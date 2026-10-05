20년 동안 새만금에 장승을 세운 사람들

큰사진보기 ▲하늘을 헤엄치는 물고기를 머리에 인 장승새로운 땅을 구원하는 글귀를 담아서. ⓒ 박향숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲새만금시민생태조사단이 세운 장승<조응하라>라는 문구를 외치는 장승의 위엄있는 모습 ⓒ 박향숙 관련사진보기

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"너무 좋은 체험학습 한 듯 기쁘고 즐거윘어요. 약자의 메아리로 장승에게 의식을 불어넣어 해창갯벌을 살리려는 에너지에 조금이나마 보탬이 되었네요. 긴 세월 한마음으로 결속된 환경운동시민단체 회원들의 위대함을 응원합니다."(양정례씨)

"이제 옛 것을 지키고 환경을 지키는 것은 곧 삶이다! 철새가 돌아올 곳이 없는 지금이 머지않아 '돌아갈 고향이 사라지는 우리네 인간의 미래가 아닐까'라는 생각에 돌아오는 내내 마음이 무겁기만 했어요. 시큼한 땀 냄새와 벌겋게 달궈진 팔목을 보노라니 오늘의 체험이 특별했고요. 장승에 깃든 간절한 기원이 모두에게 닿기를 바라봅니다."(김정연씨)

