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문화

26.10.05 12:13최종 업데이트 26.10.05 13:04

유해진 측 "비방·허위사실 유포 모니터링 중... 엄중 대응"

5일 보도자료 통해 입장 밝혀... "배우의 권익과 안전 보호 위해 가능한 모든 조치 취할 것"

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배우 유해진이 지난달 8일 서울 강남구 삼성동 코엑스 메가박스에서 열린 영화 '암살자(들)' 시사회 및 기자간담회에서 인사말을 하고 있다.
배우 유해진이 지난달 8일 서울 강남구 삼성동 코엑스 메가박스에서 열린 영화 '암살자(들)' 시사회 및 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

배우 유해진 측이 일각에서 최근까지 이어지고 있는 인신공격 및 불매 운동 등에 대해 엄중 대응할 것이라 밝혔다. 유해진은 지난 9월 23일 개봉한 영화 <암살자(들)>에 출연, 정보과 형사를 연기했다.

소속사 VAST엔터테인먼트는 5일 오전 보도자료를 통해 "배우에 대한 비방과 허위사실이 무분별하게 유표 및 확산되고 있는 것을 확인했다"며 "관련 게시물과 자료를 지속적으로 수집하고 있으며, 이러한 불법 행위로부터 소속 배우의 권익과 안전을 보호하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 예정"이라 밝혔다.

조치 내용에 대해 소속사 관계자는 <오마이뉴스>에 "현 시점에선 구체적 대응 방식에 대해 말씀드리긴 어렵다"면서도 "다만 관련 사안을 매우 엄중하게 보고 있다"고 전했다.

4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구했다. 이들은 육영수 피습사건을 다룬 영화 <암살자(들)>이 ‘정치 선전선동물이며, 제작자와 배우들은 평소 좌편향된 소재의 영화를 만들거나 출연했다’고 주장했다.
4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구했다. 이들은 육영수 피습사건을 다룬 영화 <암살자(들)>이 ‘정치 선전선동물이며, 제작자와 배우들은 평소 좌편향된 소재의 영화를 만들거나 출연했다’고 주장했다. ⓒ 권우성

앞서 지난달 29일 주진우 국민의힘 의원은 유해진을 두고 "북한상(조선인민주의공화국 사람의 모습)"이라고 표현했다가 비판을 받은 바 있다. 이후에도 주 의원은 "북한을 편들었다는 의미로 한 말"이라며 사과하지 않았다.

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<암살자(들)>은 개봉 후 육영수 여사 피격 사건을 묘사한 것을 두고 정치권 공방이 이어지고 있다. 1974년 광복절 기념식장에서 육영수 여사가 피격당한 사건을 소재로 한 해당 작품은 암살범으로 지목된 문태광(박정민)의 배후에 중앙정보부가 개입했을 가능성을 경찰과 기자의 시선으로 그렸다. 하지만 극우·보수 진영에선 영화가 '중정 윗선'으로 표현한 것에 박정희 전 대통령이 여사 암살을 지시한 것으로 묘사한 것 아니냐는 비난이 이어지고 있다.

이 때문에 출연 배우인 유해진 등에게도 불똥이 튀었다. 유해진이 광고하는 상품 불매 운동에 나서겠다는 목소리와 함께 지난 4일엔 보수단체 회원 50여 명이 그의 자택으로 알려진 서울 성북구의 한 주택 앞으로 몰려가 집회를 열기도 했다.

연출자인 허진호 감독은 여러 인터뷰에서 "중정 윗선과 박정희 전 대통령을 분리해서 생각했다"며 "또 당연히 자기 아내를 죽게 한다는 건 저도 상상하고 싶지도 않은 일이었다"고 설명한 바 있다.

#암살자들#유해진

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이선필 (thebasis3) 내방

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