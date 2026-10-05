유해진 측 "비방·허위사실 유포 모니터링 중... 엄중 대응"

큰사진보기 ▲배우 유해진이 지난달 8일 서울 강남구 삼성동 코엑스 메가박스에서 열린 영화 '암살자(들)' 시사회 및 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구했다. 이들은 육영수 피습사건을 다룬 영화 <암살자(들)>이 ‘정치 선전선동물이며, 제작자와 배우들은 평소 좌편향된 소재의 영화를 만들거나 출연했다’고 주장했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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배우 유해진 측이 일각에서 최근까지 이어지고 있는 인신공격 및 불매 운동 등에 대해 엄중 대응할 것이라 밝혔다. 유해진은 지난 9월 23일 개봉한 영화 <암살자(들)>에 출연, 정보과 형사를 연기했다.소속사 VAST엔터테인먼트는 5일 오전 보도자료를 통해 "배우에 대한 비방과 허위사실이 무분별하게 유표 및 확산되고 있는 것을 확인했다"며 "관련 게시물과 자료를 지속적으로 수집하고 있으며, 이러한 불법 행위로부터 소속 배우의 권익과 안전을 보호하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 예정"이라 밝혔다.조치 내용에 대해 소속사 관계자는 <오마이뉴스>에 "현 시점에선 구체적 대응 방식에 대해 말씀드리긴 어렵다"면서도 "다만 관련 사안을 매우 엄중하게 보고 있다"고 전했다.앞서 지난달 29일 주진우 국민의힘 의원은 유해진을 두고 "북한상(조선인민주의공화국 사람의 모습)"이라고 표현했다가 비판을 받은 바 있다. 이후에도 주 의원은 "북한을 편들었다는 의미로 한 말"이라며 사과하지 않았다.<암살자(들)>은 개봉 후 육영수 여사 피격 사건을 묘사한 것을 두고 정치권 공방이 이어지고 있다. 1974년 광복절 기념식장에서 육영수 여사가 피격당한 사건을 소재로 한 해당 작품은 암살범으로 지목된 문태광(박정민)의 배후에 중앙정보부가 개입했을 가능성을 경찰과 기자의 시선으로 그렸다. 하지만 극우·보수 진영에선 영화가 '중정 윗선'으로 표현한 것에 박정희 전 대통령이 여사 암살을 지시한 것으로 묘사한 것 아니냐는 비난이 이어지고 있다.이 때문에 출연 배우인 유해진 등에게도 불똥이 튀었다. 유해진이 광고하는 상품 불매 운동에 나서겠다는 목소리와 함께 지난 4일엔 보수단체 회원 50여 명이 그의 자택으로 알려진 서울 성북구의 한 주택 앞으로 몰려가 집회를 열기도 했다.연출자인 허진호 감독은 여러 인터뷰에서 "중정 윗선과 박정희 전 대통령을 분리해서 생각했다"며 "또 당연히 자기 아내를 죽게 한다는 건 저도 상상하고 싶지도 않은 일이었다"고 설명한 바 있다.