가을밤, 계룡 엄사에서 무슨 일이? 거리마다 웃음꽃

큰사진보기 ▲계룡시 엄사네거리 상점가 뒤편 공영주차장 앞 도로에 마련된 장터가 시민과 관광객들로 북적이고 있다. 원두막 모양의 파라솔 아래 삼삼오오 모여 앉은 사람들은 음식을 나누며 이야기꽃을 피우고, 장터 앞 무대에서는 흥겨운 음악이 울려 퍼져 가을밤의 정취를 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌 개회식에서 참석자들이 일제히 손을 들어 파이팅을 외치고 있다. 이응우 계룡시장을 비롯한 내빈들은 시민들과 함께 축제를 즐길 수 있도록 객석 중간에 마련된 자리에 앉아 개막의 기쁨을 나눴다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌 무대에 오른 개그맨 윤형빈·오나미·박성호가 재치 있는 입담으로 관람객들에게 웃음을 선사하고 있다. 세 사람의 유쾌한 농담과 익살스러운 몸짓에 객석에서는 웃음과 박수가 이어지며 축제의 흥을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌에서 개그맨 박성호의 진행으로 열린 ‘1000원 경매’에 참가한 한 관객이 손가락 다섯 개를 펼쳐 보이며 5000원을 외치고 있다. 이 관객은 치열한 경매 끝에 도마를 5000원에 낙찰받는 기쁨을 누렸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌 무대에 오른 주한미군 군악대 밴드가 감미로운 선율에 노래를 더하며 가을밤을 수놓고 있다. 시민과 관광객들은 음악에 귀를 기울이며 깊어가는 가을밤의 낭만을 만끽했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌 개회식에서 정관식 엄사상가번영회장이 개회사를 하고 있다. 정 회장은 축제를 준비한 상인들과 행사장을 찾은 시민·관광객에게 감사의 뜻을 전하며, 엄사 상권에 새로운 활력이 넘치기를 기대했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄사네거리 원형광장 일대에서 열린 엄사 상상페스티벌에서 이응우 계룡시장이 축사를 하고 있다. 이 시장은 축제를 준비한 상인들의 노고에 감사의 뜻을 전하고, 시민과 관광객들에게 가을밤의 즐거운 추억을 만들어 가길 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌 개회식에서 이양희 계룡시의회 의장이 축사를 하고 있다. 이 의장은 행사장을 찾은 시민들에게 감사의 뜻을 전하며 가족과 이웃이 함께 어울리는 뜻깊은 시간이 되기를 바랐다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 4일 계룡시 엄사 상상페스티벌 개회식에서 윤재은 충남도의원이 축사를 하고 있다. 윤 의원은 보이지 않는 곳에서 축제의 안전과 원활한 진행을 위해 힘쓰는 자원봉사자들에게 박수를 보내며 시민과 관광객들이 행복한 가을밤을 보내길 기원했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 시가지 퍼레이드에서 경찰차의 안내를 받으며 계룡시의 상징인 황룡과 청룡이 행진하고 있다. 계룡산 암용추와 숫용추의 전설을 담은 두 용의 화려한 등장에 거리 양옆을 메운 시민과 관광객들의 시선이 쏠렸다. (사진 계룡시 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 시가지 퍼레이드에 참가한 해군 군악대가 힘찬 연주와 함께 엄사네거리를 지나고 있다. 이응우 계룡시장을 비롯한 내빈과 시민·관광객들은 군악대의 행진에 박수와 환호를 보내며 반갑게 맞이했다. (사진 계룡시 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌 먹거리 장터에서 시민과 관광객들이 삼삼오오 모여 음식을 나누며 이야기꽃을 피우고 있다. 장터 앞 무대에서는 흥겨운 공연이 이어져 깊어가는 가을밤의 낭만을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌이 열린 엄사네거리 원형광장의 상점 부스에서 시민과 관광객들이 진열된 물건을 꼼꼼히 살펴보고 있다. 축제를 즐기러 나온 방문객들의 발길이 판매 부스로 이어지면서 상인들도 모처럼 손님맞이에 분주한 시간을 보냈다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌에서 한 시민이 휴대전화 화면에 ‘언니 이뻐요’라는 응원 문구를 띄워 무대에 오른 개그우먼 오나미에게 마음을 전하고 있다. 공연을 즐기는 관람객들의 환한 표정과 재치 있는 응원이 가을밤 축제에 웃음을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲계룡시 엄사 상상페스티벌의 진행을 맡은 개그맨 윤형빈과 아나운서 박정희가 재치 있는 입담과 유쾌한 호흡으로 무대를 이끌고 있다. 두 사람의 익살스러운 진행에 객석에서는 웃음과 박수가 이어지며 축제의 흥을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

