이 대통령 또 직격 "검찰개혁 빙자, 인사까지 좌지우지 안돼"

"검찰개혁은 국민을 위해 하는 것이지 특정 개인들의 정치적 유산을 만들기 위해 하는 것이 아닙니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언이재명 대통령이 1일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령은 5일 X(구 트위터)에 "모두가 함께 노력해 만든 성과를 독차지해 보겠다고 다른 이들의 노력을 무용하다거나 심지어 장애라고 폄훼하는 것은 더더욱 옳지 않다"며 이같이 적었다. 김지용 중수청장 인선에 반발해 온 범여권 강경파를 겨냥한 것으로 읽히는 대목이다. 하루 전 X에 "좌든 우든 무책임한 극단주의를 경계해야 한다"고 밝힌 것에서 한 발 더 나아간 비판으로 보인다.이 대통령은 "검찰개혁은 검찰에 복수하고 검찰기능을 파괴하려고 하는 것이 아니라, 수사와 기소기능을 분리하여 두 기능이 정권에 악용되지 않으면서도 최적으로 잘 작동되게 하려는 것"이라며 "검찰개혁은 정부가 시간을 끈 게 아니라 당정 합의에 따라 어느 정부보다 신속하고 완벽하게 1) 수사기소 완전분리는 물론 2) 당초 많은 이들이(제가 아니고) 구상했던 것 이상으로 소속부처 분리까지 이뤄냈다"고 평가했다.이어 "이제 남은 것은 행안부 중수청의 수사기능과 법무부 공소청의 공소기능이 잘 작동되게 하는 것"이라며 "이제 수사기소 분리라는 검찰개혁의 과제는 법률에 의해 제도적으로 완성되었고, 잘 정착시켜 제대로 운영하는 일이 남았다"고 짚었다.그러면서 이 대통령은 "언제나 강조하는 것처럼 국정을 포함한 모든 공적 업무에서는 공사를 구별하고 사심을 버리는 것이 가장 중요하다"라며 "설마 그러지 않을 것으로 믿지만 만의 하나라도 검찰개혁을 빙자하여 사심으로 인사와 구체적 수사공소 업무까지 좌지우지하려 해서는 안 될 것"이라고 비판했다.이 대통령은 하루 전에도 X에 "책임지지 못할 과격한 주장, 근거 없는 선동은 국민과 국가를 위해서가 아니라 자신을 드러내고 개혁성과를 독차지 하겠다는 이기심에서 비롯된 경우가 많다"라고 글을 올린 바 있다. 그러자 추미애 경기도지사는 자신의 페이스북에 "비루한 침묵보다 진실을 남기겠다"라며 김지용 후보자에 대한 반대 목소리를 이어갔다.추 지사는 "독립운동만큼 검찰개혁에 동의하고 헌신적으로 사명을 다하다가 보호받지 못하고 조직에서 밀려나거나 한직을 전전했던 박은정, 이종근 등 소수의 의로운 검사들을 생각하면서 그들을 끝내 지켜주지 못한 회한이 있다"며 이같이 밝혔다.추 지사는 청와대 홍보수석 브리핑에 대해 문제를 제기하며 "2020년 7월 2일 법무장관인 저는 채널A 사건에 대한 검찰총장 배제를 지휘, 서울중앙지검이 독자적으로 수사를 진행하게 했다"며 "따라서 2021년 6월 11일 대검 형사부장으로 부임한 김 후보자는 원천적으로 해당 사건에 일절 관여할 수조차 없었고, 관여한 사실도 없었기에 포렌식을 후보자가 거부했다는 주장은 명백한 허위다"고 주장했다.앞서 지난 1일 성기홍 청와대 홍보소통수석은 김 후보자가 '2020년 서울고검 차장으로 재직할 당시 정진웅 부장검사 독직폭행 사건 기소를 반대했으며, 고검장이 다수결에 따라 기소를 결정했다'고 설명한 바 있다.추 지사는 "2021년 가을 등장한 고발사주 사건은 채널A 사건과 동전의 앞뒤 관계에 있어 한동훈 폰을 포렌식을 하는 것이 너무나 당연했다"라며 "그런데 '장관의 검찰총장 직무 배제'를 핑계로 포렌식을 하지 않은 김오수 검찰총장 잘못이 크고 이들 사건의 지휘계통에 있는 형사부장 김지용 또한 책임을 면하기 어렵다"고 꼬집었다.추 지사는 "이렇게 질기고 질긴 검찰 세력의 협잡이 구석구석 작동해 윤석열과 한동훈은 법망을 피할 수가 있었다"고 박혔다. 김 후보자까지 '검찰 세력의 협잡'에 책임이 있다고 지적한 셈이다. 그는 "검찰 개혁이 9부 능선을 넘으리라 기대한 때에 등 뒤에서 다시 총알이 날아와 이런 것을 구구절절 되짚어야 하는 날이 오리라는 걸 상상조차 못 한 내가 바보"라고 말했다.