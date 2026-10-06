소나무를 그려온 화가의 '분갈이' 준비

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"지금은 잔잔한 파도 같은데 큰 파도를 하나 새롭게 만들고 싶은 욕심이 있어요. 어찌 보면 폭풍 전야 같은 전시를 계속하고 있는 것 같습니다."

큰사진보기 ▲신은섭작가 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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"원래 화려한 색을 좋아하지 않는데 최근에는 소나무 주변의 배경에서 조금씩 화려한 색을 찾게 됩니다. 의도적으로 한 건 아닌데 작업하다 보니까 그런 색들이 작품 속에 자꾸 개입되는 것 같아요."

"전시를 통해서 느끼는 건 끈을 놓지 말아야겠다는 생각입니다."

"예전에는 작품 10점을 했다면 지금은 3~4점을 하더라도 그 작품 안에 깊이와 작가가 정말 그리고 싶은 생각과 사상을 담으려고 노력하고 있습니다."

"회원들이 그림을 그리는 데 사용하는 재료가 어떻게 만들어지는지 직접 보면, 앞으로 작업하면서 작가가 사용하는 재료를 한 번쯤 더 생각하게 되지 않을까 싶었습니다."

"화방에서 사다 쓰는 물감이 그냥 공장에서 생산하는 재료가 아니라 정말 수제품이라는 느낌이 들었습니다. 그걸 보고 나니까 물감에 대한 애착이나 관심도 높아졌다는 반응에 추진하기를 잘했다는 생각이 들었습니다."

"서울과 너무 가까이 있는 단체이다 보니 인천이 독립적으로 활동하는 모습이 상대적으로 부각되기 어려웠던 것 같습니다."

"메세나도 몇 번 해보고 지쳐서 떨어져 나가는 게 아니라 끊임없이 노력해야 합니다. 짧은 시간 안에 이루어지지는 않겠지만 계속하다 보면 인천 시민들이 조금씩 흡수하게 될 거라고 생각합니다."

큰사진보기 ▲pine tree풍경 ⓒ 신은섭 작가 관련사진보기

"나무도 어느 정도 자라면 화분 안의 흙과 양분이 고갈되잖아요. 그러면 더 큰 화분에 흙을 담고 거름을 넣어서 분갈이해 줘야 합니다. 저도 이제 한 번 분갈이할 때가 되지 않았는지 생각합니다."

"고맙다. 정말 열심히 작업했어."

"큰 파도를 기다리기보다 새롭게 만들고 싶다."

소나무를 그려온 화가 신은섭이 자신의 작업을 다시 돌아보고 있다. 30년 넘게 작가의 길을 걸어온 그에게 요즘은 새로운 도약을 준비하는 시간이다. 전시는 이어가고 있지만 한 번의 전시에 모든 에너지를 쏟기보다 다음 작업을 위해 숨을 고르고 있다. 지난 3일 인천 계양구에 있는 작업실에서 신은섭 작가를 만나 얘기를 들어봤다.신 작가는 오랫동안 소나무를 그려왔다. 그런데 최근 작업에서 조금씩 변화가 나타나고 있다. 소나무 자체보다 주변의 배경과 색에 눈길이 가기 시작한 것이다.변화를 의식적으로 선언한 것은 아니다. 같은 대상을 오랫동안 바라보고 그리다 보니 자연스럽게 화면이 달라지고 있다는 설명이다. 40회가 넘는 개인전을 이어온 그에게 전시는 완성의 지점이라기보다 다음 작업으로 넘어가기 위한 과정이다.작업을 계속 이어가는 것 자체가 작가에게 중요한 일이라는 뜻이다. 다만 예전과 지금의 작업 방식에는 차이가 있다.신 작가는 인천미술협회 부회장으로도 활동하고 있다. 그가 협회 활동에서 중요하게 생각하는 것은 작가 개개인의 역량을 높이는 일이다. 최근 인천미협 회원들과 함께 신한화구 물감 제조 공장을 찾은 것도 그런 생각에서 추진했다.현장에서 회원들의 반응은 예상보다 컸다. 물감이 자동화된 설비에서 대량 생산될 것이라는 생각과 달리 재료의 혼합부터 포장까지 세밀한 과정을 직접 확인했기 때문이다.그에게 협회의 역할은 전시 정보를 제공하는 데 그치지 않는다. 작가들이 자신의 작업을 둘러싼 환경을 이해하고 다른 분야와 연결될 기회를 만드는 것 역시 협회가 할 일이라고 생각한다.한국미술협회 이사를 거쳐 인천미술협회 부회장으로 활동하면서 신 작가가 새삼 느낀 것은 인천 미술이 가진 '서울과의 거리'다.하지만 변화도 감지하고 있다. 인천에 갤러리가 늘었고 아트페어도 다양해졌다. 과거처럼 전시를 위해 서울로 향하기보다 인천에서 전시하고 작업하려는 작가들도 많아졌다는 것이다. 그렇다고 전시의 증가가 곧바로 미술시장의 성장으로 이어지는 것은 아니다. 기업과 기관, 미술계가 지속적으로 연결될 필요가 있다고 그는 말한다.인천미협 운영진이 고민하는 지점도 여기에 있다. 인천 시민뿐 아니라 부천·김포·시흥 등 인근 지역과 서울의 시민들이 인천의 전시와 아트페어를 찾아오게 만드는 것도 장기적으로 필요한 변화라고 봤다.그림을 시작한 지 40년, 작가 생활 30년을 넘긴 신 작가에게 10년 뒤의 모습을 물었다. 그는 의외로 '분갈이'라는 말을 꺼냈다.지금까지의 작업을 버리겠다는 뜻은 아니다. 오히려 소나무를 그려온 시간과 경험을 바탕으로 더 큰 틀에서 새로운 작업을 시작하고 싶다는 의미에 가깝다. 20년 전의 자신에게 해주고 싶은 말도 물었다.그 시절에는 눈을 뜨면 작업하고 밥을 먹고 나면 다시 작업할 정도로 치열하게 붓을 들었다고 했다. 지금은 조금 다르다. 작업의 양보다 깊이를 생각한다. 그에게 '분갈이'는 어쩌면 지금까지의 작업을 정리하는 시간이면서 동시에 새로운 작업을 준비하는 시간이다.소나무를 오래 바라본 화가가 이제 자신을 다시 바라보고 있다. 그리고 그가 기다리는 것은 이미 만들어진 파도가 아니다.신은섭 작가는 지금 그 파도를 만들기 위한 시간을 보내고 있다.