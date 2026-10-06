함께 불편해지길 바라는 마음으로

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지구 반대편에서 상상도 못 할 상식 밖의 일이 벌어지고 있을 때, 나 혼자 내뱉는 탄식이 처참한 학살의 현장에 아무런 변화를 가져다줄 수 없다고 생각하며 나는 아무것도 하지 않았다. 하지만 얼마 전 내 자식이 생기고야 알았다. 그럼에도 소리쳐야 한다는 것을. 나의 자식을 위해, 너의 자식을 위해, 우리 모두의 자식을 위해 목청을 높여야 한다는 것을. 우리가 함께 탄식한다면, 함께 소리 내고 함께 행동한다면 우리 자식들의 세계는 볕이 드는 방향으로 조금 움직일지도 모른다고. - p51

큰사진보기 ▲책 <응답의 시> ⓒ 얼굴들 관련사진보기

empathy(곰강)의 어원인 empatheia는 em(~안으로)과 pathos(고통)로 이루어져 있다고 한다. 그래서 공감은 타인의 고통 속으로 들어가는 능동적인 행위라고. 레슬리 제이미슨의 글에서 읽었던 것 같다. 들어가 보려 하지만 쉽지 않다. 사람이 늙어 죽을 수 있다는 걸 처음 알았다는 팔레스타인 아이의 말을 듣고 나니, 들어가 보려 하는 것도 흉내다. 지금 내가 할 수 있는 건 아무것도 깨닫지 않은 채 보고 듣는 일. - p66

쓰면서 잠긴 상념들과 찾아본 자료들이 나를 국격 없는 해안으로 자주 데려갔다. 시가 늘 그래왔듯 무용할 것이다. 하지만 시가 늘 그래왔듯 유리병 편지처럼 파도를 타고 바다 위를 표류하다 어느 해안에 닿을 것이다.

학살을 멈추라. 학살을 묵인하는 것도 학살의 일부, 학살에 기생하는 자본도 학살의 일부, 중립도 학살의 일부, 당신의 침묵도 학살의 일부, 팔레스타인에 해방을.

"팔레스타인에 해방을!" - p19

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

시집은 불편하다. 대개 어렵고 애매모호하다. 경제나 인문, 사회과학처럼 주제가 딱 떨어지지도 않는다. 두께는 얇은데 읽는 데는 오래 걸린다. 책의 말미에 '해설'이라도 있으면 그나마 다행이다. 책을 덮음과 동시에 '도대체 내가 뭘 읽은 거지?'라도 되물은 시집이 한둘이 아니다.그래서일까. 시는 인기가 없다. 사람들은 시보다는 재밌고 쉽게 읽히는 소설이나 에세이를 찾는다. '인기 없는 분야'인 시와 '인기 없는 주제'인 팔레스타인이 만났다. 책 <응답의 시>(2026년 8월 출간)는 47명의 시인이 팔레스타인을 위해, 팔레스타인을 향해 쓴 시들을 모았다. 평소 즐겨 찾는 시인인 김혜순, 나희덕, 김소연, 김숨, 오은 시인을 비롯해 많은 시인이 함께 한 책이다.가끔 가자지구에 관한 기사를 읽는다. 팔레스타인에 전쟁이 끊이지 않는다는 글도. 하지만 대부분 나는 그 글들에 관심을 두지 않는다. 팔레스타인과 이스라엘의 뿌리 깊은 전쟁은 머나먼 일개 대한민국 국민인 내가 관심을 갖는다고 해서 어떻게 할 수 있는 사안이 아니라고 생각하기 때문이다. 가장 큰 이유는 나에게 도움이 되지 않기 때문이다. 부끄럽지만 사실이다.시인들은 그래도 뭔가 다르지 않을까. 시인이라고 하면 뭔가 잘은 모르겠지만, 시대의 흐름에 반응하며 목소리를 내는 그런 사람들이 아닐까,라는 지극히 개인적이고 막연한 생각을 했었다. 하지만 그들도 나와 같은 무력감과 한계를 느끼는, 똑같은 성정의 사람이었다.팔레스타인 가자지구는 직선거리 기준으로 대한민국과 8천 킬로미터 이상 떨어져 있다고 한다. 비행기를 타도 10시간이 넘는 거리다. 멀고도 낯선 땅에 대해 우리는 대부분 제한된 정보를 듣는다. 언론은 그들에 대해 자세히 다루지 않는다. 가자지구나 팔레스타인 관련된 소식을 듣기 위해서는 직접 관심을 두고 검색을 해야 한다.너나 할 것 없이 생업에 바쁠 때 47명의 시인은 팔레스타인이라는 공통된 주제로 목소리를 낸다. 그들은 각자의 방식으로 먼 곳 팔레스타인에 감응한다. 이스라엘에서 1인 시위를 하며, 폭격으로 고인이 된 팔레스타인의 시인을 애도하며, 온라인을 통해 알게 된 먼 곳의 사람들과 소통하며.책을 읽으며 느낀 제일 큰 감정은 '무력감'이었다. 고작 시를 쓰는 행위가 이스라엘과 팔레스타인 땅에 어떤 영향을 끼치는가. 시를 쓴다고 해서 더 많은 사람이 경각심을 갖고 전쟁에 분노하는가. 시인들 대부분 이런 태도를 디폴트로 갖고 있었다. 하지만 그들은, 그렇다고 해서 팔레스타인 땅에 대해 무관심과 방관적인 태도로만 있지도 않았다. 가자지구의 고통에 대해 정확히 알지는 못하지만 관심을 가졌고, 고통받는 사람들을 위해 할 수 있는 게 없지만 분노했다. 그들을 향해 함부로 '애도'라는 표현을 쓰지 않으면서도 자신이 할 수 있는 것에 대해 고민하고 또 고민했다.책 <응답의 시>는 넘치는 정보의 홍수 속에서 독자로 하여금 불편함을 제공한다. 부의 생산과 축적을 위한 효율성이 아닌, 재미도 없고 돈이 되지 않는 먼 곳 땅 팔레스타인과 가자지구를 향해 시선을 고정 시키기 때문이다. 모두가 주식에 열광하고 조금이라도 돈을 더 모으고자 할 때, 시인들은 전쟁을 통해 더 많은 부를 얻는 것이 제대로 된 삶인지 반문한다.시라는 소화하기 힘든 장르와 전쟁이라는 달갑지 않은 조합은 책을 읽는 내내 불편함을 주기에 충분했다. 이 와중에 책을 덮으면서 불편함이 더 생겼다. 모두가 입에 풀칠하기 바쁘지만, 누군가는 나의 만족과 유익만을 위한 삶을 살지 않는 것을 보며 스스로를 돌아보게 되었다. 팔레스타인과 가자지구의 계속되는 폭격에도 아무런 불편함을 느끼지 못하는 나에게 불편함을 느꼈다.더 많은 불편함이 모여, 어쩌면 그것들이 실체를 가질 수 있을지도 모른다는 상상을 해본다. 아무것도 할 수 없지만 아무것도 하지 않는 삶보다, 불편함을 방관하지 않고 주목하는 사람들이 더 많아지면 좋겠다는 바람을 가져본다. 거창하지 않아도 좋다. 책을 읽는 것만으로 충분하다. 읽는 것에서 조금 더 욕심을 내어 글을 끼적여 본다. 재미가 없고 불편한 내용일지도 모르지만, 그럼에도 더 많은 사람이 불편해지기를 바라는 마음으로.