안식 휴가 승인까지 두 달... 교장도 이렇게 어려운데

이레를 쉬려고 두 달을 보냈다. 규정이 7일이라고 적어 둔 내 장기재직휴가였다. 그리고 나는 우리 학교 선생님들의 그 휴가를 내 손으로 결재하는 고등학교 교장이다.
추석 연휴가 지나고 맞은 9월 28일 월요일, 딱 하루 출근했다. 이튿날부터 10월 10일까지 열두 날을 비웠다. 휴가는 그 이레를 냈고, 나머지 닷새는 달력이 채워 줬다.
출국하는 날, 평일 아침이 조용했다. 출근하지 않는 아침은 이런 소리를 내는구나 싶었다. 서른세 해 동안 아침 인사도 제대로 못 나누고 각자의 학교로 달려 나가던 우리 부부가 느지막이 아침을 먹고 열두 날의 여행 짐을 꾸렸다. 점심까지 챙겨 먹고서야 공항으로 향했다.
먼저 밝혀 둘 것이 있다. 지난해 8월, 장기재직휴가제도가 학교에 막 도입될 무렵 나는 학교장으로서 느낀 우려와 기대를 이 지면에 썼다. 그때는 제도를 바깥에서 바라보며 걱정했다. 이번에는 그 제도를 직접 쓰는 당사자이면서, 동시에 다른 교원의 신청을 승인해야 하는 최종 결재권자로서 쓴다(관련 기사: 20년 만에 교원 장기재직휴가제도 생겼지만, 현실은…
).
교사 한 사람이 교실을 비우면, 그가 쥐고 있던 밧줄은 누군가의 손으로 넘어간다. 같은 학과 동료의 보결일 때가 많고, 운이 좋으면 며칠짜리 시간강사가 온다. 떠나기 전 수업을 당겨 해 둔 자기 자신일 때도 있다. 이 연재는 그 밧줄이 누구 손에 들리는지를 따라가는 기록이다.
달력을 펴 놓고 칸을 짚었다
항공권을 끊을지 말지를 고민하던 7월의 어느 밤, 우리는 식탁에 달력을 펴 놓았다. 9월 29일 화요일에 떠나 10월 10일 토요일에 돌아오는 일정이었다. 그 사이에 주말이 온전히 한 번 들어 있었고, 돌아오는 날도 토요일이었다. 토요일과 겹친 개천절 덕에 10월 5일 월요일은 대체공휴일이 되었고, 10월 9일은 한글날이었다. 열두 칸에 동그라미를 쳤고, 그중 이레에만 '휴가'라고 적었다. 휴가 기간에 끼인 토요일과 일요일, 공휴일은 휴가 일수에 넣지 않는다. 신청서에 적은 기간은 9월 29일부터 10월 8일까지 열흘이었다. 그 뒤에 한글날과 토요일이 따라붙어 열두 날이 되었다.
달력을 짚어 나가다 우리는 9월 28일 월요일 한 칸 앞에서 멈췄다. 올해 추석 연휴는 9월 24일 목요일부터 26일 토요일까지다. 명절 연휴는 일요일이나 다른 공휴일과 겹칠 때만 대체공휴일이 붙는다. 토요일과 겹친 하루는 그냥 사라진다. 어린이날이나 개천절이라면 보태졌을 하루다. 이어지는 일요일까지 쉬고 나면, 28일 월요일 하루 출근하고 이튿날 떠나는 셈이 된다. 9월 24일부터 10월 10일까지 열이레 가운데 내가 학교에 있는 날은 하루다.
이런 의문이 들 법하다. 이레가 모자라면 연가를 며칠 붙이면 되지 않는가. 그러기에는 문턱이 두 겹 있다. 서울시교육청 지침은 합리적인 사유 없이 장기재직휴가에 연가나 병가, 다른 특별휴가를 연이어 붙여 목적 외로 쓰는 일이 없도록 유의하라고 한다. 예규는 그 연가마저 특별한 사유가 없으면 수업일을 피해 쓰도록 정해 두었다. 교원에게 연가는 대개 방학에 쓰는 휴가다. 어느 쪽에도 금지라고 적혀 있지는 않다. 다만 서명하는 자리에서 읽으면 '유의하라'는 금지와 크게 다르지 않다. 우리 학교 지침에서는 이 문장이 한 번 더 단단해져 있는데, 그 이야기는 뒤에서 하겠다. 그래서 우리는 휴가를 늘리는 대신 달력을 골랐다.
이렇게 달력을 골라 짜는 일을 막는 조항이 어딘가에 있을까. 찾아보았다. 서울시교육청이 지난해 9월 각 학교에 보낸 <교원 장기재직휴가 사용 지침>은 교육부가 8월에 내려보낸 지침(안)을 바탕으로 만든 문서다. 두 문서를 나란히 놓으니 한 줄이 달랐다. 교육부 안에는 "명절·징검다리 공휴일 등 특정 시기에 휴가 수요가 집중"되면 "휴가 사용이 제한될 수 있음"이라고 적혀 있었다. 서울 지침에서는 '명절·징검다리 공휴일'이라는 말이 빠졌고, '제한'은 '조정'으로 바뀌었다. 수요가 몰리면 학교가 정한 우선 승인 기준에 따라 시기를 조정할 수 있다는 것이다. 막는 문장이 아니라 순서를 정하는 문장이다.
