캄보디아에서 한글 배우는 '소금과 빛 국제학교' 학생들

큰사진보기 ▲캄보디아 프놈펜에 있는 '소금과 빛 국제학교' 담장 모습으로 학생들이 지켜야할 덕목을 영어로 적어놨다. ⓒ 오문수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲일행과 '소금과 빛 국제학교' 학생들이 기념촬영했다 ⓒ 오문수 관련사진보기

"제 꿈은 유엔에서 근무하는 것입니다. 국제기구에서 경험을 쌓고 캄보디아에 돌아와 선한 영향력을 주는 소금과 빛이 되고 싶습니다."

큰사진보기 ▲안병근 교장선생님 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

"교육은 건물을 세우는 일이 아니라 사람을 세우는 일입니다. 사람을 세우는 일은 하루아침에 이루어지지 않습니다. 수많은 대화와 기다림, 격려와 도전, 실패와 회복의 과정을 통해 이루어집니다.

우리 학교는 Non Sibi(자신을 위하지 않고)와 Soli Deo Gloria(오직 하나님께 영광) 정신 위에 세워졌습니다. 우리는 단순히 학생들이 많은 지식을 습득하는 사람을 넘어, 자신만을 위해 살아가지 않고 이웃과 세상을 섬기는 사람으로 성장하기를 소망합니다. 또한 자신의 재능과 열정을 통해 하나님께 영광을 돌리는 사람으로 자라기를 기도합니다."

큰사진보기 ▲'캄보디아 수도 프놈펜에 있는 '소금과 빛 국제학교'에서 발간한 '소빛(SOVIT) 제3호 모습. 전신자 선생님의 지도로 편집위원들과 힘을 합쳐 3개월만에 훌륭한 교지가 탄생했다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲'소금과 빛 국제학교' 교지 편집위원들이 기념촬영했다. 사랑의 교회 파송선교사 전신자 교사의 도움으로 3개월만에 한국 고등학교 교지 못지 않은 교지가 발간됐다. 뒷줄 중앙에 서있는 학생이 '은 로다' 학생이고 그 옆에 서있는 분이 전신자 교사이다 ⓒ 오문수 관련사진보기

"작년 7월 말, 태국과 캄보디아 사이에서 국경 분쟁이 본격적으로 시작되었다. 국경을 지키던 태국군이 경계를 넘어 캄보디아 군인을 공격했고, 이 과정에서 한 명이 목숨을 잃고, 여러 명이 부상을 입었다. 처음에는 군인 한 명의 희생으로 시작된 사건이었지만 갈등은 점점 커져 수많은 국민의 생명을 위협하는 무력 충돌로 번졌다.

피해는 국경 지역을 넘어 네 개 주에까지 확대되었고, 수많은 사람들의 삶과 일상이 무너졌다. 한 사람을 지키기 위해 시작된 대응이 결국 더 큰 희생으로 이어지는 모습을 보며 전쟁의 비극을 다시 생각하게 되었다.

이 사건을 지켜보며 세상에는 반복되는 패턴이 있다는 사실을 깨달았다. 하나를 지키기 위해 또 다른 하나를 희생해야 하는 현실이다. 역사를 돌아봐도 비슷한 장면은 끊임없이 이어져 왔다. 일제강점기와 독립운동, 5•18 민주화운동에서도 자유와 정의를 지키기 위해 수많은 희생이 뒤따랐다. 결국 역사는 누군가를 지키려는 의지와 그 과정에서 발생한 희생을 반복하며 흘러왔다."

큰사진보기 ▲캄보디아 수도 프놈펜에 있는 '소금과 빛 국제학교' 수업장면 ⓒ 오문수 관련사진보기

"수업 내용도 어려운데 한국어로 배우는 것이 쉽지 않을텐데, 수업 시간도 잘 지키고 한 명도 포기하지 않고 열심히 공부해줘서 '소금과 빛' 학생들은 역시 다르구나하고 생각하게 되었어요. 학생들을 가르칠 수 있어서 감사하고 교사인 것을 자랑스럽게 생각합니다"

큰사진보기 ▲2026년 주캄보디아 대한민국 대사관에서 개최한 제14회 캄보디아 한국어 스피치 웅변대회에서 대상을 받은 '티어리' 모습. 훈민정음 반포 580돌 기념 제30회 세계 한국어 웅변대회에 참가하기 위해 며칠전 입국했다. ⓒ 오문수 관련사진보기

"한글을 배울 때 가장 어려운 점은 무엇입니까?"

