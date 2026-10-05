"언론이 숨긴다"던 개천절 집회 사진, 알고 보니 '거짓'

개천절이었던 지난 3일 전광훈 사랑제일교회 목사가 주도한 광화문 집회를 두고 '대규모 인파가 모였는데도 언론이 보도하지 않고 있다'는 주장이 나왔으나 모두 사실이 아닌 것으로 드러났다.
3일 전광훈 목사가 주도하는 대한민국바로세우기국민운동본부(대국본)가 주최한 '이재명 정권 퇴진을 위한 10·3 광화문 국민대회'에 참가한 인원을 두고 주최 측은 100만 명, 경찰은 비공식 추산 2만 8천 명으로 집계했다.
이처럼 주최 측과 경찰의 참가 인원 집계가 확연히 차이 나는 가운데 X, 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에서는 언론이 해당 집회에 대규모 인원이 모였음에도 제대로 보도하지 않고 있다는 주장이 난무했다.
2019년·2025년 집회 사진 올리는 극우 계정들
한 X 계정은 "서울 사람들만 아는 진실. 왜 언론엔 나오지 않을까?"라며 집회 참가 인원으로 광화문 광장이 가득 찬 사진을 게시했다. 또 다른 X 계정 또한 광화문 광장을 넘어 청계광장 등 그 일대가 집회 인원으로 빽빽한 사진을 올리면서 "계엄 이후로 보수들의 대규모 집회가 수도 없이 일어났지만 어용 언론은 절대 보여줄 수 없음"이라면서 "조금이라도 '진실'을 보도하는 순간 좌파 세계관은 전부 끝이니까"라고 주장했다.
해당 게시글들은 합쳐서 1천 회가 넘는 공유 수와 20만 가까운 조회 수를 기록했고 이들의 주장을 그대로 옮긴 게시글들 또한 일파만파 퍼져나갔다. 하지만 이들이 첨부한 사진은 모두 이번 집회와 무관한 사진이다.
먼저 첫 번째 계정이 올린 사진은 2019년 10월 3일 열린 '문재인 정권의 헌정유린 중단과 위선자 조국 파면 촉구 광화문 규탄대회' 당시 사진이다. <법률신문> 보도
등 당시 집회를 다룬 여러 언론 보도에서 해당 사진과 동일한 모습의 사진을 확인할 수 있었다.
두 번째 계정이 올린 사진 또한 모두 이번 집회가 아닌 다른 집회의 사진이다. <뉴데일리>라는 로고가 아래 붙여진 사진의 경우, 2025년 3월 1일 보도된 <뉴데일리> 기사
에서 해당 사진의 모습을 확인할 수 있다. 아래 쪽의 '천만 광화문 국민대회'라는 집회 이름이 기재된 현수막을 보면 2025년 2월 28일 열린 윤석열 탄핵 반대 집회임을 알 수 있다.
상공에서 드론으로 찍은 것으로 추정되는 사진 또한 윤석열 탄핵 반대 집회의 사진으로, 2025년 3월 1일 열린 '3·1절 국가 정상화를 위한 천만 국민대회'의 사진이다. 해당 사진은 당시 집회를 보도한 <크리스천투데이> 기사
에서 확인할 수 있다.
한편 인스타그램에서 팔로워 1만7천 명을 보유한 '정치크러쉬'라는 계정 또한 "언론에서 절대 보도 못 하는 개천절 광화문 풍경"이라며 "이게 민심이다! 이게 진짜다! 좌파는 실체가 없다"라는 게시글을 올렸다. 해당 게시글은 1만9천 개의 좋아요와 7천 회 이상 공유됐다.
하지만 해당 사진 또한 2019년 개천절에 열린 집회의 모습으로, <시사IN> 조남준 기자가 촬영한 사진이다. 당시 집회 참석 인원에 대한 통계적 분석을 시도한 <시사IN> 보도
에서 해당 사진을 확인할 수 있다.