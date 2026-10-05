'유해진 북한상'이 표현의 자유라면 1923년 '조센징상'은?

큰사진보기 ▲국민의힘 주진우 의원이 4일 국회 소통관에서 가진 기자회견에서 영화 '암살자(들)' 제작사인 하이브미디어코프가 서울 마포구 홍대 앞에 신축 중인 사옥 건립에 한국산업은행과 중소기업은행이 투자한 자금이 활용됐다는 의혹을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구했다. 이들은 육영수 피습사건을 다룬 영화 <암살자(들)>이 ‘정치 선전선동물이며, 제작자와 배우들은 평소 좌편향된 소재의 영화를 만들거나 출연했다’고 주장했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 비판했다. 사진은 이날 서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 포스터. 2026.9.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"당신도 그날 표현의 자유를 행사한 것 아닙니까?"

"빠가야로. 대체 당신은 표현의 자유를 뭐라고 생각하는가."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 페이스북에도 실립니다.

이토 구니오(伊藤圀夫, 1904~1994)라는 사람이 있다. 일본의 연출가이자 배우로, 극단 하이유자(俳優座)를 창립한 인물이다. 그런데 그 본명보다는 센다 고레야(千田是也)라는 이름으로 더 유명하다. 그는 이미 고전이 된 전쟁영화 <도라 도라 도라>에도 출연했다. 일본 수상 고노에 후미마로 역이었다. 전쟁을 막기 위해 발버둥치던 사람이지만 1941년 10월 실각했다. 그 뒤를 이은 게 전범 도조 히데키였다.그가 '고레야'라는 일본어로는 매우 어색한 예명을 지니게 된 데에는 아주 슬프고 끔찍한 사연이 휘감겨 있다. 1923년 관동대지진이 일어났을 때 이토 구니오는 와세다 대학생이었다. 미증유의 자연재해가 발생하고 온 도시가 잿더미가 되고, 방금 전까지 웃고 떠들던 사람들이 송장더미가 돼 쌓이는 와중에 이상한 소문이 돌았다. "조선인들이 우물에 독을 풀었다." "조선인들이 우리를 죽이러 온다."페스트가 번진 지역에서 유대인이 학살당하거나 19세기 미국 서부에서 천연두가 유행했을 때 중국인들이 표적이 됐던 것처럼, 어떻게 할 수 없는 재난과 질병의 공포 속에서 사람들은 때로 자신보다 허약하고 방어하기 힘든 이들에게 원인을 돌리고 분노를 폭발시켰다. 관동대지진 때도 그랬다. 그리고 이토 구니오도 조선인들의 준동 소식을 듣고 분노한 사람 중의 하나였다. 그는 나름의 무기를 준비하고 조선인들의 공격(?)에 대비하고 있었다.그런데 갑자기 어디선가 "조센징들이다!" 하는 비명 같은 고함이 들려왔다. 이토 구니오는 올 것이 왔다고 생각하고 비장한 마음으로 현장에 출동한다. 일본인들과 맞서 싸우는 이 조센징들을 포위해서 밟아 버리겠다는 심산이었다. 그런데 문제가 생겼다. 조센징들은 간데없고 자신이 조센징으로 몰린 것이다. "조센징과 닮았다"는 이유였다. 즉 '조센징상(相)'이었던 모양이다.눈에 핏발을 세운 일본인들이 몰려들었다. "와다시와 니혼진데스." 소용없었다. 