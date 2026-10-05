목판 민중예술 '오윤 작가' 40주기, 기념전시 눈길

큰사진보기 ▲칼노래오윤의 대표 작품 '칼노래'이다. 1985년 암투병 중이던 작가가 온 힘을 쏟아내 만든 작품이다. 민중의 강인한 생명력과 저항 의지를 역동적으로 칼춤의 동세로 형상화한 작품이다. ⓒ 이호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲판화가 고 오윤 작가의 작품전시장에 선보인 고 오윤 작가의 판화 작품이다. ⓒ 이호 관련사진보기

목판화로 민중운동에 영향을 미친 판화가 오윤 작가의 40주기 기념 전시가 지난 2일부터 서울 인사동 한 갤러리에서 열리고 있다.오윤 작가의 40주기 '새김에서 각인으로' 특별 판화전이 지난 2일 오후 4시 서울 종로구 인사동 동덕아트 갤러리에서 시작을 알렸다. 이날 전시장에는 오윤의 판화 187점의 작품이 선보였다.김민웅 오윤 구의동 테라코타 보존 추진위원회 상임위원장은 이날 개막식 인사말을 통해 오윤 작업의 의의와 가치에 대해 설명했다.김 상임위원장은 "추진위원회가 지키려는 작품은 오윤이 오경환·윤광주와 함께 1973년 서울 광진구 구의동 옛 상업은행(현 우리은행) 지점 건물 내벽에 만든 테라코타 부조"라며 "당시 스물일곱의 오윤은 군에서 얻은 병으로 제대한 뒤 경주의 전돌공장에서 흙을 만지고 있었다"라고 회고했다.이어 "이 작품은 은행이 의뢰한 건물 장식으로, 사람들이 매일 드나드는 공간의 벽에 새겨졌다. 오랫동안 가벽 뒤에 가려져 있다가 건물 매각 과정에서 다시 확인됐고, 건물 철거를 앞두고 올해 8월 해체·반출 작업에 들어갔다"고 피력했다.특히 "판화를 책표지와 거리의 인쇄물로 나누려 했던 오윤의 생각은, 일상의 벽에 흙으로 새긴 이 부조에도 같은 방향으로 이어져 있다"며 "미술은 전시장 안에 갇힌 것이 아니라 삶의 자리에 놓여야 한다는 것이다. 이 자리에서 판화 전작 전시와 테라코타 보존이 한 이야기로 만났다"고 이번 전시의 의미를 전했다.연출가 채희완 부산대 명예교수는 "오윤의 몸에는 춤이 흐르고 있었다. 외가는 부산 동래 학춤을 이어온 집안이었고, 외삼촌 김희영은 동래 학춤 예능보유자였다"며 "1984년 간경화 요양차 전라남도 진도에 머물며 씻김굿을 만나고 북춤을 배운 뒤, 그의 판화에는 춤추는 몸이 쏟아져 나온다"고 밝혔다.연출가 채희완은 서울대 미학과를 나와 1970~80년대 탈춤 부흥운동과 마당극 운동을 이끌었고, 놀이패 한두레 결성에 참여했다. 현재 사단법인 민족미학연구소 소장이다. 1984년 마당극 <강쟁이 다리쟁이>를 연출하며 오윤에게 탈을 부탁했던 사람이기도 하다.이 행사를 주최한 한국스마트협동조합 이사장 서인형 오윤 구의동 테라코타 보존 추진위원회 운영위원장도 인사말을 통해 참석자들에게 감사 인사를 전했다. 이날 정지영 영화감독 등 문화예술계 인사들도 대거 참여했다.전시를 총괄 기획한 박영윤 '아트몽땅' 대표는 "오윤 40주기 전시 개막식 기념 행사의 굿판은 탈과 노래와 손녀의 기타 연주로, 오윤 작가를 다시 불어온 듯한 자리였다"며 "오윤의 목판화를 통해 당시 민중예술의 강인한 생명력을 확인하는 자리가 됐으면 한다"고 말했다.200여명이 참석한 이날 개막식에는 사전 행사인 인사동 길놀이에 이어, 채희완 연출의 마당극 <강쟁이 다리쟁이> 나리 마당, 동일방직 노동자 시인의 육성, 판화가오윤 작가의 손녀 오서윤의 클래식 기타 연주 등이 선보였다.한편 오윤은 1969년 김지하시인 등과 현실 동인을 만들어 리얼리즘 미술운동을 선언했으나 전시를 열지 못했고, 졸업 뒤에는 공장에서 흙을 만지며 십 여 년 동안 작품을 발표하지 않았다.1980년 '현실과 발언' 창립전으로 돌아온 그가 고른 것이 판화였다. 국립현대미술관은 오윤을 두고 '주로 목판화를 제작해 배포함으로써 민중미술의 목판화 운동에 결정적인 영향을 미쳤다'고 기록하고 있다. 유홍준 전 문화재청장은 박수근의 서민 미술과 신동엽의 참여문학, 그 두 가치가 분리되지 않은 진짜 민중미술가라고 오윤을 평하기도 했다. 성완경 성우는 오윤의 예술이 1980년대 민중미술이라는 틀 안에만 가두기 어려운 성취라고 평했다.1986년 7월 5일 오윤 작가가 마흔의 나이로 세상을 떠났을 때, 정희성 시인은 추모시를 통해 '그는 바람처럼 살았으니까, 언제고 바람으로 다시 올 것이다"라고 썼다.전시장에는 생전에 찍은 판화와 유족이 원판으로 찍은 사후 판화가 함께 전시됐다. 특히 표제작 〈칼노래〉(1985)를 비롯해 〈무호도〉, 〈노동의 새벽〉(1984) 등을 원본으로 볼 수 있다. 전시는 오는 12일까지이다.