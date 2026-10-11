"두 눈이 흐릿했던" 세종도 할 수 있는 것을 했다

큰사진보기 ▲광화문광장 세종대왕 상 ⓒ 최은경 관련사진보기

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10월 9일 한글날이면 우리는 세종대왕을 떠올린다. 백성을 위해 훈민정음을 만든 위대한 왕이다. 그런 세종을 조금 더 들여다보면 우리가 익히 알고 있던 성군의 모습 뒤에 또 다른 한 사람이 보인다. 눈이 잘 보이지 않았던 인간 세종이다.한글날에서 엿새 뒤인 10월 15일은 흰지팡이의 날이다. 흰지팡이는 시각장애인이 안전하고 독립적으로 이동하기 위해 사용하는 도구이며, 시각장애인의 자립과 이동권, 사회 참여를 상징한다.<세종실록>에 남아 있는 기록을 따라가며 훈민정음을 만든 인간 세종의 모습을 다시 들여다봤다.1439년 6월 21일 <세종실록>에는 세종이 자신의 눈 상태를 설명하는 대목이 나온다. 왼쪽 눈에 문제가 생기고 오른쪽 눈도 흐려져 "한 걸음 사이에서도 사람이 있는 것만 알겠으나 누구누구인지를 알지 못하겠다"고 했다. 불과 한 걸음 앞에 사람이 있다는 것은 알지만 그 사람이 누구인지는 알아보기 어려웠다는 것이다.2년 뒤인 1441년의 기록은 더욱 구체적이다. 세종은 "내가 두 눈이 흐릿하고 깔깔하며 아파, 봄부터는 음침하고 어두운 곳은 지팡이가 아니고는 걷기에 어려웠다"고 말했다. 오늘날의 흰지팡이와 같은 도구였다고 볼 수는 없지만, 580여 년 전 세종 역시 시력이 떨어져 어두운 곳에서는 지팡이에 의지해 걸어야 했다.세종의 눈은 쉽게 좋아지지 않았다. 그는 1441년 자신의 안질이 이미 10년이나 됐다고 말했다. 눈의 문제는 결국 국왕의 업무에도 영향을 미쳤다. 여기서 주목할 것은 세종이 자신의 달라진 몸에 대응한 방식이다. 세종은 모든 일을 이전과 똑같이 하려고만 하지 않았다. 큰일은 자신이 결정하고 작은 일은 세자에게 맡기는 방안을 고민했다.조회와 의례를 줄이고 몸을 돌보려 했으며, 눈 상태가 좋아지면 밀린 일을 다시 직접 처리했다. 눈병이 심해지자 세자에게 더 많은 정사를 맡기는 방안도 추진했다. 그렇다고 중요한 판단까지 모두 내려놓은 것은 아니었다. 눈병이 날로 심해진다고 말하던 1442년에도 중요한 외교 문제를 대신들과 직접 논의했다. 모든 일을 자신이 해야 한다고 고집하기보다 무엇을 직접 하고 무엇을 다른 사람에게 맡길 것인지 경중을 가린 셈이다.바로 이 무렵 세종은 또 하나의 중요한 일을 하고 있었다. 새로운 문자를 만드는 일이었다. 1443년 1월 세종은 자신의 안질이 "점점 심해 간다"고 말했다. 온천 목욕을 세 차례 했지만 별다른 효과가 없었다고도 했다. 그리고 그해 12월 <세종실록>에는 짧지만 중요한 기록이 등장한다. "이달에 임금이 친히 언문 28자를 지었다." 훈민정음이다.이 기록을 앞선 안질 기록들과 함께 읽으면 훈민정음을 창제하던 당시의 세종이 조금 다르게 보인다. 세종은 모든 일을 마음껏 할 수 있는 건강한 상태에서 새로운 문자를 만든 것이 아니었다. 그러한 시기에 세종이 직접 새로운 문자 28자를 만들었다는 사실은 훈민정음 창제가 그에게 어떤 의미였는지 생각하게 한다.그 답을 짐작하게 하는 글이 훈민정음 서문에 남아 있다. 세종은 우리말이 중국과 달라 한자와 서로 통하지 않아 백성들이 말하고 싶은 것이 있어도 자신의 뜻을 제대로 펴지 못하는 사람이 많다고 했다. 그리고 이를 가엾게 여겨 새로 스물여덟 글자를 만든다고 밝혔다.눈이 나빠져 자신이 할 수 있는 일을 줄여야 했던 왕이 백성들이 자신의 뜻을 글로 표현할 수 있도록 새로운 문자를 직접 만들었다. 나는 이 이야기를 '눈이 잘 보이지 않는 장애를 극복하고 한글을 만든 위대한 세종'이라는 이야기로 읽고 싶지는 않다.실록에서 만난 세종은 자신의 몸이 이전과 달라지자 할 수 없는 일은 줄이고, 다른 사람에게 맡길 것은 맡겼다. 몸 상태가 나아지면 다시 직접 일을 했고, 그러면서 자신이 중요하다고 판단한 일은 계속했다. 어쩌면 이 모습은 10월 15일 흰지팡이의 날이 우리에게 던지는 의미와도 맞닿아 있다.흰지팡이는 시각장애를 없애주는 도구가 아니다. 보이지 않는다는 자신의 조건 속에서 스스로 길을 찾고 이동하며 사회에 참여할 수 있도록 돕는 도구다. 그래서 흰지팡이는 단순히 장애의 표시가 아니라 자립과 이동권의 상징이 된다.세종 역시 눈이 다시 잘 보이는 사람이 된 뒤 자신의 일을 계속한 것이 아니었다. 어두운 곳에서는 지팡이에 의지했고, 할 수 없는 일은 줄이고 다른 사람에게 맡겼으며, 그 안에서 자신이 해야 한다고 생각한 일을 계속했다. 그 가운데 하나가 백성들이 자신의 뜻을 표현할 수 있도록 새로운 문자를 만드는 일이었다.10월 9일 한글날에는 백성을 위해 훈민정음을 만든 세종을 기억한다. 그리고 엿새 뒤인 10월 15일 흰지팡이의 날에는 그 문자를 만든 또 다른 모습의 세종도 함께 기억해 보고 싶다. 장애를 '극복한' 위인이 아니라 자신의 달라진 몸을 받아들이고 삶과 일의 방식을 조정하면서도 자신이 중요하게 생각한 일을 해나간 인간 세종을 말이다.