그 살기 앞에서 나는 와세다 대학생이요 외쳐도 살기는 누그러들지 않았다. 와세다 대학생 중 조센징인지 뭔지 알게 뭐냐. 여차하면 그 목에 죽창을 꽂을 기세로 일본인들은 이토에게 교육칙어를 외워 보라고 했다. 그쯤은 쉽게 외웠다. "조센징도 이 정도는 외우지."그들은 다른 주문을 했다. "역대 천황폐하 이름을 대 봐." 만세일계 천황 계보의 이름이 좀 많은가. 그래도 웬만큼은 외우던 때라 몇 대를 내려오다가 그만 말문이 막혔다. "이거 조센징이다" 한마디면 사람 꼬치가 될 판이었다. 그런데 누군가 외쳤다. "이토 도련님 아니오? 저분은 조센징이 아니오."다행히 그 한마디로 '조센징' 관상이었던 이토 구니오는 죽음의 위협에서 가까스로 벗어난다. 하지만 누군가 자신을 알아보지 못했다면 그 역시 쇠꼬챙이에 꽂힌 개구리처럼 죽창에 목이 꿰인 조선인이 돼 길바닥에 널브러졌을지도 모른다. 그 기억을 그는 자신의 예명 센다 고레야에 담았다. '센다가야의 코리안'이라는 뜻이었다.자신이 응징(?)하고자 무기를 들고 뛰쳐나간 현장에서, 자신이 응징하고자 했던 누군가로 몰려, 자신이 하고자 했던 행동의 대상이 됐을 때 그 심경이 어땠을까. 아무리 일본말을 유창하게 해도 "너는 딱 조센징상이야" 험상궂게 말하면서 천황 가계를 대 보라 윽박지르던 사람들 앞에서 말이다.영화 <암살자(들)>과 출연 배우들을 향한 공격이 도를 넘고 있다. 국회의원이자 검사 출신이라는 자가 자신이 마음에 들지 않는 영화에 출연한 배우를 놓고 '북한상(相)'이라는 이야기를 공개적으로 하면서 그걸 자신의 '표현의 자유'라고 한다. 그의 불만은 자신이 존경하는 대통령을 두고 자기 마누라 죽인 악당으로 묘사하는 패륜(?) 영화에 배우가 출연했다는 것이고, 이에 대해 '표현의 자유'라는 반론이 나오자 영화배우의 얼굴에 대고 '북한상'을 발라 버린 것이다. 그러면서 얘기한다. 그게 '표현의 자유'라고 말이다.그 국회의원에게, 아버지에 이어 검사 하다가 국회의원까지 등극한 '윤석열픽' 엘리트 검사 출신에게 묻고 싶은 것은, 과연 관동대지진 때 "조센징들이 우물에 독을 풀고 우리를 공격하려 한다"고 떠들던 일본인들의 망발도 표현의 자유라 부를 수 있을까 하는 간단한 질문이다. 이 검사 출신께 하나 깨우쳐 준다면 표현의 자유란 '내 입에서 나온 말은 무엇이든 자유'라는 뜻이 아니라는 것이다. 더하여 표현의 자유가 역사적으로 그토록 귀한 권리가 된 까닭을 제발 생각해 보자고 사정해 보고 싶다.표현의 자유란 내 맘대로 지껄일 자유 이전에 왕에게 왕이 틀렸다고 말하고, 정부가 숨기는 것을 폭로하고, 다수가 옳다고 악을 쓸 때 "아니다"라고 고개를 저을 수 있기 위해 지켜 온 자유다. 물론 주진우 국민의힘 의원에게도 말할 자유는 있다. 하지만 표현의 자유는 내가 한 말이 비판받지 않을 자유도 아니며, 내가 뱉은 말에 대한 책임에서 벗어날 자유도 아니다.그래서 헌법기관씩이나 되는 국회의원이 배우의 얼굴을 가리키며 "너는 북한 사람처럼 생겼다"고 낙인찍고는 '표현의 자유' 뒤에 숨는 순간 본능적인 질문이 튀어나오는 것이다. 표현의 자유가 언제부터 남의 얼굴에 국적과 이념의 딱지를 붙이는 행위까지 고상하게 만들어 주는 장식품이 되었는가. 더구나 북한 사람과 허락받지 않은 접촉을 한 순간, 그게 술자리든 뭐든 국가보안법이 희번덕거리는 나라에서 말이다.1923년에도 사람들은 말했다. "조센징들이 우물에 독을 풀었다." "조센징들이 쳐들어온다." "저놈은 조센징처럼 생겼다." 