이 대통령 "무책임 극단주의 선동이 유행처럼"... 누굴 겨냥했나

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 세종특별자치시에서 열린 민원혁신 사례보고회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 "거짓에 기초하여 혹은 최소한의 근거도 없이 혹세무민하는 무책임한 극단주의(일명 무극파)들의 선동이 유행처럼 번지고 있다"라며 '극단주의'를 경계해야 한다고 지적했다.이 대통령은 4일 밤 엑스(X·옛 트위터)에서 "좌든 우든 전방이든 후방이든 어디서나 무책임한 극단주의를 경계해야 한다"며 이같이 짚었다.이 대통령이 특히 각을 세운 쪽은 "권한을 가지고 책임을 져야 하는 위치에 있는 경우"였다. 이 대통령은 "주장보다 실행하고 결과에 책임져야 하기 때문"이라며 "책임지지 못할 과격한 주장, 근거 없는 선동은 국민과 국가를 위해서가 아니라 자신을 드러내고 개혁성과를 독차지 하겠다는 이기심에서 비롯된 경우가 많다"라고 밝혔다.또한 "탈진실의 시대, 맹목적 진영대결이 일상화되어 진실보다 네편내편이 더 중요해지다보니, 기본적 사실관계 확인도 없이 단정하고 억측하며 선동하는 것이 마치 실력처럼 보이기도 한다"면서 "그러나 결국 사실에 기초하여 이성이 작동하는 사회로 사필귀정할 것"이라고 내다봤다.'무극파', '개혁성과 독차지', 과격한 주장 등이 정확히 누구를 지칭하는지는 글을 통해 드러나지 않았다. 다만 일각에서는 "김지용 중대범죄수사청장 인선 문제를 둘러싼 범여권 일각 강성 지지층의 반발을 염두에 둔 것 아니겠느냐"는 해석이 나오고 있다.