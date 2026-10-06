오랜만에 외출하고 돌아온 산모의 한마디

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"기저귀, 물티슈, 손수건 챙기고요. 진료가 길어질 수도 있으니까 젖병이랑 분유, 보온 물도 준비해요. 여벌 옷도 하나 넣고요. 그리고 꼭 잊지 말아야 할 건 아기 수첩이에요."

큰사진보기 ▲작년 가을, 아기의 첫 진료를 위해 산모 부부와 함께 차를 타고 병원으로 향한 적이 있다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

"관리사님, 푸르던 벼가 벌써 노랗게 변했네요. 저게 그렇게 아름답게 보일 수가 없네요. 하늘도 너무 예쁘지 않아요? 바람도 너무 상쾌하고요."

"이게 얼마 만의 외출인지 모르겠어요. 너무 좋아요. 이대로 어디든 떠나고 싶어지네요."

"정말 그래도 돼요?"

"그럼 친구라도 만나고 오세요. 아기는 제가 보고 있을게요."

"그럼 친구 만나서 점심도 먹고 커피도 마시고 조금 놀다 올게요."

"와, 산모님. 화장하고 나니까 딴 사람 같아요. 너무 예뻐요."

"정말 오랜만에 화장해 보는 것 같아요."

"아니, 왜 이렇게 빨리 오셨어요? 좀 더 놀다 오시지."

"젖이 차니까 가슴이 아파서 더는 못 있겠더라고요."

"이대로 어디든 떠나고 싶어지네요."

"아기는 걱정하지 마세요. 잠깐 다녀오세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다. 엄마가 된 뒤에는 평범했던 외출 하나도 전과는 다른 일이 됩니다.