말은 자유롭게 날아다녔다. 그리고 사람들이 죽어 나자빠졌다. 그 말들 역시 '표현'이었다. 그러나 우리는 그것을 '표현의 자유'라는 네 글자로 씻어 주지 않는다. 말에는 때로 사람을 살리고 죽이는 힘이 있기 때문이다. 이토 구니오는 운 좋게 자신을 알아본 사람이 나타나 살아남았다. 나타나지 않았다면 그의 '조센징상'은 그를 죽음으로 몰아넣었을 것이다.어떤 가련한 사람들은 주진우의 표현의 자유는 물론, 하다못해 "스타벅스 가야지"를 외쳤던 배재고 야구부의 '표현의 자유'까지 들먹인다. 개인적으로 어린 학생들의 실수에 대해 과한 처벌과 응징을 하는 데에는 반대했다. 실제로 배재고 학생들은 광주까지 내려가 사과했고 5·18 묘역에도 참배했다. 나는 그것으로 충분히 교육적인 의미가 있었다고 생각한다.그러나 그들이 희화화한 대상이 무엇인지는 분명히 해 두자. 5·18은 국가의 군대가 그 나라의 국민들에게 총부리를 돌리고, 쏘고 찌르고 때려 죽인 사건이었다. 수많은 사람들이 죽고 다쳤고 살아남은 사람과 유가족들은 그 기억을 평생 짊어지고 살아야 했다. 그런데 그 비극을 연상시키는 "스타벅스 가야지", "탱크 데이"를 응원구호로 삼은 일을 '표현의 자유'라는 거창한 이름으로 치장해야 하는가. 일본 학생들이 한일전 축구장에서 "AGAIN 1923" 카드섹션을 펼치며 관동대지진 때 조선인들이 죽어 나간 일을 희화화해도 "표현의 자유니까" 하고 받아들일 용의가 있는가.아닌 건 아닌 것이고, 틀린 건 틀린 것이다. 한국 우익들의 수준을 염려한다. 좀 나아지기를 바란다. 영화 내용을 가지고 비판하는 거야 누가 뭐랄 수 없다. 그리고 응전해 줄 의지도 있다. 하지만 창피하지 않은가. 논쟁 이전에 그저 영화를 막아야 하고, 중지해야 하고, 그 배우가 북한상이라고 퍼붓는 그 야만성은 왜 세월이 흘러도 달라지지 않는가. 사람 얼굴을 보고 국적을 정하고, 그 국적에 정치적 의미를 덧씌우고, 그것을 조롱과 공격의 근거로 삼는 일이 그렇게 자랑스럽게 '표현의 자유'를 들먹일 일인가.정히 그렇다면 누군가 주진우 의원 식의 표현의 자유를 한번 누리겠다고 나설 수도 있다. 그의 외모에 대해 차별적·모욕적인 비난을 퍼부었다고 치자. 표현의 자유니까 괜찮은가?아니다. 절대 아니다. 안 괜찮다. 누가 주 의원을 향해 그렇게 얘기한다면 나는 그 '표현의 자유'를 단호히 부정할 것이다. 나는 주진우 의원의 발언을 누구보다 혐오하지만 그를 같은 방식으로 공격해서는 안 된다고 생각한다. 그것은 그의 정치적 주장에 대한 비판도, 공적 행위에 대한 검증도 아니다. 그저 사람의 얼굴을 끌어들인 저열한 인신공격일 뿐이다.그의 얼굴은 그의 정치도 아니고 그의 주장의 근거도 아니다. 나와 생각이 다르고 내가 그의 발언을 아무리 혐오하더라도 배우의 얼굴에 '북한상'을 붙이는 저열한 일을 따라해서는 안된다. 그게 표현의 자유를 말하기 전에 갖춰야 할 최소한의 도리다.이토 구니오는 훗날 이렇게 회고했다. "나 역시 가해자가 되었을지도 모른다." 그리고 그 자계(自戒)의 뜻을 자신의 예명에 담았다. 센다가야의 코리안. 센다 고레야. 조선인을 잡겠다고 뛰쳐나갔다가 조선인으로 몰려 죽을 뻔했던 청년은 그날의 부끄러움을 평생 자기 이름에 새기고 살았다. 아마 그에게 누군가 물었다면 어땠을까.센다는 버럭 화를 냈을 것 같다.