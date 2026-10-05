철거 대신 '상생' 택한 유성 5일장... 100년 명맥 잇는다

큰사진보기 ▲장대B구역 재개발로 사라질뻔했던 유성 5일장이 유성천 천변 쪽으로 새 터전을 마련해 임시로 이전했다. 천막을 친 부분이 5일장이 들어선 곳이고, 왼쪽으로 유성천이 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

"유성 5일장이 문 닫은 건가요?"

"아니요, 저쪽 천변으로 자리를 옮겼어요."

"생각했던 것보다 장터를 찾아준 시민들이 훨씬 많네요."

큰사진보기 ▲유성천 천변 쪽으로 새 터전을 마련해 임시로 이전한 첫 장날에도 유성 5일장을 찾는 손님들이 많았다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲새로 이전한 유성 5일장에서 묵 국수를 말아내는 할머니 ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲새 터전에 대한 상인들의 애로사항을 듣기 위해 지역구 조승래 국회의원(대전 유성갑·더불어민주당)도 충청노련 김성남 지역장과 함께 장터를 찾아 상인·시민들과 인사를 나눴다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲유성천 천변 쪽으로 새 터전을 마련해 임시로 이전한 첫 장날에도 유성 5일장을 찾는 손님들이 많았다. ⓒ 임재근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲재개발이 진행 중인 장대B구역. 왼쪽 천막이 보이는 곳이 새로 이전한 유성 5일장 부지이고, 오른편으로 펜스가 쳐진 곳이 주상복합 단지 조성을 위해 철거 작업이 진행중인 부분이다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲장대B구역 재개발에도 유성 5일장은 계속된다. 유성 5일장은 끝자리 4일과 9일에 구암교 네거리부터 유성교까지 이어지는 유성천 하천변 부지에서 열린다. ⓒ 임재근 관련사진보기

재개발 사업으로 100년 전통의 유성 5일장이 사라지는 것 아니냐는 우려도 컸지만, 장대B구역 재개발조합(조합장 임은수)과 상인 간의 상생 협의로 유성천 천변에 새 터전이 마련됐다. 새 보금자리에서 첫 장이 열린 지난 4일, 이전 초기 특유의 어수선함 속에서도 유성 5일장의 명맥을 지켜내려는 상인들과 이곳을 찾은 시민들의 활기가 장터를 가득 채웠다.시장 상인들의 얼굴에는 안도감이 스쳤다. 지난 장날 단골들에게 "다음번엔 천변 쪽으로 옮겨 장사한다"고 신신당부해 두었지만, 발길이 끊기지 않을지 반신반의했던 탓이다. 하지만 기우였다. 묵국수를 말아내는 할머니 노점 앞에서는 낮은 의자에 나란히 앉은 일가족이 국수를 한 그릇씩 뚝딱 비워냈고, 단골들은 단골 상인이 어디에 자리를 잡았는지 찾기 위해 연신 두리번거리며 발걸음을 옮겼다.33년 동안 유성 5일장에서 모자와 가방을 판매해 온 문삼녀(69)씨는 "예전 장터는 건물 사이 비좁은 골목골목에 난전이 펼쳐졌는데, 새로 옮긴 곳은 시야가 뻥 뚫려 있어 누가 어디에 있는지 한눈에 보여서 좋다"고 전했다. 장터를 찾은 한 시민 역시 "탁 트인 천변에 모여 있으니 정겨운 시골 장터 분위기가 물씬 난다"고 말했다.첫 장날이 원활하게 운영될 수 있도록 충청지역노점상연합회(충청노련) 김성남 지역장과 박희용 유성지부장 등 집행부는 새벽부터 현장을 점검하며 분주히 움직였다. 새 터전에 대한 상인들의 애로사항을 듣기 위해 지역구 조승래 국회의원(대전 유성갑·더불어민주당)도 장터를 찾아 상인·시민들과 인사를 나눴다.새로운 출발선에 선 만큼 당장 해결해야 할 과제들도 눈에 띄었다. 아직 일부 공간들이 다 채워지지 않아 먹거리 노점 등이 온전히 갖춰지기까지는 다소 시일이 걸릴 것으로 보인다. 또한, 장터 바닥 노면이 고르지 않아 보행자와 상인 모두 이동에 불편을 겪었으며, 만성적인 주차 공간 부족 역시 풀어야 할 숙제다. 인근 공영주차장 연계와 대중교통 이용 안내 확대, 본격화된 철거 공사 구역에 맞닿은 통행로의 철저한 안전 관리 대책 마련이 시급한 상황이다.100년이 넘는 역사를 지닌 중부권 최대 규모의 유성 5일장은 전통 상권의 거점일 뿐 아니라, 1919년 대전 최초의 3·1만세운동이 번져나간 상징적인 역사 공간이다. 한 세기 넘게 서민 경제와 지역 역사를 품어온 장대B구역 일대는 노후 건축물과 협소한 도로 문제로 오래전부터 재개발이 논의돼 왔으나, 오일장 보존과 노점상 생존권 문제가 맞물리며 사업 추진과 좌초가 반복됐다.그러다 2020년 정비구역 재추진 이후 재개발조합, 노점상연합회가 수많은 실무 협의를 거치며 '전통 보존과 현대적 정비'라는 상생의 접점을 찾았다. 현재 장대B구역 재개발 사업은 유성구 장대동 일원 약 9만 7,213㎡ 부지에 지하 6층~지상 54층 규모의 주상복합 단지를 조성하는 프로젝트로, 2027년 분양을 목표로 추진되고 있다. 유성천변 일부 건축물을 제외한 대부분의 구역에서 철거 작업이 순차적으로 진행 중이다.끝자리 4일과 9일에 열리는 유성 5일장은 구암교 네거리부터 유성교까지 이어지는 유성천 하천변 부지(임시 상가동 5개 동 포함)에서 350여 명의 상인이 영업을 이어간다. 향후에도 임시 이전을 또 해야 하겠지만, 재개발 사업 완료 시점에 맞춰 공원 및 오일장 복합 공간으로 정식 입주해 100년 역사의 새 전기를 마련할 예정이다.상생 협약을 이끌어온 김성남 충청노련 지역장은 "100년 넘게 이어온 유성 5일장이 개발 논리에 밀려 사라지지 않고 천변에서 명맥을 잇게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "특히 재개발 추진 과정에서도 전통 장터의 가치를 인정하고 상생의 길을 열어준 임은수 조합장과 조합 측의 큰 결단과 배려에 감사드린다"고 전했다. 이어 "앞으로도 지자체, 조합, 상인들이 긴밀히 힘을 모아 전국을 대표하는 명품 전통장터로 거듭나도록 노력하겠다"고 덧붙였다.