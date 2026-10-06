김혜자 배우가 우리에게 남긴 안부

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큰사진보기 ▲김혜자 배우의 다큐멘터리 '안부, 죽지 마세요’ ⓒ SBS 관련사진보기

"오늘만 넘겨봐. 살아봐, 꼭."

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"내가 우울한 사람이 아니란 걸 알게 됐어요."

"이 악물고 오늘만 넘겨봐. 살아봐, 꼭."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 sns와 브런치에도 실립니다.

이를 악물고라도 오늘을 한번 살아 보라고 말하는 배우가 내 앞에 있었다. 지난 4일, SBS에서 방영한 김혜자 배우의 다큐멘터리 <안부, 죽지 마세요>를 보다가 그 말 앞에서 오래 머물렀다.1941년에 태어나 65년 동안 연기하는 사람으로 살아온 김혜자 배우는 내게 '국민 엄마'라는 수식어로 친숙한 사람이었다. 그런데 이번 다큐멘터리는 화려한 배우의 지난날을 돌아보기 위해 만들어진 것이 아니었다. 누군가를 살리고 싶은 마음으로 촬영에 참여했다는 말이 오래 남았다.카메라는 김혜자 배우의 집 안을 비추었다. 화려할 것 없는 책상 위에는 대본이 놓여 있었다. 수십 년 동안 수많은 인물을 살아 낸 배우의 자리라고 하기에는 소박했다. 그곳에서 또 누군가의 삶을 읽고, 외우며, 자신의 몸으로 살아 내기 위해 보낸 밤이 겹겹이 쌓여 있었을 것이다.그런 그녀에게도 삶을 놓아 버리고 싶었던 때가 있었다는 말에 깜짝 놀랐다. 어린 시절 죽고 싶다는 생각을 많이 했다는 인터뷰가 이어졌다. 한강 다리까지 가 보고 강물이 만져지는 곳까지 내려가 보았다는 이야기를 담담하게 꺼냈다. 오랫동안 떨쳐 내지 못했던 생의 공허함을 연기 인생으로 승화시켜 온 대배우의 고백은 담담했지만 마음 깊은 곳까지 닿았다.나는 그 이야기가 사실 뜻밖이었다. 김혜자 배우는 우리가 아는 것처럼 '월드비전' 홍보대사로 오랫동안 아프리카 오지를 다니며 사랑을 전해 온 사람이 아닌가? 가난한 땅, 가장 사랑을 필요로 하는 곳으로 향한 걸음은 꽉 찬 행복에서 비롯된 것도 완벽해진 상황과 환경 때문이 아니었다.김혜자 배우는 자신의 공허함을 안고 오래 연기했다. 그러다 1992년 처음으로 아프리카를 찾았다. 낯선 땅에서 마주한 현실 앞에서 그녀는 "이게 드라마라면 얼마나 좋을까"라고 생각했다고 한다. 촬영이 끝나면 다시 일상으로 돌아올 수 있는 드라마였다면 얼마나 좋았을까. 그러나 그곳의 가난도, 굶주림도, 아이들의 고통도 누군가가 "컷"이라고 외친다고 끝나는 일이 아니었다.짧은 그 한 마디에는 살리러 갔다가 자신 역시 살아난 사람의 기쁨이 거기에 있었다. 어쩌면 사람을 살리는 일은 언제나 직선으로만 흐르지 않는 것 같다. 만약 여기에서 다큐멘터리가 끝났다면 대배우의 희생과 위대한 사랑만을 기억했을지도 모른다.다만 다큐멘터리를 보는 동안 내가 오래 바라보게 된 것은 그런 장면만이 아니었다. 후배 배우들의 인터뷰도 내게 많은 생각을 남겼다. 김혜자 배우는 존재의 이름을 다정하게 부르는 사람이었다. 상대 배우의 눈을 좀 더 깊이 바라보고, 매 순간을 진심을 다하는 사람, 높고 낮음을 따지기 전에, 아픈 사람과 아프지 않은 사람을 나누기 전에 눈앞의 한 사람을 귀하게 바라보는 시선에 많은 후배들도 큰 위로를 받는 것 같았다.사람을 살리는 일은 어쩌면 거기서 시작되는 것인지도 모르겠다. 9년 전, 시력을 잃고 재활의 시간을 보내던 때였다. 매주 반찬을 만들어 문손잡이에 조용히 걸어 두고 가는 이웃이 있었다. 반찬을 조용히 걸어 두고 점점 멀어지던 발자국 소리는 지금도 더 선명하게 남았다.금요일이면 계절과 날씨에 상관없이 늘 다녀가던 분이 계셨다. 노란 빵 봉지에는 다양한 종류의 빵이 담겨 문고리에 걸렸다. 봉지를 집 안으로 들여올 때마다 열리는 작은 문틈 사이로 버터와 설탕의 고소하고 달콤한 향기도 함께 들어왔다.매주 다녀가는 분은 동네에서 베이커리를 운영하시는 이웃이었다. 우리 가정의 사정을 들으시고 어떤 말도 보태지 않은 채 그저 빵으로 꾸준히 마음을 전해 주셨다. 한 주도 빠짐없이 찾아오던 바스락 소리는 마치 우리 존재가 세상에 잊히지 않고 있다는 편지 같았다. 밤에도 볕이 든다면 이런 소리를 내지 않을까?당신의 아픔을 내가 모두 알 수는 없지만, 적어도 당신이 여기 있다는 사실을 내가 알고 있다고 표현하는 일. 그 작은 걸음에는 곧 행복해질 거라는 거창한 희망도 없었고, 지금의 고통에는 반드시 의미가 있을 거라고 설득하지도 않았다. 그저 오늘을 살아 보라는 응원과 사랑이 있었다. 그것이면 충분했던 날들이 있었다.김혜자 배우는 자신의 재능으로 오랫동안 삶에 지친 사람들을 품어 왔다. 그의 눈빛과 연기에 오랫동안 머물렀고, 간절한 구호에 마음이 움직였다. 때때로 선한 사람으로 살고 싶다는 마음도 알게 했다. 그 다정함이 많은 사람들을 살려냈을 것이다.다큐멘터리가 끝난 뒤에도 김혜자 배우의 목소리가 마음 어딘가에 오래 남았다. 혹시 지금 누구에게도 말하지 못한 채 캄캄한 하루를 지나고 있는 사람이 있다면 나도 김혜자 배우의 말을 빌어 그 말을 건네고 싶다.