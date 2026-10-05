"이 대통령 찍소리·구걸" 맹비난한 장동혁이 들춰낸 20년 전 '사진'

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 3일 오후 서울 중구 숭례문 앞에서 열린 '이재명 정권 심판 민생회복·안보수호 국민행동대회'에서 검찰청 폐지와 DMZ 지뢰 폭발 사고, 부동산 정책 등을 규탄하며 이재명 대통령의 재판 재개를 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2006년 자신의 블로그에 "작년에 평양갔다가 찍은 사진들인데.."라며 올린 게시글이다. ⓒ 이재명 대통령 블로그 갈무리 관련사진보기

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장동혁 국민의힘 대표가 5일 기자회견을 열고 "이재명 대통령은 북한에 얼마나 큰 약점을 잡힌 거냐"고 주장했다. 그러면서 언급한 것이 "이 대통령이 2005년 북한을 방문한 적이 있다"는 것이었다. "2005년 방북 당시 도대체 무슨 일이 있었기에 이렇게 북에 아무 말도 못하고 절절매는 거냐"가 핵심 주장이었다.장 대표는 "이 대통령은 북한이 지뢰를 매설해 우리 군인의 발목을 날렸는데도 불의의 사고라며 찍소리도 못한다, 북이 미사일을 쏘고 자작광대라고 조롱하는데도 납작 엎드려서 평화를 구걸하기 바쁘다"라며 "국민과 국가의 위신을 떨어트리고 있는 건 이 대통령 본인"이라며 맹비난했다. 그러면서 그 원인을 2005년에서 찾은 것이다.실제, 이 대통령은 변호사 시절이었던 2005년 평양을 방문한 것으로 알려졌다. 이듬해 자신의 블로그에 '작년에 평양 갔다가 찍은 사진들'이라며 평양 순안공항과 만경대 앞, 공연 관람 장면 등을 게시했다. 당시는 일반인도 평양 관광이 가능했던 시기다. 통일부 통계에 따르면 2005년 평양 관광객이 1280명이었다.장 대표는 '약점'이 무엇인지는 언급하지 않았다. 이어진 질의응답에서 기자가 '약점있다고 했는데 구체적으로 무엇인지'를 물었을 때도 "대북 송금 때문에 김정은에 절절맸다고 생각하지 않는다, 그 이상의 무언가가 있을 거"라는 추측을 재차 강조했을 뿐이다.장 대표는 "이 대통령은 국군의 날 기념사에서 전시작전권 조기 환수를 주장하며 '세계 어디에도 군사지휘권을 타인이나 타국에 의존하는 나라는 없다'고 했다, 새빨간 거짓말"이라며 "나토(NATO)만 해도 유럽연합군최고사령관을 미국 장성이 맡고 있다, 자존심이 없어 전작권을 미국에 맡기겠냐"고 지적했다. 이어 "이 대통령은 국민·미국과 싸울 때가 아니다. 이 대통령이 싸워야 할 대상은 북한"이라며 "이 대통령이 보살펴야 할 것은 김정은 심기가 아니라 국민의 안전과 생명이다, 국민을 지킬 생각이 없다면 그 자리에서 내려오길 바란다"라고 촉구했다.한편 장 대표는 김지용 중대범죄수사청장과 관련해 "대통령과 여권 강경파와의 싸움을 눈뜨고 보기 부끄러울 지경"이라며 "중수청은 정치적 중립이 무엇보다 중요한데 강경파는 김지용이 친윤이라고, 이 대통령은 반윤이라고 반박하는데 '우리 편이 맞냐'로 싸우는 것"이라고 비판했다.장 대표는 "정치 검찰이라고 검찰 해체를 밀어붙이더니 입맛에 맞는 중수청을 만들겠다는 거"라며 "이런데 권력 비리를 수사할 수 있겠나, 정권 하명 수사, 정치 보복 수사에만 매달릴 것"이라고 지적했다. 그러면서 "중수청, 경찰, 공수처 간 사건 관할 문제도 오리무중인데 경찰은 절대 권력을 쥐었다"라며 "억울한 국민의 눈물이 강물이 될 거다, 이 대통령과 민주당이 책임져야 한다"라고 주장했다.