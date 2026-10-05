가을밤, 계룡 엄사에서 무슨 일이? 거리마다 웃음꽃

평소 차량으로 붐비던 충남 계룡시 엄사네거리 일대가 모처럼 사람들의 웃음소리와 음악으로 가득 찼다. 거리에는 탁자가 놓이고 시민과 관광객들은 가족, 친구와 함께 음식을 나눠 먹으며 공연을 즐겼다. 먹거리와 볼거리를 찾아 나온 사람들의 발길이 인근 상점가로 이어지면서 엄사의 가을밤은 늦은 시간까지 활기를 띠었다.
제16회 계룡군문화축제와 연계한 '2026 엄사 상상페스티벌'이 지난 4일 엄사네거리 원형광장 일대에서 막을 올렸다. 지난 2일부터 이틀간 금암광장공원에서 열린 금암 상상페스티벌의 열기가 엄사로 이어진 것이다.
엄사네거리 원형광장 일대는 시민과 관광객이 함께 어울리는 야외 잔치마당으로 변했다. 거리 곳곳에 마련된 탁자에는 가족과 친구들이 둘러앉아 음식을 나누며 공연을 즐겼다. 모처럼 도심에서 열린 축제에 시민들의 발길이 이어지면서 주변 상점가에도 활기가 돌았다.
이날 오후 6시 열린 개회식에는 이응우 계룡시장과 이양희 계룡시의회 의장, 시의원, 윤재은 충남도의원, 정준영 계룡시체육회장, 임경현 금암동상인회장 등 내빈과 시민·관광객이 참석했다.
개회식에 이어 개그맨 윤형빈·오나미·박성호가 무대에 올라 재치 있는 입담으로 관람객들에게 웃음을 선사했다. 출연진이 이야기를 주고받을 때마다 객석에서는 웃음과 박수가 터져 나왔다.
상인들이 직접 마련한 '1000원 경매'도 인기를 끌었다. 인근 상인들이 기증한 도마와 에어프라이어 등 생활용품을 1000원부터 경매에 부치자 관람객들의 관심이 쏠렸다. 물건을 저렴하게 낙찰받는 재미에 경매가 진행될 때마다 환호가 이어졌다.
행사 중간중간 온누리상품권 등을 증정하는 이벤트가 열렸고, 주한미군 군악대 공연팀의 경쾌한 연주와 초청 가수들의 공연이 이어지면서 가을밤의 흥을 더했다.
엄사상가번영회가 마련한 이번 축제는 계룡군문화축제 관람객의 발길을 도심 상점가로 이끌어 지역 상권에 활력을 불어넣기 위한 행사다. 계룡대 비상활주로에 집중되는 관람객들이 금암동과 엄사면에서도 먹거리와 공연을 즐기며 지역 상점을 찾도록 하자는 취지다.
2023년 시작된 상상페스티벌은 올해로 4년째를 맞았다. 계룡시는 군문화축제의 무대를 도심으로 넓혀 지역 상권에도 도움이 되도록 행사를 이어오고 있다. 올해는 금암동과 엄사면에서 각각 이틀씩 축제를 열어 시민과 관광객이 지역 상점가에서 함께 어울릴 수 있는 자리를 마련했다.
정관식 엄사상가번영회장은 "엄사 상상페스티벌은 단순히 즐기고 끝나는 축제가 아니라 상인과 시민이 만나 소통하며 엄사상권에 새로운 활력을 만들어가는 자리"라며 "시민과 상인이 함께 만들어가는 엄사 대표 축제로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.
이응우 계룡시장은 축사에서 "2023년 시민과 함께하는 군문화축제를 만들고 지역 상권에도 조금이나마 보탬이 되기 위해 상상페스티벌을 시작했다"며 "시민과 상인들이 뜻과 힘을 모아준 덕분에 엄사를 대표하는 지역 축제로 자리 잡아가고 있다"고 말했다.
이양희 계룡시의회 의장은 축제가 엄사 골목상권에 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대했고, 윤재은 충남도의원은 관람객의 안전과 편의를 위해 힘쓰는 자원봉사자들에게 감사의 뜻을 전했다.
앞서 이날 오후 1시 30분에는 제16회 계룡군문화축제의 주요 행사인 엄사 시가지 퍼레이드가 7년 만에 부활해 시민과 관광객의 눈길을 사로잡았다.
삼진아파트에서 엄사네거리를 거쳐 엄사삼거리까지 약 1㎞ 구간에서 펼쳐진 퍼레이드에는 육·해·공군과 해병대, 미8군 등 군 출연팀과 계룡시 시민단체 등 700여 명이 참가했다.
계룡시의 상징인 황룡과 청룡의 퍼포먼스를 시작으로 육군 국악대의 취타와 사물놀이, 각 군 군악대와 의장대의 행진이 이어졌다. 의장대의 절도 있는 동작과 군악대의 힘찬 연주가 펼쳐질 때마다 거리 양옆에서 행진을 지켜보던 관람객들은 박수와 환호를 보냈다.
낮에는 화려한 거리 퍼레이드가, 저녁에는 먹거리와 공연이 이어지면서 엄사 시가지는 온종일 축제 분위기로 가득했다.
엄사 상상페스티벌은 5일까지 이어진다. 마지막 날에는 국가대표 출신 축구선수 이동국의 팬 사인회를 비롯해 현장 추첨을 통한 친필 사인 축구공 100개 증정 행사, 육군 군악대와 국악 신동의 공연 등이 펼쳐져 축제의 대미를 장식한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.