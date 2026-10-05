반려견 놀이터부터 AI 보건상담까지… 예산군 직원들의 정책 도전

큰사진보기 ▲미래성장과 발표자가 ‘K-773 펫 그라운드’ 조성 구상을 설명하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

예산군 공무원들이 현장에서 찾은 문제를 정책 아이디어로 만들어 동료 직원 앞에 내놓았다. 관광시설 구상부터 복무제도 개선, 재난 대응과 행정업무의 디지털 전환까지 제안 분야도 다양했다.군은 9월 28일 추사홀에서 '2027 신규시책 피칭 페스티벌'을 열었다. 23개 부서의 아이디어 공모를 거쳐 본선에 오른 8개 부서가 시책을 발표하고 질의응답을 진행했다. 각 부서에는 발표 7분, 질의응답 3분이 주어졌다.예산군에서 처음 열린 이번 대회는 기존의 나열식 시책 구상 보고를 직원 참여형 경연으로 바꾼 것이다. 직원들이 정책 아이디어뿐 아니라 발표자료와 행사 포스터 등도 직접 준비했다.평가에는 정책자문위원 현장평가 40%와 직원 투표 60%를 합산했다. 직원들은 현장에서 QR코드로 8개 제안 가운데 우수 시책 2개를 골랐다. 자문위원은 창의성·실현가능성·공감도·발표력을 평가했다.대상은 미래성장과의 'K-773 문화복합단지 펫 그라운드'가 받았다. 옛 충남방적 부지의 야외 공간에 반려견 놀이터와 산책로, 쉼터, 동반 카페 등을 조성해 산업유산 재생과 반려동물 동반 관광을 결합하자는 제안이다.미래성장과는 체급별 놀이터와 장애물 시설을 갖춘 '플레이 존', 반려견과 보호자가 쉬는 '케어&스파 존', 카페·매장·장터 등이 들어서는 '컬처&리테일 존'을 구상했다. 문화복합단지의 웰컴센터, 파머스마켓, 식음시설과 연계해 방문객이 단지에 더 오래 머물도록 한다는 취지다.제안한 사업 기간은 2027~2030년, 사업비는 50억 원이다. 내년에 국·도비 공모사업을 통해 재원을 확보하고, 설계와 인허가를 거쳐 공사를 추진한다는 일정도 내놨다.최우수상은 문화관광과의 '예당호 생태관광 정원 조성'에 돌아갔다. 출렁다리와 전망대 등 관광시설이 예당호 북서쪽에 몰린 점에 주목해 남쪽 광시면 장전리 일원에 정원을 만들고 관광 동선을 잇자는 내용이다.제안에는 습지·수변 정원과 잔디마당, 수변 나루터를 조성해 기존 선착장 및 광시권 관광자원과 연결하는 구상이 담겼다. 발표 자료에 제시된 면적은 16만5000㎡, 사업비는 130억 원이다.문화관광과는 연간 방문객 40만 명 증가를 목표로 제시하고, 정원 조성 뒤 지방정원 등록도 검토하겠다고 밝혔다. 방문객 증가 수치는 사업 추진을 전제로 한 전망치다.우수상을 받은 안전관리과는 '고령부모 돌봄 시간 신설'을 제안했다. 만 75세 이상 부모를 부양하고 부모가 주민등록상 주소지가 편도 1시간 이내에 거주하는 군 소속 공무원·공무직에게 병원 진료 동행 등을 위한 하루 최대 2시간의 유급 돌봄 시간을 주는 내용이다. 사전 승인과 진료확인서 등 사후 증빙을 통해 사용 내역을 관리하는 방안도 담았다.시행하려면 군 지방공무원 복무 조례와 공무직 단체협약을 손봐야 한다. 안전관리과는 2027년 직원 의견 수렴과 법규 정비를 거쳐 같은 해 10월 제도를 시행하는 일정을 제시했다.나머지 5개 부서는 장려상을 받았다. 보건소는 주민이 일상적인 말로 질문하면 보건소 누리집의 공식 자료를 검색해 답하는 'AI 기반 보건소 365 안심 상담사'를 제안했다. 근무시간 밖에도 보건행정 정보를 확인할 수 있도록 하는 서비스다. 다국어 상담과 군청내 다른 부서로의 확대도 구상했다. 발표 자료에는 프로그램 구축·운영·홍보 등에 2억2700만원을 들여 2027년 12월 정식 서비스를 시작하는 일정이 제시됐다.건설교통과의 '가동보 원격제어시스템 구축'은 집중호우 때 관리자가 현장에 가지 않고도 수문 상태를 확인하고 조작할 수 있게 하자는 제안이다. 현재 관리 중인 가동보 5곳과 추가 설치 대상 2곳을 통합 관리하는 구상으로, 수위·강우량 센서와 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 원격제어 장치에 연동한다. 제안 사업비는 약 4500만 원이며, 2027년부터 단계적으로 설치해 2029년 7곳의 관리망을 완성한다는 계획이다.건축과는 위반건축물과 이행강제금 관리 업무를 디지털로 전환하자고 제안했다. 엑셀과 수작업으로 관리하는 자료를 통합하고, 현장조사 기록의 모바일 입력, 군 조례를 반영한 이행강제금 자동 산정, 부과 절차 알림 기능을 갖추겠다는 것이다. 건축과는 군의 관리대장에 오른 272건 가운데 137건이 종결됐다고 설명하며, 3년에 걸쳐 7800만 원을 투입하는 안을 내놨다.세무과는 공공시설의 비용·수입·이용 실적을 함께 분석해 시설별 운영 방향과 사용료 기준을 검토하자고 했다. 운영비와 일시적인 시설투자비를 구분하고 주민 편익 등 공공성도 반영한다는 구상이다. 분석 결과에 따라 사용료 조정뿐 아니라 이용률 개선이나 운영비 절감 등 시설마다 다른 방안을 검토하자는 제안이다.기획실은 내포신도시에 추진 중인 아동·청소년 시설 인근에 세대가 함께 배우고 활동하는 '누리마루'를 조성하자고 제안했다. 인접한 유보지를 활용해 교육·체험·건강 프로그램 공간을 마련하는 구상이다. 발표 자료상 사업 기간은 2027~2032년, 사업비는 350억원이며 지하 1층·지상 5층 규모를 제시했다.군 관계자는 "용역을 주지 않고 직원들이 시책부터 발표자료와 행사 포스터까지 직접 만들어봤다"며 "참신한 우수 제안은 내년도 예산에 우선순위로 반영하는 방안 등을 검토해 군정에 적극 반영하고자 한다"고 설명했다.