분명하다. 그는 "청각장애인과 병원에 동행해 의사소통을 조금이라도 도울 수 있다면 좋겠다는 생각을 했다"며 "수어를 더 많이 알리고 함께 활동하면서 나 자신의 실력도 키우고 싶다"고 밝혔다. 배움을 이어가는 이유가 이웃을 위한 봉사와 맞닿아 있는 셈이다.청각장애가 있는 회원들의 이야기는 수어를 배우는 일과 함께 사용할 상대가 있는 일이 얼마나 중요한지 보여준다. 예산군파크골프협회 사무차장인 정상기(70) 회원은 2021년 청력을 잃은 뒤 인공와우 수술을 받았다. 수어를 배우기 시작한 것은 2023년 무렵이다.정 회원은 "두 사람이 이야기하면 어느 정도 들리지만 여러 사람이 함께 있으면 잘 듣지 못한다"고 말했다. 수어를 배우고 있지만 일상에서 자주 사용하지 못하는 것이 아쉽다. 그는 "배운 내용을 금세 잊어버려 계속 복습해야 한다. 평소에는 수어를 쓸 기회가 많지 않다"며 "노래와 함께 수어를 배우면 익히기가 수월하다"고 설명했다.이민우(86) 회원은 마흔 살 무렵부터 청력에 문제가 생겨 수십 년 동안 소통의 불편을 겪었다. 다른 사람과 이야기할 때 다투는 것처럼 비춰지기도 했다. 수어를 배운 지는 4~5년쯤 됐지만 함께 연습할 사람이 없다.이 회원은 "혼자 살기 때문에 수어를 함께 쓸 사람이 없다. 여러 사람과 함께할 때는 수어가 많이 도움이 된다"고 말했다.수어를 익히는 개인의 노력과 더불어 그 언어로 이야기할 상대가 필요하다는 뜻이다. 회원들에게 모임은 수어를 배우는 자리인 동시에 배운 것을 함께 써볼 수 있는 기회이기도 하다.회원들은 매월 정기적으로 예산군사회복지회관 내 수어통역센터에 모여 문정애 수어통역사의 지도로 수어를 배우고 익힌다. 배운 내용을 복습하고 지역 행사에서 선보일 수어노래도 연습한다. 저마다 생업과 일정이 있어 모두의 시간을 맞추기가 쉽지는 않지만 수업을 마친 뒤에도 시간을 내 연습을 이어간다.수어노래는 주민들에게 수어를 알리는 주요 활동이다. 노래의 가사를 수어로 표현해 수어를 처음 접하는 사람들의 관심을 끌고, 배워볼 계기를 만든다. 장 회장은 "노래도 수어로 표현할 수 있다는 사실에 사람들이 놀라고 관심을 보인다"며 "노래로 하면 수어를 쉽고 재미있게 배울 수 있다"고 말했다. 행사장에서는 청각장애인에게 수어로 안내하며 소통을 돕기도 한다.지난 9월 4일 예산군사회복지박람회에서도 방문객들에게 수어를 알려주고 선물을 나눴다. 관심을 보이는 주민들이 직접 배워볼 수 있도록 돕는 자리였다. 회원들은 이런 만남이 수어에 대한 이해를 넓히고 배움에 참여하는 주민을 늘리는 계기가 되길 바라고 있다.활동은 회원들이 낸 회비로 꾸려간다. 진 총무는 "아직 군의 별도 지원은 없고 회원들이 회비를 내 운영하고 있다"고 설명했다. 모임의 역사는 짧고 활동도 시작 단계지만 회원들은 각자의 시간과 비용을 보태며 배움과 봉사를 이어가고 있다.오는 12월에는 덕산면 새감마을 행사에서 수어노래를 선보일 계획이다. 아이들에게 수어를 소개하고 관심을 갖도록 돕겠다는 취지다. 모임은 수어와 봉사에 관심 있는 주민들의 참여도 기다리고 있다.회원들이 바라는 것은 청각장애인과 비장애인이 자연스럽게 인사를 건네고 이야기를 나누는 지역사회다. 첫돌을 맞은 수어손사랑회는 그 바람을 향해 함께 배우고 봉사하고 있다.