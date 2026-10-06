안식 휴가 승인까지 두 달... 교장도 이렇게 어려운데

▲서른세 해 동안 아침 인사도 제대로 못 나누고 각자의 학교로 달려 나가던 우리 부부가 느지막이 아침을 먹고 열두 날의 여행 짐을 꾸렸다. (AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기