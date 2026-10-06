넓은 들과 산이 주는 호사 앞에서

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큰사진보기 ▲박곡리의 아침 풍경새벽에 내린 비로 싱그러운 들녘이 안개와 어우러져 신비로운 풍경을 선사한다. ⓒ 한준명 관련사진보기

큰사진보기 ▲김장배추가 익어가는 풍경한달 전에 심은 김장배추가 잘 자라주었다. 올해 김장이 벌써 기대되는 순간이다. ⓒ 한준명 관련사진보기

큰사진보기 ▲아침 햇살에 노랗게 익어가는 박곡리 들판박곡리는 밝은 골짜기. 바가지 모양을 하고 있다. 신라 때 오백나한상을 모신 절이 있었다 해서 지금은 오방난골이라는 지명이 전한다. ⓒ 한준명 관련사진보기

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서울살이를 정리하고 용인시 처인구 백암면 박곡리, 길도 끝나는 시골로 이사한 지 3년차. 나는 여전히 하루하루 변해가는 시골 풍경에 놀라고는 한다. 이른 아침 마당에 나섰다가 이런 멋진 풍경 앞에 오래 머문다. 새벽에 잠시 내린 비로 들판은 세수를 하고 멀리 산자락에 내린 안개와 노랗게 익어가는 넓은 들판이 아침햇살과 어우러져 참 아름답다.이번 주부터 추수가 시작되었다. 이제 머지 않아 들판은 황량하게 비어갈 것이다. 농사 짓는 분들에게는 염치없는 일이지만 나는 이 가을의 들판을 조금이라도 더 보고 싶은 욕심에 추수가 아깝다. 풍요의 아름다움을 눈으로 만나는 것도 여간한 호사가 아니다.그래도 더 멀리 있는 산은 단풍옷으로 갈아입으며 겨울 채비를 서두를 테니 눈호강에 게으르지 않을 테다. 겨울이면 눈쌓인 들과 산이 기다리고 있을 것이다. 나는 여전히 작은 텃밭 일구기에도 쩔쩔매고 있지만, 무시로 돋아나는 풀들을 정리하는 것도 여간한 일이 아니지만, 그나마 생업으로 자연과 씨름하지 않고 둘러두고 볼 수 있으니 이런 호사가 또 없다. 옛사람들이 말한 음풍농월, 연하고질, 단표누항, 물아일체, 안분지족 같은 단어들을 마구 갖다 붙이고도 싶은 아침이다.백암면 박곡리(朴谷理)는 용인향토사전에는 바깥 골짜기, 혹은 밭곳, 밧골에서 유래했다고 하나 아무래도 수정이 필요한 듯하다. 박곡의 박(朴)은 밝음의 한자 음차로 쓰였다. 박혁거세(朴赫居世)에서 '박(朴)'은 밝음을, '혁(赫)'은 빛나다라는 뜻을 가진다. 박곡리에는 신라시대 오백나한을 모신 큰사찰이 있었다고 해서 지금도 오방난골이라는 지명이 전한다. 1970년대까지 밭을 갈다 보면 나한상이 발굴되었다는 이야기도 있다. 그만큼 오래 사람이 살았던 것이고 보면 이런 향찰식 표기는 충분히 설득력이 있다.여기에 하나 더하자면 박곡리는 표주박을 바로 놓아 둔 모양을 하고 있다. 17번 국도에서 박곡리의 다른 부락인 협동(俠洞)마을을 지나면서 마을 길은 표주박의 허리 모양처럼 좁아졌다가 상촌(上村)마을에 이르러 넓은 들을 만난다. 이천 호법면과 모가면과 접한 대덕산에 둘러 쌓인 상촌마을 들녁이야말로 큰 바가지 모양인 것이다. 역시 박곡리는 밝은 마을, 바가지 모양의 마을이다.오늘날 속초아바이순대, 천안병천순대와 더불어 백암면은 전국 3대 순대인 백암순대로 유명하다. 백암장은 옛날부터 우시장이 설 만큼 큰 장이었고, 지금도 매월 끝자리가 1일과 6일인 날에 오일장이 선다. 수십년 전만 해도 이천에서 대덕산 자락을 넘어 백암 5일장에 물건을 이고 지고 다녔다고 할 만큼 이천 모가면과 호법면에서 박곡리는 백암장으로 가는 가장 빠른 길이었다고 한다.지금은 박곡리 위 아래로 새길이 나서 이천으로 통하지만 길이 생기는 곳에는 공장과 물류창고가 들어서 시골의 풍경을 막아서는 현실을 생각하면, 이곳이 온전한 시골살이의 정취를 느끼며 살아가기에는 더할 나위 없는 장소이기도 하다.아무튼 나는 바가지 모양을 하고 있는 밝은 골짜기, 넓은 산과 들이 주는 아름다운 풍경 앞에서 해가 더 뜨고 안개 다 걷히도록 마당을 떠나지 못하고 있으니 시골살이의 호사가 이정도라면 올 가을의 정취는 반 넘게 누려 놓은 셈이겠다. 앞으로 펼쳐질 들과 산의 기대를 설레게 기다리는 건 시간의 몫이겠다.