다운증후군 딸에게 자주 한 말 "느려도 괜찮아, 끝까지 가는 거야"

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"하늘에서 주신 선물이라고 생각하고, 내가 더 잘 키워야겠다고 생각했어요."

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큰사진보기 ▲김숙희 작가,김예슬 작가 ⓒ 김숙희 작가 관련사진보기

"남편은 굉장히 쇼크를 받았어요. 몇 달을 울다시피 했죠. 학교고 뭐고 다 그만두고 아이를 위해 살라고 했어요."

"나만 알고 조용히 잘 키워야겠다고 생각했어요. 다운증후군에 대해 공부해서 내가 잘 키워야겠다고요."

"인도 사람들과 영어도 잘 안 되면서도 그냥 섞여서 하더라고요. 춤이고 드럼이고 그림이고요."

"얘 정도의 성격이고 적극성이면 한국에 가서도 충분히 해낼 수 있겠구나 싶었어요."

"인생을 살면서 뭔가 한 가지에 매달려 집중해서 살아야 되겠다는 생각을 했어요. 그래서 여러 가지를 다 시켜봤어요."

"자기 생각을 시적으로 표현하려고 해요. 시를 좋아하고 글을 좋아하니까 자기 상상력을 표현하려고 애를 써요."

큰사진보기 ▲들에 피어도꽃이야 ⓒ 김예슬 작가 관련사진보기

"장애인 엄마들 마음은 다 똑같아요. 얘들보다 하루 이틀 뒤에 죽는 거. 얘를 먼저 보내고 내가 나중에 죽어야 된다는 소망이죠."

"50살은 살아야지, 어떻게 20살에 죽나 싶어서 펑펑 울었어요."

"얘는 너무 든든하게 잘 버텨요. 내가 너무 잘 키워서 든든한데, 과연 내가 얘 죽는 걸 보고 나서야 내가 갈 수 있어야 하는데 라는 걱정이 항상 앞서요."

"느려도 괜찮아. 끝까지 갈 거야."

큰사진보기 ▲간절한김예슬 작가 작품 ' 기도' 에는 서로를 걱정하는 엄마와 딸에 마음이 담겨 있는거 같다. ⓒ 김예슬작가 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

