어느 책방지기의 부끄러운 고백

대전에서 반달책방을 운영하고 있습니다. 이 글은 책방에서 만난 사람과 책, 그리고 소소한 책방의 이야기를 ‘눈록’이라는 가상의 인물에게 보내는 편지입니다. 하지만 이 편지의 진짜 수신인은 눈록님이 아니라, 어쩌면 지금 이 글을 읽고 있는 바로 당신일지도 모릅니다.

큰사진보기 ▲가을 정취가 있는 반달책방가을 햇살이 혼자 오기 싫었는지 나무 그림자를 타고 들어왔습니다. ⓒ 이지영 관련사진보기

"에고, 어쩌죠. 찾으시는 책이 없네요."

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"네, 그럼 <오디세이아> <세상은 실제로 어떻게 돌아가는가> <독성인간> 이렇게 세 권 주문 좀 해주세요."

'가만있어 보자. 이걸 다 온라인으로 주문하면 만 원 가까운 돈을 할인 받을 수 있잖아. 정신 차려 이 친구야!'

큰사진보기 ▲책방 앞풀을 뽑아 내기가 미안해서 그냥 두었다가 이렇게 되었네요. ⓒ 이지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲반달책방반달책방 크리스마스를 위한 나무. ⓒ 이지영 관련사진보기

