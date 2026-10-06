세계가 한글을 배우는데... 우리는 왜 영어공화국이 됐을까

큰사진보기 ▲한글날 제정 100돌을 알리는 한 정당의 현수막. 그 뒤로 건물벽에 어지러이 내걸린 국적불명의 간판들이 보인다. ⓒ 서부원 관련사진보기

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"촌스럽잖아요!"

큰사진보기 ▲가게의 출입문에 우리글이 전혀 보이지 않는다. 외국인을 상대로 한 가게도 아닌데, open과 close는 그렇다 해도, am과 pm은 너무 나갔다 싶다. ⓒ 서부원 관련사진보기

해외여행을 하다 보면 어깨가 좀 으쓱해질 때가 있다. 줄이 늘어선 입국 심사장에서 내 손에 쥔 여권을 다른 나라 사람들이 힐끗 쳐다볼 때부터 왠지 모를 자긍심이 '뿜뿜' 한다. 일면식도 없으면서 굳이 다가와 대한민국을 여행한 적 있다며 알은체하는 외국인도 만났다.얼마 전 전 세계에서 대한민국의 '여권 파워'가 최상위권이라는 뉴스를 접한 적이 있다. 해외여행을 하다 보면, 어딜 가나 그 힘을 실감할 수 있다. 혹자는 그것을 국가 신인도나 외교적 역량을 넘어 우리나라의 국력과 위상을 보여주는 바로미터로 규정하기도 한다.그런데 내가 해외에서 더 자주 실감하는 것은 여권의 힘만이 아니다. 우리말과 우리글의 힘이다. 특히 한국어를 배우고 있다는 이들도 여럿 만났다. 우리나라 관광객이 거의 찾지 않는 지역의 현지인도 '안녕하세요'나 '감사합니다' 정도는 서툰 발음으로 건넨다. 얼마 전 헝가리에서도 영어로 길을 물었더니 우리말로 대답하는 젊은이를 만난 적이 있다.그들이 한국어를 배우는 이유는 순전히 '케이팝(K-POP)'과 'K-드라마' 때문이다. 스마트폰 바탕화면에 우리나라 아이돌을 띄워놓은 경우도 있었다. 그들 중엔 제 나라의 대통령과 총리 이름은 몰라도 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크를 모르는 경우는 없다고 너스레를 떨기도 했다.한국어가 더 이상 한국 사람들만의 언어가 아니라는 생각이 들 때가 있다. 한글 역시 의사소통의 수단을 넘어 디자인의 소재로 활용된다. 세계 곳곳에서 한국어와 한글을 배우고, 읽고, 쓰고, 꾸미고 있다. 그런데 정작 우리는 어떨까. 우리나라에선 우리말과 우리글이 여전히 찬밥 신세다.당장 스마트폰을 켜서 사용 환경을 바꿔보려고 해도 '셀룰러', '핫스팟', '스탠바이', '백그라운드 앱' 등 이게 어디에 쓰는 건지 당최 알 수 없다. 설명을 들어도 도무지 따라가기 어렵다. 전 세계적으로 통용되는 기술 용어야 어쩔 수 없다고 치자. 문제는 국내에서만 사용하는 것들까지 굳이 외국어 이름을 붙이는 경우다.자동차 이름만 봐도 그렇다. 같은 모델이라도 수출용과 내수용의 이름이 다른 경우가 많다. 업체에서는 해외 인지도를 유지하고 현지의 언어와 문화적 차이를 고려한 마케팅 전략이라고 설명한다. 수출용 자동차의 이름을 바꾸는 것은 충분히 이해할 수 있는 일이다. 그런데 국내에서 판매하는 자동차 이름마저 외국어 일색인 건 납득하기가 어렵다.아반테(Avante)는 '전진하다', '발전하다'는 의미의 스페인어다. 국내에서만 사용할 거라면 그냥 '전진'이나 '발전'이라고 이름 붙이면 안 될까. 모닝도 '아침'이라고 부르면 안 될 이유가 있을까.아이들에게 우리말과 우리글 이름에 대해 이야기했더니 튀어나온 외마디 반응이다. 지금 입고 있는 일상복의 디자인과 도로변 가게들의 간판에서 우리말이 거의 사라졌다며 아쉬움을 토로했더니 아이들은 고개를 가로저었다.아이들은 어른들의 거울일진대 우리말 이름을 어색해하는 그들을 탓해선 곤란하다. 그들이 자라온 세상에서 이미 영어식 이름과 외국어 간판은 너무 익숙한 풍경이 되어버렸기 때문이다.학교에서 사용하는 용어조차 영어식 이름이 태반이다. 개인 사물함이 있는 공간은 '홈베이스'로 불리고, 개인별 공부방은 '스터디룸'이며, 상담실 간판도 '위클래스(WeeClass)'다. 교육청에서 내려오는 공문이나 각종 사업명 역시 이름만 봐서는 무슨 사업인지 유추하기조차 힘든 경우가 적지 않다.길거리의 가게 이름도 크게 다르지 않다. 외국어 내용을 우리글로 썼거나, 우리말을 굳이 알파벳으로 표기한 게 태반이다. 외국인을 상대로 한 가게도 아닌데 영업시간을 'Open'과 'Close'로 적어놓고, 오전과 오후를 'am'과 'pm'으로 표기한다. '(머릿)결'이라는 좋은 우리글 옆에 굳이 'KYUL'이라는 알파벳을 붙여 놓은 건 '심미적' 효과를 기대한 것일까.최근 들어 우리 동네엔 약간의 변화도 감지된다. 가뭄에 콩 나듯 아름다운 우리글 간판도 몇 개 보인다. 가게 이름뿐만 아니라 한글 자음과 모음을 디자인 수단으로 활용하는 곳도 있다. 외국어로 도배된 상가에서 한글 간판은 크기나 색깔과 상관없이 도드라져 보인다.지금 해외에서는 우리말과 우리글을 배우려고 한다. 그런데 우리는 '남의 떡이 더 커 보여선지' 정반대로 내달리는 모양새다. 이러다 '대한민국은 영어 공화국'이라는 오명을 벗지 못할 수도 있다. 우리글로 된 이름이 촌스럽다고 여기는 아이들이 이끌어갈 세상이 다가오고 있다.며칠 후면 한글날 제정 100돌을 맞는다. 일제강점기인 1926년 한글학회의 전신인 조선어연구회에서 훈민정음 반포 480주년을 기념해 '가갸날' 경축식을 열었다. '가갸날'은 2년 뒤인 1928년에 '한글날'로 이름이 바뀌어 오늘에 이르고 있다.일제는 민족말살정책의 일환으로 한글의 연구와 보급을 탄압했지만, '언어를 잃으면 민족도 사라진다'고 믿었던 독립운동가들은 목숨을 바쳐 우리말과 우리글을 지켜냈다. 한글은 일제강점기 독립운동의 정신적 지주였던 셈이다.우리는 오랜 식민 통치의 압제 속에서도 모국어를 지켜낸 자랑스러운 국민이다. 지금 한글은 세계 속의 'K-언어'로서 위상을 떨치고 있다. 후손으로서 우리가 발 딛고 살아가는 이 땅에서 우리말과 우리글을 보존하고 아름답게 가꿔가는 일에 소홀해서는 안 되는 이유다.