김숙희 작가는 딸 김예슬이 다운증후군이라는 사실을 처음 알았던 순간을 이렇게 기억했다.1983년생인 김예슬 작가는 올해 마흔세 살이다. 그림을 그리고, 뮤지컬 무대에 서고, 드럼과 춤을 배우고, 바리스타로와 뮤지컬 배우로도 일한다.지금은 어머니 김숙희 작가와 함께 인천 개항장 항미단길에서 로사 갤러리를 운영하고 있다.3일 짜장면 축제가 열리고 있는 인천 개항장 항미단길 로사 갤러리에서 엄마와 딸, 그리고 서로를 바라보는 작가로서 두.사람의 얘기를 들어봤다.오늘의 김예슬 작가가 있기까지 43년의 시간에는 늘 엄마 김숙희가 있었다.그 시간은 처음부터 희망으로 시작된 것은 아니었다.엄마는 딸이 다운증후군이라는 사실을 알고 있었지만 잘 키울 수 있다고 생각했다. 그래서 남편에게도 말하지 않았다.김숙희 작가는 당시 교사였다.은행원 이던 남편의 해외 발령으로 홍콩에 가게 됐고, 현지에서 병원을 찾았다. 홍콩에서는 아이의 진료를 받을 때 부모가 함께 의료진의 설명을 들어야 했다.그 자리에서 의사는 딸이 다운증후군이라는 사실을 설명했다.김숙희 작가는 이미 교육을 공부한 사람이었다. 그래서 처음에는 오히려 자신이 아이를 잘 이해하고 키울 수 있다고 생각했다.그때의 김숙희에게 그것이 최선이었다.교사도 휴직했다.딸을 위해 자신의 삶을 멈추는 선택이었다.홍콩 생활 이후 다시 한국에 돌아왔다가 남편의 인도 발령으로 가족은 또 한 번 낯선 곳으로 떠났다.인도에서 보낸 시간은 김예슬의 삶에서 중요한 전환점이 됐다.딸에게 여러 가지를 경험하게 했다. 춤을 배우게 하고 드럼도 접하게 했다. 그림도 그리게 했다.그런데 예상하지 못했던 일이 벌어졌다.딸이 너무 잘 적응했다.언어가 자유롭지 않아도 인도 사람들과 어울렸다. 춤을 추고 드럼을 연주하고 그림을 그렸다.김숙희 작가는 그 모습을 보면서 딸을 다시 바라보기 시작했다.처음에는 '어떻게 하면 잘 키울 수 있을까'가 고민이었다면, 어느 순간부터는 '무엇을 할 수 있을까'로 질문이 바뀌었다.그리고 딸의 가능성을 발견했다.한 가지를 고르라고 했더니 "다 하겠다"고 했다딸이 성인이 된 뒤 한 가지 직업을 갖고 살아갈 수 있기를 바랐다.바리스타 자격증도 땄다. 커피 일을 통해 자신의 직업을 만들어보려 했다. 음악과 뮤지컬 배우로 무대 활동도 이어갔다.그리고 그림에서는 조금씩 다른 가능성이 보이기 시작했다.김숙희 작가 자신도 화가다.그래서 딸의 그림을 바라보는 시선은 다른 사람과 조금 달랐다.김예슬은 그림 한 점을 완성하기 전에 수많은 드로잉을 했다. 생각나는 것을 그리고 또 그렸다.김숙희 작가는 그 과정을 지켜보면서 딸이 단순히 그림을 따라 그리는 것이 아니라 자신의 생각을 표현하고 있다는 것을 느꼈다.김예슬이 본격적으로 그림을 그리기 시작한 것은 2021년이다.꽃과 사람, 자연과 일상의 모습을 자신만의 색과 형태로 표현하기 시작했다.'들에 피어도 꽃이야'에서는 화면 가득 꽃을 피웠고, '비와 당신'에서는 음표를 통해 음악의 리듬을 그림으로 옮겼다.그림은 김예슬에게 자신의 생각을 세상에 보여주는 또 하나의 언어가 됐다.김예슬의 예술 활동은 단순한 취미에 머물지 않았다.그의 작품을 정기적으로 구입하는 기업도 생겼다. 한성 자동차가 작품을 연간 네 차례 작품을 받고 매달 일정한 급여를 지급하는 방식으로 작가 활동을 후원하고 있다.김숙희 작가에게 이것은 남다른 의미다.딸이 누군가의 보호를 받는 사람이 아니라 자신의 작품으로 인정받고 경제활동을 하는 작가가 되어가고 있다는 뜻이기 때문이다.뮤지컬 배우로도 활동하고 있다.그림과 음악, 춤과 무대가 따로 떨어져 있지 않다. 오히려 여러 경험이 서로 연결되면서 김예슬만의 삶이 되고 있다.현재 김예슬은 어머니 김숙희 작가와 함께 인천 개항장 항미단길에서 로사 갤러리를 운영하고 있다.한때 딸에게 세상을 보여주기 위해 함께 길을 나섰던 엄마와 딸이 이제는 자신들의 작품을 세상에 보여주는 공간을 함께 운영하는 것이다.그러나 김숙희 작가에게는 아직 남은 걱정이 하나 있다.자신이 딸보다 먼저 세상을 떠나는 것이다.병원에서는 다운증후군은 20살 정도밖에 살지 못할 수도 있다는 이야기를 했다고 한다.하지만 세월이 지나면서 상황은 달라졌다.영양과 생활환경이 좋아지고 활동량도 늘면서 다운증후군을 가진 사람들의 삶도 길어졌다. 주변에서 다운중후군으로도 40대, 50대, 60대까지 살아가는 사람들을 보았다. 지난해에는 65세까지 살았던 지인의 자녀가 세상을 떠난 것도 지켜봤다.딸을 잘 키웠다는 안도감과 딸보다 먼저 세상을 떠날수 도 있다는 두려움이 한 사람의 마음 안에 함께 있는 것이다.엄마는 더 이상 딸의 삶을 대신 만들어주려 하지 않는다.어린 시절에는 딸을 보호하고 가르치는 것이 엄마의 일이었다.그러나 지금은 다르다.김예슬은 자신의 생각을 그림으로 표현하고, 무대에 서고, 사람들과 만나며 자신의 삶을 만들어가고 있다.김숙희 작가가 43년 동안 해온 일은 어쩌면 딸을 대신해 길을 걸어주는 것이 아니라 딸이 자기 힘으로 걸어갈 수 있는 길을 찾아주는 일이었는지도 모른다.김예슬이 엄마에게 자주 해온 말이 있다고 한다.처음 그 말을 들었을 때는 딸의 다짐처럼 들렸을 것이다.하지만 43년을 돌아보면 그 말은 어쩌면 엄마와 딸이 함께 걸어온 시간을 가장 잘 설명하는 문장이기도 하다.빨리 가는 것이 중요한 게 아니었다.멈추지 않는 것이 중요했다.김숙희 작가는 아직도 딸에게 세상을 대신 살아주지 않고 그저 딸이 자신의 속도로 세상을 살아갈 수 있도록 오랫동안 옆에서 길을 찾아주기 위해 함께 가고 있다.그리고 지금, 그 길의 한가운데에서 김예슬은 꽃을 그리고 있다.