"감정표현이 다양합니다. 예를 들면 기쁘다. 슬프다. 당황스럽다. 서럽다. 서운하다 등입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

지난달, 11일(9.3~9.13)간의 일정으로 캄보디아를 다녀왔다. 캄보디아 여행 일정 중 하나는 캄보디아 학생들이 한국어를 배우는 국제학교 방문이었다. '소금과 빛 학교'는 캄보디아 복음화를 위해 세워진 기독교 학교다.크메르루주 치하 당시에 많은 목회자들이 순교했고 학교는 이들의 후예들을 캄보디아의 인재로 기르기 위해 설립되었다. 부모님들은 현재 각 지방에서 목회 활동에 전념하고 있으며 학교에서 그들의 자녀 교육을 책임지고 있기 때문에 그들의 사역에 실질적인 도움을 주고 있다.학생들은 모두가 기숙사에서 생활하며 학비는 전액 무료이고 오직 후원금으로만 운영되는 사랑의 공동체이다. 수업방식은 한국어를 중심으로 언어와 어학능력을 기르고 변화하는 시대에 합당한 인재로 자랄 수 있도록 최선을 다하고 있다.9월 18일, 개교 18주년을 맞은 '소금과 빛 국제학교' 학생들이 걸어온 길은 순탄치 않았다. 2008년 프놈펜 '뚤꼭'에 위치한 가정 주택에서 시작해 2009년 에덴리조트, 2012년 프놈펜 공항 앞 쁘떼아르뱅으로 학교 교사를 이전했다. 2015년 현재의 학교부지(7500평)를 매입해 건축하기로 결정한 후 현재에 이르고 있다.농촌 출신과 목회자 자녀, 크리스천 자녀가 아니면 입학이 불가능하다. 학비가 없고 전원 기숙사 생활을 하기 때문에 지원자가 많다. 1박 2일의 면접시험을 거쳐 선발된 학생들은 새벽에 일어나 체조와 기도를 통해 공동체 생활을 익힌다. 학생들은 학교에서 여러 가지 혜택을 받기 때문에 올해 신입생 경쟁률이 5대 1에 달했다고 한다.'소금과 빛 국제학교' 재학생(60명)들은 한국 유학을 목표로 공부하고 있다. 이미 많은 졸업생(60명)이 한국어능력시험(TOPIK)에서 우수한 성적을 거둬 한국으로 유학(55명)을 떠났다. 이들 중에는 다수의 학생이 국비장학생으로 선정되는 등 탁월한 성과를 내고 있다. 1회 졸업생으로 카이스트 석사과정에 다니고 있는 '쏙피어 니까' 학생의 인터뷰 내용이다.일행이 학교를 방문했을 때 사랑의 교회 파송선교사 전신자 선생님의 지도로 '소금과 빛 국제학교' 교지인 '소빛(SOVIT) 제3호' 가 따끈따끈한 모습으로 내손에 쥐어졌다. 올 8월에 발행되었기 때문이다. 다음은 안병근 교장의 발간사다.올해 학교를 졸업한 후 내년에 한국 유학을 준비하고 있는 '은 로다' 학생의 글은 한국의 어떤 고등학교에서 발간하는 교지에 실어도 부족함이 없을 정도로 훌륭했다. 그녀는 유학을 준비하며 후배들을 지도하는 교지 편집위원이기도하다. '은 로다' 학생의 글을 가감없이 싣는다.현재 15명 교사진으로 구성된 학교에서는 선교사역에서, 그리고 각자의 자리에서 헌신할 교사를 기다리고 있다. 교원자격증과 무관한 교사는 6개월에서 1년간 교내에 거주하며 선교사역과 수업을 한국어로 진행한다. 우현기 교사가 학생들을 가르치며 느낀 소감을 말했다.졸업생 중에는 훈민정음 반포 580돌 기념 제30회 세계 한국어 웅변대회에 참가하기 위해 며칠 전 한국으로 들어온 졸업생 '티어리'가 있다.'티어리'는 2026년 주캄보디아 대한민국 대사관에서 개최한 제14회 캄보디아 한국어 스피치 웅변대회에서 대상을 받았고 '샬롬 국제학교'는 단체상을 수상했다. 한국대학에 유학해 지구 환경보호를 공부하고 싶다는 '티어리' 양과 대담을 나눴다.어려운 선발시험을 거치고 '소금과 빛 국제학교'에 입학한 학생들은 앞으로 한국과 캄보디아를 이어줄 인적 자산으로 성장할 것이다. 돌아오는 길에 이들이 훌륭하게 성장하기를 빌었다.