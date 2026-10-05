농지 전수조사, 예산 농심 기대와 불안

큰사진보기 ▲황금빛으로 여문 들녘, 농심도 풍요롭길예산군 삽교읍 성리 들녘이 황금빛으로 물들었다. 알알이 영근 벼 이삭이 들판을 가로지르는 바람에 일렁이며 푸른 가을 하늘과 선명한 대비를 이룬다. 한여름 무더위와 장마를 견디며 우리의 먹거리를 길러낸 농민들의 땀이 빚은 풍경이다. 이 가을바람은 고된 노동의 땀방울과 마음의 시름까지 식혀줄 수 있을까. 황금빛 들녘의 넉넉함이 농민들의 삶에도 스며들어, 농심 또한 풍요롭게 여무는 가을이길 소망한다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.

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정부의 농지 전수조사를 바라보는 예산군 농민들의 마음은 복잡하다. 농사를 지을 생각없이 농지를 사들여 시세차익을 기다리는 행위는 바로잡아야 한다고 본다.그러나 남의 땅에서 농사짓는 임차농은 경작지를 잃을까 걱정하고, 평생 일군 농지를 노후 자산으로 간직해온 농민은 팔 때 제값을 받을 수 있을지 걱정한다.농림축산식품부 송미령 장관은 지난 9월 28일 농업인과 국민에게 보낸 글에서 농지 전수조사로 걱정을 끼친 데 대해 송구하다고 밝혔다.관행적 임대차와 휴경은 투기 행위와 구분하고, 조사 결과를 농촌 현실에 맞는 제도 개선에 활용하겠다는 입장도 내놨다. 정부의 설명이 농민들의 구체적인 걱정을 해소할 수 있을지가 남은 과제다.정부가 5월 18일 시작한 농지 전수조사는 농지의 소유·이용 실태를 파악하고 투기성 취득, 무단 휴경, 불법 전용 등을 확인하기 위한 것이다.올해는 1996년 농지법 시행 이후 취득한 농지를 대상으로 행정정보와 항공사진 등을 분석하는 기본조사를 마쳤고, 8월부터 현장 중심의 심층조사를 진행하고 있다. 기본조사에서 확인 대상으로 분류됐다고 해서 위법 행위가 확정된 것은 아니다.예산군농민회 장동진 회장은 전수조사가 필요하다는 입장이다. 그는 "진짜 농사꾼은 농지 전수조사가 필요하고, 투기 목적으로 산 사람들은 정리하는 게 맞다"고 말했다. 누가 농지를 소유하고 실제로 농사짓는지 알아야 농지 이용 계획도 세울 수 있다는 것이다.다만 장 회장은 농촌의 임대차를 일률적으로 처리하면 실제 경작자가 피해를 볼 수 있다고 지적했다. 구두 약속으로 농지를 빌려 농사짓는 사람이 적지 않은데, 소유자가 조사를 걱정해 땅을 팔거나 임대 관계를 끊으면 임차농의 경작 면적이 줄어들 수 있다.봉산면 구암리 황산덕 이장도 고령 소유자가 이웃에게 농지를 맡기면서 임차료를 낮추는 대신 자신이 직불금을 받는 사례를 일부 접했다고 전했다. 이는 실제 경작자가 직불금을 받아야 한다는 원칙과 어긋난다. 하지만, 임차농에게는 계속 농사지을 땅을 확보하는 일이 절박하기 때문이다.황 이장은 "직불금을 포기하더라도 농지를 얻어 농사를 계속하려는 40~60대가 있다"며 "제도를 바로잡는 과정에서 기존 임차농이 밀려나지 않도록 해야 한다"고 강조했다. 