"수달·수리부엉이 보호"... 대전 중구, 축제 불꽃놀이 전격 취소

큰사진보기 ▲뿌리공원 유등천 일원에 서식하는 멸종위기 야생생물 1급 수달과 멸종위기 야생생물 2급 노란목도리담비, 천연기념물인 수리부엉이 모습 ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

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대전 중구(구청장 김제선)가 멸종위기 야생생물 서식지 보호를 위해 '대전효문화뿌리축제'의 하이라이트로 예정됐던 불꽃놀이를 전격 취소했다. 이에 대해 화려한 볼거리보다 생태계 보전과 생명 공존의 가치를 선택한 행정으로, 지자체 축제 문화에 경종을 울리는 모범 사례라는 평가가 나온다.5일 대전충남녹색연합 등에 따르면, 대전 중구는 축제 개막일인 지난 2일 김제선 중구청장 주재로 긴급회의를 열고 개·폐막식 마지막 순서로 준비된 불꽃놀이 행사를 취소하기로 확정했다.이번 결정은 축제 개최지인 뿌리공원 유등천 인근에 멸종위기 야생생물이 서식하고 있다는 사실이 확인되면서 내려졌다. 해당 지역은 멸종위기 야생생물 1급인 수달을 비롯해 2급인 노란목도리담비, 수리부엉이 등의 서식이 정기적으로 확인되는 우수한 생태환경 지역이다. 보문산의 산림생태와 유등천의 수상생태가 만나는 접점인데다 주거·상업적 이용이 제한돼 있어 도심 속 야생동물의 주요 서식지로 이용되어 왔다.불꽃놀이 시 발생하는 폭죽 연소 물질(이산화탄소, 산화질소 등)은 대기와 수질 오염을 유발하며, 강한 빛과 소음은 조류의 집단 공황 상태를 일으키는 등 생태계 전반에 장기적인 교란을 일으키는 것으로 알려져 있다.앞서 대전충남녹색연합은 주민들의 우려 의견과 멸종위기종 서식 모니터링 자료를 정리해 중구청에 전달했고, 중구청은 이를 적극 받아들여 축제 당일 전격 취소를 결정했다.대전충남녹색연합은 지난 4일 논평을 통해서도 "단순한 유희보다 생태적 환경에서 야생동물과의 공존 가치를 가르치는 것이 효문화뿌리축제만의 진정한 자랑이자 가치"라며 "대전 중구의 이번 결정은 전국 지자체에 모범이 되는 선례로 칭찬받아 마땅하다"고 밝혔다. 이어 "전국적으로 획일화된 불꽃놀이 중심 축제에서 벗어나, 모든 생명이 평화롭게 누릴 수 있는 축제를 기획하는 계기가 되길 기대한다"고 덧붙였다.대전효문화뿌리축제는 대전 중구의 대표 축제로 자신의 성씨(뿌리)를 알아보고 '효'와 가족의 가치를 되새기는 대전 중구의 대표 문화 축제다. 세계 유일의 성씨 테마공원인 뿌리공원에서 매년 가을 열리며, 전국 문중 퍼레이드, 족보 체험, 문화 공연 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 진행된다.