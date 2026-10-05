'차 없는 잠수교', 푸드코트엔 긴 행렬... 오는 25일까지

큰사진보기 ▲잠수교 뚜벅뚜벅 축제미식로드를 즐기로 온 사람들로 가득찬 잠수교 ⓒ 김예빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제축제를 즐기러 횡단보도를 기다리고 있는 사람들의 모습 ⓒ 김예빈 관련사진보기

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"오른쪽으로 통행해 주세요. 멈추지 말고 이동해 주세요."

큰사진보기 ▲차 없는 뚜벅뚜벅 잠수교 축제잠수교 아래 많은 사람들이 '미식로드'를 즐기러 온 모습 ⓒ 김예빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제 미식로드사람들이 푸드트럭 줄을 기다리고있다. ⓒ 김예빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲잠수교 뚜벅뚜벅 축제방문객들이 사용한 다회용기를 정리하고있는 모습 ⓒ 김예빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제물건을 계산하는 소상공인의 모습 ⓒ 김예빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲반포달빛무지개분수반포달빛무지개분수가 시작되자 휴대폰을 들고 촬영하는 사람들의 모습 ⓒ 김예빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲잠수교 뚜벅뚜벅 축제 미식로드를 향해 가고있는 사람들오후 8시경 잠수교를 가기 위해, 신호등 줄을 기다리고있는 사람들의 모습 ⓒ 김예빈 관련사진보기