출산 후 아기와 함께하는 첫 외출은 대개 예방 접종이나 진료를 위해 병원에 가는 날이다. 아기를 낳고 한동안 집 안에서만 지낸 산모에게는 병원에 가는 일조차 바깥 바람을 쐴 수 있는 특별한 외출이 된다. 처음이라 무엇을 챙겨야 할지 몰라 허둥대는 산모도 있다. 아기 가방에 이것저것 넣었다 뺐다 하며 빠뜨린 것이 없는지 몇 번 씩 확인한다. 그럴 때면 나는 곁에서 하나씩 일러준다.처음부터 여벌 옷까지 꼼꼼하게 챙겼던 것은 아니다. 한번은 외출한 아기가 갑자기 변을 보는 바람에 옷까지 버려 난감했던 적이 있다. 그 뒤로는 짧은 외출이라도 여벌 옷 한 벌은 꼭 챙기게 되었다.아기 한 명을 데리고 잠깐 병원에 다녀오는 일인데도 챙겨야 할 것이 한가득이다. 언제 기저귀를 갈아야 할지, 배가 고파 울지는 않을지 알 수 없다.준비를 마치고 나면 아기 가방은 어느새 묵직해져 있다. 그래도 산모의 표정은 밝다. 아기에게 그동안 아껴두었던 외출복을 입히고 모자도 씌운다. 자신도 집에서 편하게 입던 옷을 벗고 오랜만에 외출할 옷으로 갈아입는다.작년 가을, 아기의 첫 진료를 위해 산모 부부와 함께 차를 타고 병원으로 향한 적이 있다. 병원으로 가는 길을 한참 달리다 보니 차창 밖으로 들판이 보였다. 산모가 한동안 창밖을 바라보다 말했다.그러더니 들뜬 목소리로 말을 이었다.늘 오가던 길이고 해마다 보아온 가을 들판이었다. 그런데 산모에게는 노랗게 변한 벼도, 파란 하늘도 새삼스러운 풍경처럼 보이는 모양이었다. 아기를 낳고 집 안에서 지내는 시간이 길어지자 병원으로 가는 길조차 작은 여행이 되어 있었다.아기를 낳고 달라지는 것은 병원에 가는 일만이 아니다. 하루가 아기의 수유와 잠을 중심으로 돌아간다. 아기가 잠들면 그제야 씻거나 밥을 먹고, 부족한 잠을 보충한다. 잠깐 집 밖에 나가는 일도 예전처럼 쉽지 않다. 며칠을 함께 지내며 이야기를 나누다 보면 집에만 있어 갑갑해 하는 산모가 보인다.그렇다고 먼저 아기를 맡기고 나갔다 오겠다고 말하는 경우는 많지 않다. 나에게 아기를 맡겨두고 혼자 외출해도 되나 싶은 모양이다. 그럴 때면 내가 먼저 바깥바람이라도 쐬고 오라고 권한다. 그러면 기다렸다는 듯 되묻는다.최근에 만난 한 산모도 그랬다. 어느 날 이야기를 나누다가 집에만 있으니 너무 갑갑하다고 했다.산모의 얼굴이 금세 밝아졌다.외출 준비를 하러 방으로 들어갔던 산모가 잠시 후 옷을 갈아입고 나왔다. 오랜만에 화장도 살짝 한 얼굴이었다.산모가 멋쩍게 웃었다.조금 전까지 집에만 있어 갑갑하다고 하던 사람과는 딴판이었다. 나는 친구와 맛있는 것도 먹고 수다도 떨다 천천히 들어오라고 했다. 산모는 가벼운 발걸음으로 집을 나섰다.친구와 오랜만에 만나 얼마나 신이 날까. 점심을 먹고 커피도 마시며 실컷 수다를 떨다 들어오면 좋겠다고 생각했다. 그런데 두 시간도 채 지나지 않아 현관문이 열렸다. 산모였다.산모가 웃으며 말했다.우리는 서로 얼굴을 쳐다보다 웃고 말았다. 산모에게 외출을 권하면서도 모유 수유 중이라는 사실을 미처 생각하지 못했던 것이다. 오랜만에 화장까지 하고 친구를 만나러 나갔지만 마음껏 놀다 올 수 있는 것은 아니었다. 젖이 차오르는 몸이 먼저 집으로 돌아갈 시간을 알려주었다.출산 전에는 아무렇지도 않았던 일들이 아기를 낳고 나면 달라진다. 잠깐 집을 나서는 일에도 가방 하나가 묵직해지고, 친구를 만나러 나간 엄마는 두 시간 만에 가슴이 아파 집으로 돌아온다.최근에는 마음에 걸리는 일이 하나 더 생겼다. 내가 일하는 업체의 경우, 병원 동행이 바우처 서비스 제공 범위에서 제외된 것이다. 아주 금지된 것은 아니지만, 지침이 내려왔다고 하니 대부분은 따를 것이다.예전에는 예방접종이나 진료가 있는 날이면 산모와 아기를 따라나서곤 했다. 산모가 아기를 안으면 내가 가방을 들고, 때로는 내가 아기를 안아주며 함께 병원에 다녀왔다. 지금은 병원 동행이 서비스 범위에서 제외됐다는 사실을 산모에게 알려야 한다.예전처럼 관리사가 함께 가는 것으로 알고 있는 산모도 있어 설명할 때면 조금 미안한 마음이 든다. 남편이나 가족이 동행할 수 있다면 다행이지만 그렇지 못한 경우에는 난감하다. 아직 몸이 완전히 회복되지 않은 산모가 어린 아기를 데리고 혼자 병원에 가야 하는 모습을 생각하면 마음이 편하지만은 않다. 관리사인 내가 정할 수 있는 일은 아니다. 그래도 현장에서 산모들을 만나다 보면 규정과 현실 사이에서 마음이 쓰이는 순간이 있다.산후관리 기간이 끝나 내가 더 이상 그 집에 가지 않게 되면, 가족의 도움을 받기 어려운 산모는 혼자 아기를 돌봐야 하는 시간이 길어진다. 그래서 내가 함께 있는 동안이라도 잠깐 바깥 바람을 쐬고 오라고 권하는 편이다. 꼭 해야 할 일이 없어도 괜찮다. 가까운 카페에서 커피 한잔을 마시고 와도 좋고, 잠깐 걷다 와도 좋다. 가끔 작년 가을 병원으로 가던 차 안에서 들었던 말이 생각난다.노랗게 변한 벼와 파란 하늘을 보며 그렇게 좋아하던 산모의 얼굴도 생각난다. 그리고 오랜만에 화장을 하고 나갔다 두 시간도 채 되지 않아 돌아와 웃던 산모도 생각난다. 그래서 산모가 창밖을 오래 바라보거나 집에만 있으니 갑갑하다는 말을 꺼내면, 나는 먼저 말한다.