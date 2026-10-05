"언론이 숨긴다"던 개천절 집회 사진, 알고 보니 '거짓'

▲해당 게시글들은 합쳐서 1천 회가 넘는 공유 수와 20만 가까운 조회 수를 기록했고 이들의 주장을 그대로 옮긴 게시글들 또한 일파만파 퍼져나갔다. 하지만 이들이 첨부한 사진은 모두 이번 집회와 무관한 사진이다. ⓒ X 갈무리 관련사진보기