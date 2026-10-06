정조는 왜 그토록 큰 행렬을 이끌고 화성으로 갔을까

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲능행차는 정조가 자신의 정치적 위상을 과시하고, 신하와 백성의 결집을 이끌어내는 정치적 행위였다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

서울 경복궁에서 수원화성을 거쳐 화성 융릉까지 이어지는 '정조대왕 능행차'가 다시 시민들 앞에 모습을 드러냈다. 서울시와 경기도, 수원시, 화성시가 공동으로 마련한 2026년 정조대왕 능행차 공동재현은 지난 4일 경복궁 출궁의식을 시작으로 31.8㎞에 걸쳐 진행됐다. 시민 등 4000여 명과 말 108필이 참여해 왕실 행렬의 장엄한 모습을 되살렸다.이번 행사는 단순한 전통 퍼레이드가 아니다. 230여 년 전 정조가 아버지 사도세자의 묘소를 찾고 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑을 기념하기 위해 떠났던 '을묘년 화성원행'을 오늘의 시민들이 직접 체험하는 역사문화 행사다. 서울에서는 출궁의식과 봉산탈춤, 역사콘서트 등이 열렸고 수원에서는 수원화성 퍼레이드와 시민 참여 행렬이 이어졌다. 화성에서는 융릉 제향 등으로 행사의 마지막을 장식했다.정조대왕 능행차의 역사적 원형은 1795년 윤2월에 있었던 '을묘년 화성원행'이다. 정조는 즉위 20년이자 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑을 맞은 해에 7박 8일 일정으로 한양에서 수원 화성까지 대규모 행차에 나섰다. 목적지는 아버지 사도세자의 묘소인 현륭원이었다.정조의 화성행차에는 효행이라는 개인적 의미만 있었던 것은 아니다. 정조에게 있어 사도세자는 평생 정치적 부담이자 극복해야 할 역사적 상징이었다. 노론과 소론의 당쟁이 극심해지는 가운데 사도세자는 영조와 노론의 눈밖에 나서 비극적인 최후를 맞았다. 정조는 사도세자의 아들이라는 이유만으로 노론의 끊임없는 견제와 의혹의 눈초리를 받았다. 이에 따라 정조는 자신과 사도세자를 둘러싼 정치적 갈등을 극복하고 왕권을 강화해야만 했다.이런 상황에서 1795년의 대규모 행차는 정조가 자신의 정치적 위상을 과시하고 신하와 백성의 결집을 이끌어내는 정치적 행위였다. 아버지를 기리는 효심과 어머니에 대한 효행을 전면에 내세우면서도 자신이 추진해온 개혁 정치와 화성 건설의 성과를 백성들에게 보여주는 자리였다.1795년 행차가 오늘날까지 생생하게 재현될 수 있는 가장 큰 이유는 당시 행사의 전 과정을 기록한 <원행을묘정리의궤>가 남아 있기 때문이다.이 의궤에는 정조의 행차 일정과 의식, 행렬에 참여한 사람들, 음식과 의복, 각종 물품 등이 상세하게 기록돼 있다. 특히 행렬을 그림으로 표현한 반차도는 당시 왕실 행차의 규모와 구성을 한눈에 보여주는 귀중한 자료다. 수원문화재단은 현재의 능행차 역시 이 기록유산을 바탕으로 1795년 을묘년 화성원행을 재현하고 있다고 설명한다.정조의 능행차에는 또 하나의 상징적인 장소가 있다. 바로 '지지대'다. 정조가 화성에서 한양으로 돌아오는 길에 아버지의 묘소가 보이지 않게 되는 것을 아쉬워하며 행차를 늦췄다는 데서 '지지대'라는 이름이 유래했다. 왕의 효심을 보여주는 대표적인 일화로 오늘날까지 남아 있다.정조대왕 능행차가 오늘날에도 주목받는 이유는 '효'라는 전통적 가치만으로 설명하기 어렵다. 정조의 행차에는 왕권 강화, 개혁 정치, 도시 건설, 민생과 소통이라는 여러 의미가 담겨 있다. 정조는 행차 과정에서 백성들의 목소리를 직접 듣는 '격쟁'을 실시했고, 왕이 궁궐 밖으로 나와 백성과 만나는 모습을 연출했다. 이는 왕과 백성 사이의 거리를 좁히려 했던 정조의 통치철학을 보여주는 대목으로 평가된다.또한 수원화성은 정조의 개혁 구상이 집약된 공간이었다. 정조는 화성을 군사적 요새로만 만들지 않고 상업과 생산, 행정 기능을 갖춘 계획도시로 발전시키려 했다. 따라서 능행차는 단순히 왕이 부모의 묘를 찾았던 행사가 아니라, 정조가 꿈꿨던 새로운 국가와 도시의 모습을 백성들에게 보여주는 거대한 정치·문화 이벤트였던 셈이다.오늘날 재현되는 능행차는 과거와 현재를 연결하는 역할을 한다. 시민들이 왕과 신하, 군사와 백성의 역할을 직접 맡아 행렬에 참여하면서 조선 후기의 역사적 공간을 몸으로 경험할 수 있기 때문이다.결국 정조대왕 능행차는 '과거의 정치와 문화, 효와 소통, 개혁의 의미를 오늘의 시각에서 되새기는 역사문화 콘텐츠​'라고 할 수 있다. 1795년 정조가 걸었던 길을 2026년 시민들이 다시 걷는 것은 왕의 행차를 복원하는 데 그치지 않는다. 그 길에 담긴 정조의 꿈과 개혁의 메시지를 현재의 사회가 다시 묻는 일이기도 하다.