그 규정을 만들 수 있는 사람이 나다
서울시교육청 지침에 막는 규정은 없었다. 그러나 학교는 만들 수 있다. 승인하는 권한이 어디서 오는지부터 따져 보았다. 현행 <교원휴가에 관한 예규>는 학교의 장이 학사 일정과 인력운영상황을 고려해 수업일 중에도 승인할 수 있다고 정한 뒤, 교육감은 관련 지침을 수립·시행하고 수업 결손이 생기지 않도록 하라고 덧붙인다. 승인의 판단은 학교장에게, 그 판단을 가능하게 할 여건은 교육감에게 맡긴 구조다. 앞의 절반은 내 몫이다. 뒤의 절반이 어떻게 작동하는지는 이 연재의 뒤쪽에서 따라가 보려 한다.
지침의 순서는 이렇다. 교육감이 원칙을 정해 내려보내면, 학교장이 필요할 때 수요를 조사하고 승인 여부를 결정한다. 수요조사 방식과 우선 승인 기준은 "학교별 달리 정할 수 있음"이라고 적혀 있다. 교육청이 틀을 주고, 그 안을 채우는 일은 학교에 맡긴 셈이다. 우리 학교에서 그 안을 채운 사람이 나다.
우리 학교는 지난해 9월 첫 사용 지침을 만들었고, 올해 4월에는 연도만 바꿔 다시 냈다. 시기가 겹치면 소멸 기한이 그 학기에 닿는 사람을 앞에 두고, 그 안에서는 재직 20년 이상, 10년 이상 순으로, 그마저 같으면 연속 재직기간이 긴 사람을 먼저 둔다. 맨 앞자리는 그 학기에 퇴직하거나 재직 20년을 채우는 선생님들의 몫이다. 퇴직하면 남은 휴가가, 20년을 채우면 쓰지 않은 닷새가 사라지니 기다릴 여유가 없다. 명절이나 징검다리를 막는 조항은 없다. 다만 한 줄이 더 있다. 같은 학과에서 같은 일정으로 여럿이 신청하면 "수업 보충에 어려움이 있을 수 있으므로" 중복을 최소화하고, 다른 학과끼리 겹치는 것은 막지 않는다는 문장이다. 막는 문장은 아니지만, 순서만 정하는 문장도 아니다.
서울 지침과 나란히 놓으니 빠진 말도 보였다. 서울 지침의 절차도에는 '(필요시) 수요조사', '(필요시) 사용시기 조정'이라고 적혀 있다. 우리 지침에서는 두 '필요시'가 모두 빠졌고, 다른 휴가를 연이어 붙이는 일이 '없도록 유의'하라던 문장은 '없어야 한다'가 되었다. 대체 인력을 미리 구하려면 수요부터 알아야 하니 이유가 없지는 않았다. 거꾸로 빠진 줄도 있다. "학교 구성원은 장기재직휴가를 원활하게 사용할 수 있는 학교문화를 조성하도록 노력함." 서울 지침의 마지막 줄이다. 지난해 9월 처음 옮길 때도, 올해 4월 연도만 바꿔 다시 낼 때도 나는 이 줄을 놓쳤다. 단단한 문장은 남고 너그러운 문장은 빠졌다.
내 일정에도 짚어 둘 대목이 있다. 우리 지침은 고사 기간을 유념하라고 적고 있다. 올해 2학기 중간고사는 10월 13일부터다. 휴가를 마치고 처음 출근하는 12일 월요일의 이튿날이다. 시험과 겹치지는 않지만, 그 앞 몇 주는 교사들이 문제를 내고 서로 검토하고 인쇄를 넘기는 때다. 교사였다면 그 일을 모두 끝내 두고서야 떠날 수 있었을 날짜다. 교장인 내게 남은 일은 시험 원안 서명 하나였고, 그마저 교감 선생님이 대신했다. 같은 열두 칸이라도 교사가 지고 떠나는 짐은 교장의 짐과 다르다.
내년 수요조사서에, 우리 학교 교사가 올해 내가 짠 것과 같은 일정을 적어 낼 수 있다. 명절 연휴 뒤 하루만 출근하고 떠나, 시험을 코앞에 두고 돌아오는 일정이다. 시험 문제를 다 내 두고 같은 학과의 다른 교사와 날짜가 겹치지 않는다면, 시기를 조정하자고 말할 근거는 내 지침에 없다. 그렇게 한다면 올해 내가 한 일을 스스로 부정하는 셈이다. 나는 달력을 펴 놓고 가장 길게 쉴 수 있는 칸을 골랐고, 그것이 규정 안의 일임을 확인했다. 같은 신청서가 올라오면 기꺼이 결재하고, 달력을 잘 읽으셨다고 말해 줄 것이다.
열두 칸에 동그라미를 치던 그 밤, 나는 내 여행 일정만 짠 것이 아니었다. 내년에 올라올 신청서의 답을 미리 적어 둔 것이었다. 달력을 펴는 데는 하룻밤이면 충분했다. 그러나 그 달력대로 떠나기까지는 두 달이 걸렸고, 우리는 결국 승인이 나기도 전에 항공권부터 끊었다. 막는 규정이 없었는데도 이레를 쉬는 데 왜 두 달이 걸렸는지, 다음 편에서 이야기하려 한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.