큰사진보기 ▲2026 해창갯벌 장승세우기에 참여한 사람들새만금시민생태조사단과 동네책방'봄날의산책'회원들 ⓒ 박향숙 관련사진보기

올해도 변함없이 군산의 시민환경단체인 '새만금 시민생태조사단'은 말라붙은 해창갯벌(부안군)에 장승세우기 행사를 지난 4일 개최했다. 2000년 3월에 처음 시작하여 20년이 넘는 세월 동안 전국의 환경운동가들이 주축이 되어 이 행사를 진행했고 지금 이곳은 '해창장승벌'이라는 이름으로 불리운다.새만금 간척사업으로 사라져가는 갯벌의 생명들을 보살피고 해수유통과 자연 회복을 기원하며 시작한 장승세우기는 처음에 70여 개의 장승을 깎아 세웠다. 환경단체와 개신교·불교·원불교·천주교 등 4대 종단 성직자 및 종교단체, 지역 주민, 예술가, 전국의 대학생 및 일반 시민에 이르기까지 참여단체는 다양했다. 이들의 자발적 행사로 매년 새 장승을 세우고, 썩어서 쓰러진 장승 옆에 또다시 장승 세우기를 반복하면서 한때 해창갯벌에는 200여 개 이상의 장승과 솟대가 들어차는 기묘한 장관을 이루기도 했다.시민으로서 종종 참여하다가, 지난해와 올해는 직접 통나무를 구입하여 장승을 세우는 주체자로 나섰다. 지난해에는 '군산인문학당'과 '한국시낭송문화군산예술원'의 회원들이 참여해서 통나무에 장승의 다양한 표정을 담고 소망하는 문구를 써서 세웠는데, 벌써 1년이 되어 다시 찾은 장승의 얼굴은 어느새 노약한 기운이 역력했다. 준비했던 페인트의 하얀색으로 이빨을 임플란트 해주고 빨간색으로 입술에 생기를 불어넣어 주고 나니 어찌나 마음이 개운하던지.올해도 3개의 장승 제작용 통나무를 준비했다. 푸른 하늘 아래 아직도 우뚝하니 서 있는 장승들의 기개에 고개를 숙이면서 그사이 바닷바람과 비에 쓰러진 장승은 한 곳으로 옮겼다. 또 쓰러진 널빤지 중 아직도 강도와 형태가 유지되는 것에 페인트를 칠해서 앉는 벤치를 만들었다. 곳곳에 우거진 수풀을 치우고, 한쪽에서는 민무늬의 통나무에 장승 얼굴을 조각했다.대한민국은 배달의 민족이라 하더니, 어디선가 자장면과 짬봉이 날라와서 식사를 한 후 동행한 사람들의 재능도 선보였다. 장구장단으로 뱃노래 등의 민요를 부르고, 북 장단으로 갯벌 지키기를 소망 하는 창을 불렀다. 또 어떤 이는 아름다운 10월을 생각하며 '10월의 어는 멋진 날에' 라는 가곡을 부르며 참가자들의 마음을 가을 하늘아래로 끌어모았다.올해는 책방 '봄날의산책'에서 장승을 통해 제(祭)를 지내고자 마음을 담았다. 무엇을 쓸까 고민하는데, 동행했던 지인께서 글귀를 주었다, '퇴조삼백리(退潮三百里)'.이 말을 제안한 지인은 어떤 마음을 하늘에 두고 있었을까. 원래 이 말은 조선시대 민간에 유포된 대표적 예언서인 <정감록(鄭鑑錄)>과 서해안 변산·고군산군도 지역의 풍수 도참설에 등장하는 구절이라고 한다. 문자 그대로의 뜻을 보자면 "바닷물(潮)이 삼백 리(三百里) 밖으로 물러난다(退)"라는 의미로, '고군산군도와 변산 앞바다의 물이 삼백 리 밖으로 빠져나가 육지가 되면, 그곳이 새로운 천년 도읍지가 된다'는 태평성대를 위한 구원과 변혁의 사상이 담겨 있다고 한다.이 특별한 화두를 받은 나는 생각했다. 현재의 태평성대를 위해 바닷물을 삼백리 멀리 밀어냈건만 과연 민중이 원하는 진짜 새로운 땅, 새만금이 되었는가. 현대문명이 방조제를 쌓아 만든 것은 천 년의 번영이 아니라 생명들이 죽어가는 말라붙은 갯벌, 자연 파괴의 비극을 초래했기 때문이다. 역설적이게도 이 말의 속 뜻에 다른 뜻을 가지고 있는 것이 아닐까. 진짜 새로운 세상을 희망하며 말씀을 전한 지인의 마음이 다가왔다.그리고 다시 장승을 바라보니 '생명의 만조'를 향한 역(逆) 기도가 들려왔다. 인위적으로 물러나게 한 그 삼백 리 바닷길을 이제는 거슬러 풀어주어, 생명의 물결이 다시 삼백 리 갯벌로 차오르기를(만조滿潮) 바라며 회복의 기도를 올리는 시간! 새만금 사업 이전, 밀물과 썰물이 드나들며 활력으로 넘쳐 나던 서해 갯벌의 장엄함과 생명력을 되새기면서 그 바다가 다시 돌아오기를 바라는 우리들의 염원을 담아보자!썰물 때면 아득하게 지평선 너머까지 드러났던 부안 해창갯벌과 새만금 일대의 무한한 생태적 풍요로움이 그려졌다. 수많은 새들의 보금자리가 되어주고, 바다 생물들과 어민들의 삶을 넉넉히 품어주었던 넓고 넓던 옛 바다의 안방, 갯벌에 대한 기억과 기록이 새록새록 떠올랐다. 장승세우기에 애썼던 참여자들의 후기도 들으면서.개천절 기념 연휴가 참 멋진 가을 여행으로 이끌어주었다. 개천절(하늘이 열린 날)이라는 시공간 속에서, 생명의 숨통이 막힌 갯벌과 장승을 마주하는 일. 스쳐가는 바람 한 점에도 부끄러움이 일고 상처 입은 갯벌과 아직도 꿈을 이루지 못한 장승에게 끝없는 미안함과 서글픔이 일었다.하지만 혼자였다면 절망이었을 감정이 함께 온 이들과 장승을 만들고 땀을 흘리고 밧줄을 잡아당겨 장승을 세우는 동안 강렬한 연대의 온기를 느꼈다. '이 바다를 잊지 않은 사람들이 아직도 이렇게 많구나.' 돌아오는 길, 마음이 미소 지었던 이유는 내 손으로 땀 흘려 세운 장승 하나가 저 바다의 파수꾼으로 남았다는 사실이다. 장승을 통해 하늘을 향해 외치며 땅을 향해 무릎을 꿇었던 우리들은 기다린다. 거친 통나무가 피워 낼 희망의 꽃을!