청년농 지원과 고령농 은퇴 지원 사이에서 농지를 빌려 영농 규모를 유지하는 농업인도 살펴야 한다는 것이다.농지 가격을 둘러싼 걱정도 엇갈린다. 장 회장은 외지 소유자의 농지가 매물로 나오더라도 농업소득만으로 높은 매입가격을 감당하기 어려운 농민이 많다고 말했다. 농지를 살 기회가 생겨도 정작 농사짓는 사람이 매입 자금을 마련하기 어렵다는 얘기다.반대로 농지를 팔아 자녀를 돕거나 노후를 꾸리려는 농민은 가격 하락을 우려한다. 황 이장은 조사 이후 매물을 내놓으려는 소유자가 늘었다고, 불안에 따른 급매가 주변 농지 가격에 영향을 줄까 걱정했다.쪽파 농사를 짓는 윤동권씨도 정확한 농지 통계가 필요하다는 데 동의하면서, 농지가격 하락이 담보 평가에 반영되면 대출을 받은 농민에게 부담이 될 수 있다고 지적했다.아직 농지 전수조사가 예산군 농지 가격을 떨어뜨렸다고 판단할 자료는 확인되지 않았다. 농식품부에 따르면 올해 1~7월 전국 농지 평균 실거래가는 ㎡당 5만85원으로 지난해 같은 기간보다 4.4% 낮았지만, 같은 기간 논·밭 거래 필지 수는 2.2% 늘었다. 정부는 가격 하락세가 조사 이전부터 이어졌다고 설명한다. 이 전국 통계만으로 8월 이후 예산군의 매물이나 거래가격 변화를 판단하기는 어렵다.송 장관은 9월 22일 홍성군에서 열린 농업인 간담회에서 고령농의 농지 관리 부담, 임차농의 안정적인 영농, 청년농의 농지 확보 문제를 들었다. 이어 28일 서한문에서는 농지 전수조사를 둘러싸고 잘못 알려진 내용과 오해가 반복되고 있다며 정부 방침을 다시 설명했다.송 장관은 상속·이농·고령 등에 따른 관행적 임대차나 휴경은 처분 대상이 아니며 관리 방법을 찾겠다고 밝혔다. 반면 거짓 영농계획으로 농지를 취득해 방치하거나 불법 임대한 경우, 농업법인 명의로 농지를 취득해 부동산업을 하는 등의 투기 행위에는 법적 조치를 하겠다고 했다. 처분명령에 앞서 사실관계를 확인하고 소명 기회를 부여한다는 설명도 덧붙였다.정부는 임대차 특별 정비기간을 오는 11월 15일까지 연장하고 농지은행 위탁임대 등을 안내하고 있다. 송 장관은 국회와 협력해 연내 특별조치법을 제정하고, 내년에는 임대차·휴경 허용 사유를 확대하는 등 농지 제도를 개선하겠다고 밝혔다.임대차 계약서 작성을 지원해 실경작자의 권리를 보호하고, 상속·고령농이 팔기를 원하는 농지는 매입해 농지연금과 전업농·청년농의 농지 이용으로 연결하겠다는 계획도 제시했다. 이 가운데 특별조치법 제정과 제도 개선은 아직 추진 단계다.정부의 방침은 예산군 농민들이 제기한 임차농의 경작 지속과 고령농의 노후 문제에 대한 답변을 담고 있다. 다만 구두로 농지를 빌린 농민이 계약을 서면으로 바꾸는 과정에서 경작지를 계속 이용할 수 있을지, 농지은행 위탁이 기존 임차농에게 어떤 영향을 줄지는 현장에서 확인해야 한다. 매입·연금 계획 역시 농지를 팔려는 농민이 납득할 조건으로 시행되는지가 중요하다.황 이장은 "기존의 실경작자가 계속 농사를 지을 수 있는 장치를 함께 만들어야 한다"고 말했다. 투기성 농지 소유를 가려내는 일과 함께, 농촌의 관행을 제도 안으로 옮기는 과정에서 누가 농지를 잃고 누가 계속 농사짓는지까지 살펴야 한다는 요구다.