지난 4일 오후 7시, 서울 잠수교와 반포한강공원 일대에서 열린 '2026 차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제'에 많은 방문객이 몰렸다. 이날 100여 대의 푸드트럭이 참여하는 '잠수교 미식로드'가 열리면서 일부 음식은 구매하기까지 한 시간가량 기다려야 했고, 마련된 좌석을 구하지 못해 서서 음식을 먹는 방문객도 있었다.현장에는 가족과 연인, 친구 단위 방문객뿐 아니라 외국인 방문객들도 눈에 띄었다. 긴 대기시간과 혼잡에 불편을 호소하는 목소리도 나왔지만, 방문객들은 음식을 나눠 먹거나 한강을 바라보고 달빛무지개분수를 촬영하며 축제를 즐겼다.올해는 2022년 시작된 '차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제'가 현재와 같은 방식으로 열리는 마지막 해다. 서울시는 2027년 잠수교 전면 보행화를 앞두고 올해 하반기를 '차 없는 잠수교' 형태의 마지막 시즌으로 운영하고 있다. 이후에는 새로운 형태의 축제를 선보일 계획이다.혼잡은 잠수교에 도착하기 전부터 나타났다. 이날 오후 7시, 고속터미널역에서 반포한강공원으로 향하는 서울 서초구 신반포로 일대. 횡단보도 앞에는 축제장으로 향하는 사람들이 길게 줄지어 대기하고 있었다.경찰과 안전요원들은 곳곳에서 보행 방향을 안내했다. 신호가 바뀌자 대기하던 사람들이 한꺼번에 횡단보도를 건넜고, 뒤이어 다음 신호를 기다리는 행렬이 다시 이어졌다. 대기하던 한 50대 방문객은 "굳이 이렇게까지 해서 여길 가야 할까"라며 혼잡에 불편을 나타냈다.잠수교에 도착하자 방문객은 더욱 많았다. 아빠의 손을 잡고 푸드트럭으로 향하는 아이들, 음식을 들고 걷는 연인, 함께 모여 사진을 찍는 친구와 가족, 외국인 방문객들이 차가 통제된 잠수교 위를 오갔다.이날 열린 '잠수교 미식로드'에는 100여 대의 푸드트럭이 참여해 한국·미국·베트남·인도 등 다양한 먹거리를 판매했다. 800석 규모의 야외 취식 공간도 마련됐다.그러나 일부 취식 공간에서는 빈자리를 찾기 어려웠다. 자리를 찾으며 주변을 둘러보거나 선 채로 음식을 먹는 방문객들이 있었고, 잠수교 한편에 개인 돗자리를 펴고 음식을 먹는 사람들도 볼 수 있었다.잠수교 한쪽에서 한 손에 닭꼬치를 들고 다른 손으로 연인의 손을 잡고 있던 한 20대 여성은 "두 시에 왔을 때도 사람이 많긴 했는데 지금이 훨씬 많다"며 "사람이 많지만 볼거리도 많고 먹을 것도 많아서 연인과 시간 보내기 좋은 것 같다"고 말했다.푸드트럭 앞에서도 긴 대기 행렬이 이어졌다. 한강을 바라보며 음식을 먹고 있던 30대 여성 방문객 두 명은 이날 오후 5시께 축제장을 찾았다."오늘 약속이 있었는데 이런 축제를 한다고 해서 왔다. 감자튀김은 20분 정도 기다렸고 케밥은 한 시간 정도 기다렸다"며 "그래도 날씨가 좋아서 기다릴 만하더라"고 전했다.실제로 케밥을 판매하는 푸드트럭 앞에는 긴 줄이 이어졌다. 일부 푸드트럭에는 '재료 소진'을 알리는 안내문도 붙었다.반면 긴 대기시간에 불편을 호소하는 방문객도 있었다. 줄을 찾던 한 시민은 "어느 줄이 어딘지를 모르겠다"고 말했다. 또 다른 시민은 "이럴 거면 그냥 치킨 배달을 시키지"라며 불편을 호소했다. 현장에서 방문객들의 이동을 안내하던 한 스태프는 "점심 무렵에도 유동인구가 많았지만 지금은 훨씬 많다"고 전했다.잠수교를 가득 채운 만큼 많은 방문객이 몰린 가운데 현장에서는 다회용기 반납 공간도 운영됐다. 푸드트럭에서 음식을 구매해 사용한 다회용기를 방문객들이 지정된 반납대에 가져다 놓는 방식이었다. 현장 곳곳에서는 관리 인력이 쓰레기를 수거하고 주변을 정리하는 모습도 볼 수 있었다.잠수교 한편에서는 수공예품을 판매하는 '달빛상점'도 운영됐다. 35개의 핸드메이드 수공예품 상점이 참여하는 플리마켓이다.공고를 보고 판매자로 참여했다는 한 소상공인은 "점심때도 사람이 꾸준히 많았는데 지금은 더 많아진 것 같다"고 말했다. 일부 판매 부스에서는 통신이 원활하지 않아 계좌이체와 카드 결제가 지연되는 모습도 나타났다.오후 8시, 반포대교에서 달빛무지개분수가 시작되자 잠수교 위에서는 또 다른 풍경이 펼쳐졌다. 푸드트럭 앞에서 기다리던 사람과 잠수교를 걷던 방문객들이 한강 쪽으로 고개를 돌렸다. 곳곳에서 휴대전화를 들어 분수를 촬영했고, 걸음을 멈추고 한강을 배경으로 사진을 찍는 사람들도 있었다.'차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제'는 2022년 하반기 처음 시작해 올해로 5년 차를 맞았다. 서울시에 따르면 2022년부터 2026년 상반기까지 누적 방문객은 약 647만 명이다.올해 하반기 축제는 지난 9월 6일 시작해 오는 10월 25일까지 매주 일요일 오후 2시부터 오후 10시까지 열린다. 축제가 열리는 날에는 낮 12시부터 자정까지 잠수교 약 1.1km 구간의 차량 통행이 제한된다.현재와 같은 '차 없는 잠수교' 형태의 축제는 이번 하반기가 마지막이다. 서울시는 2027년 잠수교 전면 보행화를 추진하면서 이후에는 새로운 모습의 '뚜벅뚜벅 축제'를 선보일 계획이라고 밝혔다.올해 남은 축제는 세 차례다. 10월 11일에는 잠수교와 반포대교 구조물을 활용한 미디어아트 '달빛 잠수교', 18일에는 요가와 명상 등을 즐기는 '잠수교 리프레쉬 데이', 마지막 날인 25일에는 '잠수교 치킨데이'가 예정돼 있다.이날 오후 8시가 넘어서도 잠수교를 찾는 발길은 끊이지 않았다. 축제장을 빠져나오는 사람들 맞은편으로 또 다른 방문객들이 잠수교를 향했고, 횡단보도 앞에는 지속적으로 긴 행렬이 이어졌다.