평소 차량으로 붐비던 충남 계룡시 엄사네거리 일대가 모처럼 사람들의 웃음소리와 음악으로 가득 찼다. 거리에는 탁자가 놓이고 시민과 관광객들은 가족, 친구와 함께 음식을 나눠 먹으며 공연을 즐겼다. 먹거리와 볼거리를 찾아 나온 사람들의 발길이 인근 상점가로 이어지면서 엄사의 가을밤은 늦은 시간까지 활기를 띠었다.제16회 계룡군문화축제와 연계한 '2026 엄사 상상페스티벌'이 지난 4일 엄사네거리 원형광장 일대에서 막을 올렸다. 지난 2일부터 이틀간 금암광장공원에서 열린 금암 상상페스티벌의 열기가 엄사로 이어진 것이다.엄사네거리 원형광장 일대는 시민과 관광객이 함께 어울리는 야외 잔치마당으로 변했다. 거리 곳곳에 마련된 탁자에는 가족과 친구들이 둘러앉아 음식을 나누며 공연을 즐겼다. 모처럼 도심에서 열린 축제에 시민들의 발길이 이어지면서 주변 상점가에도 활기가 돌았다.이날 오후 6시 열린 개회식에는 이응우 계룡시장과 이양희 계룡시의회 의장, 시의원, 윤재은 충남도의원, 정준영 계룡시체육회장, 임경현 금암동상인회장 등 내빈과 시민·관광객이 참석했다.개회식에 이어 개그맨 윤형빈·오나미·박성호가 무대에 올라 재치 있는 입담으로 관람객들에게 웃음을 선사했다. 출연진이 이야기를 주고받을 때마다 객석에서는 웃음과 박수가 터져 나왔다.상인들이 직접 마련한 '1000원 경매'도 인기를 끌었다. 인근 상인들이 기증한 도마와 에어프라이어 등 생활용품을 1000원부터 경매에 부치자 관람객들의 관심이 쏠렸다. 물건을 저렴하게 낙찰받는 재미에 경매가 진행될 때마다 환호가 이어졌다.행사 중간중간 온누리상품권 등을 증정하는 이벤트가 열렸고, 주한미군 군악대 공연팀의 경쾌한 연주와 초청 가수들의 공연이 이어지면서 가을밤의 흥을 더했다.엄사상가번영회가 마련한 이번 축제는 계룡군문화축제 관람객의 발길을 도심 상점가로 이끌어 지역 상권에 활력을 불어넣기 위한 행사다. 계룡대 비상활주로에 집중되는 관람객들이 금암동과 엄사면에서도 먹거리와 공연을 즐기며 지역 상점을 찾도록 하자는 취지다.2023년 시작된 상상페스티벌은 올해로 4년째를 맞았다. 계룡시는 군문화축제의 무대를 도심으로 넓혀 지역 상권에도 도움이 되도록 행사를 이어오고 있다. 올해는 금암동과 엄사면에서 각각 이틀씩 축제를 열어 시민과 관광객이 지역 상점가에서 함께 어울릴 수 있는 자리를 마련했다.정관식 엄사상가번영회장은 "엄사 상상페스티벌은 단순히 즐기고 끝나는 축제가 아니라 상인과 시민이 만나 소통하며 엄사상권에 새로운 활력을 만들어가는 자리"라며 "시민과 상인이 함께 만들어가는 엄사 대표 축제로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.이응우 계룡시장은 축사에서 "2023년 시민과 함께하는 군문화축제를 만들고 지역 상권에도 조금이나마 보탬이 되기 위해 상상페스티벌을 시작했다"며 "시민과 상인들이 뜻과 힘을 모아준 덕분에 엄사를 대표하는 지역 축제로 자리 잡아가고 있다"고 말했다.이양희 계룡시의회 의장은 축제가 엄사 골목상권에 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대했고, 윤재은 충남도의원은 관람객의 안전과 편의를 위해 힘쓰는 자원봉사자들에게 감사의 뜻을 전했다.앞서 이날 오후 1시 30분에는 제16회 계룡군문화축제의 주요 행사인 엄사 시가지 퍼레이드가 7년 만에 부활해 시민과 관광객의 눈길을 사로잡았다.삼진아파트에서 엄사네거리를 거쳐 엄사삼거리까지 약 1㎞ 구간에서 펼쳐진 퍼레이드에는 육·해·공군과 해병대, 미8군 등 군 출연팀과 계룡시 시민단체 등 700여 명이 참가했다.계룡시의 상징인 황룡과 청룡의 퍼포먼스를 시작으로 육군 국악대의 취타와 사물놀이, 각 군 군악대와 의장대의 행진이 이어졌다. 의장대의 절도 있는 동작과 군악대의 힘찬 연주가 펼쳐질 때마다 거리 양옆에서 행진을 지켜보던 관람객들은 박수와 환호를 보냈다.낮에는 화려한 거리 퍼레이드가, 저녁에는 먹거리와 공연이 이어지면서 엄사 시가지는 온종일 축제 분위기로 가득했다.엄사 상상페스티벌은 5일까지 이어진다. 마지막 날에는 국가대표 출신 축구선수 이동국의 팬 사인회를 비롯해 현장 추첨을 통한 친필 사인 축구공 100개 증정 행사, 육군 군악대와 국악 신동의 공연 등이 펼쳐져 축제의 대미를 장식한다.