눈록님.어제는 책방으로 전화 한 통이 걸려왔어요. 차분하고 지적인 목소리의 중년 여성분이셨어요. 찾으시는 책이 저희 책방에 있는지 물으시더군요. 반달책방처럼 규모가 작은 서점에는 찾으시는 책이 없을 때가 더 많습니다. 책은 딸기우유, 초코우유처럼 품목이 간단하지가 않기 때문이지요.기죽은 목소리로 대답하고 있는데 어디선가 낯익은 목소리가 들리지 않겠습니까? 바로 제 목소리였습니다. "말씀하신 책을 주문해 드릴까요?"라고 말하고 있더군요. 궁하면 통한다더니 저의 주변머리로는 하기 어려운 말을 잘도 하더라구요. 스스로 흐뭇하면서도 아, 괜히 말했다 싶기도 했어요.온라인으로 주문하면 10% 할인된 가격으로 집에서 편히 받아볼 수 있으니 손님께는 온라인 주문이 더 편리하고 경제적이니까요. 저의 물음에 '아니에요, 괜찮습니다. 수고하세요.' 하고 전화를 마무리하실 줄 알았습니다. 그런데 의외의 대답이 들려오더군요.저도 모르게 속으로 '와!' 하는 작은 감탄이 나왔습니다. 전화 한 통으로 책을 세 권이나 팔다니요. 하루에 한 권도 팔리지 않는 날도 있는데 말입니다. 물론 가슴이 콩닥콩닥하는 것을 들키지 않으려고 애를 쓴 덕분에 아주 세련되게 통화를 잘 마쳤습니다. 저는 부처님 말씀을 공부하는 사람이지만 이렇게 기분 좋을 때는 '할렐루야!'눈록님. 그런데요, 이 행복한 순간에 몇 해 전 있었던 저의 부끄러운 행동이 떠오르더군요.통영에 있는 서점에 갔을 때의 일입니다. '남해의 봄날'이라는 책방 이름처럼 공간이 아주 아늑하고 아름다운 책방이었습니다. 마음에 드는 책이 아주 많았어요. 이것도 사고 싶고, 저것도 사고 싶었습니다. 하지만 저는 평소 돈을 잘 쓰지 못하는 성격이라 여느 때처럼 암산으로 책값을 계산하고 있었습니다.저에게 3만 원이 1차 경계선입니다. 그리고 정말 마음이 동한다면 5만 원까지도 가능합니다. 하지만 7만 원이 넘어가면 내부에서 뭐랄까 비상벨 같은 게 울려요. 이것도 병이라면 병이지요. 눈록님은 뭔가에 홀려 주머니를 열다가도 어떤 수치에서 강력한 이성이 작동하는지 궁금하네요.바라건대 저보다는 훨씬 높았으면 좋겠습니다. 제 기준으로 살면 참 피곤하거든요. '삐요삐요! 주의 요망! 자제 요망! 경계! 경계!!!' 이런 경고음이 너무 자주 울리기 때문입니다. 아무튼 네다섯 권 골랐더니 그 경계의 수치까지 가버린 겁니다. 겁이 났지요. 그러다가 제가 무슨 생각을 한 줄 아십니까.저는 골라두었던 책들을 다시 꽂아두고 두 권만 사서 나왔습니다. 제 기억에는 분명 두 권을 산 것 같은데 지금 수중에 있는 책은 김용익 소설집 한 권입니다. 아마 저란 인간은 하나만 사서 나왔을 수도 있어요. 그렇지만 자꾸만 두 권을 산 것 같은 이 '느낌적인 느낌'이 부디 착각이 아니었으면 합니다. 아무리 생각해도 대전에서 남해까지 가서 달랑 하나만 사왔다고 하기에는 믿기지 않을 정도로 부끄러운 일이니까요.눈록님. 여기까지만 말해도 부끄러운데 여기가 끝이 아닙니다. 다시 꽂아두었던 책들을 온라인으로 주문하기 위해 제목을 휴대전화에 몰래 적어왔습니다. 행여 서점 직원이 볼까 봐 가슴이 두근두근했습니다. 학교 다닐 때 커닝을 단 한 번이라도 해 보신 분이라면 그 '쫄리는' 마음을 이해하실 겁니다. 지금 생각해도 얼굴이 화끈거립니다.그때 저는 동네 서점에서 책 한 권이 팔린다는 것이 어떤 의미인지 알지 못했습니다. 책방 주인이 하루 동안 몇 번이나 문 쪽을 바라보는지도 몰랐고, 손님이 한 권을 계산대에 올려놓을 때 그것이 얼마나 반가운 일인지도 몰랐습니다. 그저 같은 책이라면 조금이라도 싸고 편하게 사는 것이 당연하다고 생각했지요.그러던 제가 지금은 작은 책방 주인이 되었습니다. 진심으로 그때의 저를 저주하고 후회합니다. 하지만 그날의 내가 있었기에 책방에 와서 책 제목만 적어가시는 분이 계신데도 너그러울 수 있을 것 같습니다. 그리고 책을 주문해서 구입하시는 분을 만나면 온 마음을 다해 감사할 수 있게 되었고요. 부끄러운 행동도 이렇게 쓸모가 있는 것을 보면 이 세상에 쓸모없는 것은 단 하나도 없는 것 같습니다. 하하.그리고 어쩐 일인지 그 후로 책을 주문하는 수가 계속 늘어나고 있습니다. 오늘은 '주문하신 도서가 입고 되었습니다'는 문자를 세 분께 드렸습니다. 너무 신기하고 감사한 일입니다. 아!!!! 곰곰이 생각해 보니 '말씀하신 책을 주문해 드릴까요?'라는 말을 제가 요새 재미를 붙여 자주 써먹고 있었네요. 하하.이러다 정말 우리 서점이 잘 되면 어떡하죠. 지금껏 저의 삶은 애면글면 그 자체였으므로 뭔가 '기똥차게' 일이 잘 되는 것은 생각만 해도. 부끄럽네요. 그냥 적당하게만 잘 됐으면 좋겠습니다.눈록님은 일상에 작은 변화가 있으신가요?저는 지난번 편지에 말씀드렸던 기골이 장대한 풀을 드디어 화분에서 뽑아냈습니다. "아니 세상에 풀을 키우는 사람이 어디 있어?" 하시는 건물주 어르신의 지청구 덕분이기도 하고요, 겁이 날 정도로 커 버린 녀석을 보며, 저도 이제는 정말 보내야겠다는 다짐과 의지가 생겼기 때문입니다.빈 화분에는 아주 커다란 (제 기준입니다. 마음이 작고작은 저는 뭐든 저보다 커 보이거든요) 나무를 심었어요. 꺽다리처럼 크는 풀에도 절대 기죽지 않을 장군 같은 나무를요. 나무 이름은 몰라요. 예전에는 아주 작은 화초를 사더라도 꼭 이름을 알아두었다가 관심을 보이는 분들에게는 '얘, 이름은요...' 하면서 알려주었는데. 이제 뭔가를 기억하는 일이 쉽지가 않아서 아예 나무 이름을 묻지도 않고 사 왔어요.그런데 막상 들이고 보니 이름조차 몰라 몹시 미안합니다. 그래서 더 자주 들여다보고 쓰다듬게 돼요. 어쩌면 이게 더 나은지도 모르겠네요. 그럼에도 이름을 하나 붙여주고 싶은데 아직 정하지 못했습니다. 어떤 이름이 어울릴까요?오늘은 눈록님에게 안부를 드리는 기쁨을 여기서 줄일까 합니다.이만 총총.