"왜 이렇게 많아요?" 두 살·네 살 손주 눈에 비친 개천절

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큰사진보기 ▲초승달 꽃조형물과 인천시청 잔디광장. 가을 하늘 아래 노란 초승달 국화 조형물과 붉게 물든 댑싸리가 어우러진 인천시청 애뜰광장의 풍경, 멀리 개천절 기념 행사를 알리는 현수막과 부스가 보인다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"할머니, 할아버지! 길가에 태극기가 왜 저렇게 많이 걸려있어요?"

"그렇네, 태극기가 참 많이 걸렸지? 둥둥아, 오늘은 개천절이란다. '하늘이 열린 날'이라는 뜻이야. 옛날 단군 왕검 할아버지가 '고조선'이라는 우리나라 최초의 나라를 세운 날을 축하하는 날이란다. 태극기는 이렇게 우리나라에서 아주 중요한 날이나, 고마운 분들을 기억해야 할 때 다는 거란다. 우리 지난 광복절에도 태극기 책 읽고 '대한독립 만세' 했던 거 기억나지?"

큰사진보기 ▲손도장 태극기 만들기. 개천절 기념행사 부스에서 작은 손으로 차근차근 태극기 손도장을 찍어보는 둥둥이 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"어린이 친구! 오늘은 무슨 날일까요?"

"둥둥아, 아까 차 안에서 할머니가 오늘은 우리나라가 처음 생긴 날이라고 했지? 개~"

"개천절이요!"

"그럼, 고조선을 처음 세운 사람의 이름은 무엇일까요?"

큰사진보기 ▲체험활동 후 선물로 받은 사탕과 젤리. 행사장에서 받은 사탕과 젤리를 두 손 가득 들고 기뻐하는 둥둥이 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲개천절 기념행사 무대 공연. 인천시청 앞 애뜰광장에서 펼쳐진 제27회 하늘열린잔치 기념 무대 공연 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲하트 모양 국화 조형물과 인천국화전시회 안내. 노란 국화로 만든 하트 조형물 너머로 펼쳐진 2026 인천 국화전시회의 가을 풍경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃밭을 관찰하는 아이들. 붉은 댑싸리와 국화 꽃길을 따라 거닐며 향기로운 꽃을 유심히 들여다보는 아이들 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

이번 연휴, 딸과 사위에게 잠시 숨을 돌릴 수 있는 짧은 1박 2일 여행을 선물하기로 했다. 아이들을 흔쾌히 맡아주겠노라 장담을 했건만, 네 살 첫째 손주 '둥둥이'와 두 살 둘째 손주 '에그'를 온전히 책임지는 '독박육아'의 시간은 예상보다 훨씬 다이내믹했다.어느덧 맞이한 독박육아 2일차, 그날은 10월 3일 개천절이었다. 이틀째 이어지는 육아에 체력은 점차 바닥을 드러내고 있었고, 쉬는 날 집안에만 갇혀있다간 에너지가 넘쳐나는 아이들의 혈기를 감당할 수 없을 것 같았다. 어떻게 하면 이 2일차를 무사히, 그리고 보람 있게 보낼 수 있을까 고민하던 차에 인천시청 애뜰광장에서 개천절 맞이 행사가 열린다는 소식이 생각났다. 남편과 함께 두 손주의 손을 야무지게 잡고 밖으로 나섰다.차를 타고 시청으로 향하는 길, 도로 양옆 가로수에 정갈하게 내걸린 태극기들이 가을바람을 타며 물결쳤다. 그 모습이 어린아이 눈에도 이채로웠던 모양이다. 뒷좌석에 앉아 창밖을 유심히 살피던 첫째 둥둥이가 눈을 반짝이며 물었다.문득 지난 광복절이 떠올랐다. 당시 아이와 함께 태극기 그림책을 읽고, 김포독립운동기념관에 가서 직접 체험 활동을 하고 왔었다. 둥둥이도 그때의 기억이 선명했는지, 길가에 나부끼는 태극기를 보며 단번에 그때의 대화를 떠올린 것이었다. 아이의 기특한 질문에 피곤함이 싹 달아나며 절로 미소가 지어졌다.둥둥이는 고개를 끄덕끄덕하며 할머니의 설명을 가만히 새겨들었다. 단순히 쉬는 공휴일로 지나칠 수 있었던 날이었지만, 길가에 높이 내걸린 태극기 덕분에 아이에게 개천절의 의미를 자연스럽게 전할 수 있어 참 다행이다 싶었다.공영주차장에 차를 대고 애뜰광장으로 들어서니 이미 광장은 수많은 시민과 흥겨운 소리로 가득 차 있었다. 무대 위에서는 개천절을 축하하는 노래와 국악 연주가 한창이었다.음악 소리가 들리자 두 살배기 둘째 에그의 몸이 먼저 반응했다. 할아버지 품에 안겨 고개를 끄떡끄떡, 어깨를 들썩들썩, 자그마한 다리를 흔들흔들하며 박자를 맞추는 모습에 주변 어른들의 웃음꽃이 피어났다. 그 사이 첫째 둥둥이는 신이 나서 광장 곳곳을 눈으로 탐색하느라 바빴다.둥둥이의 손을 잡고 본격적으로 체험 부스를 돌기 시작했다. 첫 번째 부스는 손바닥으로 태극문양을 채워보는 손도장 태극기 만들기 활동이었다. 비닐장갑을 끼고 빨간색, 파란색 잉크를 손바닥에 묻혀 하얀 도화지에 꾹 찍어 누르는 아이의 얼굴에 진지함이 서렸다. 제 손자국 옆에 알록달록하게 이름을 다 쓰고 나자, 둥둥이는 세상을 다 가진 듯 뿌듯한 표정을 지어 보였다.다음 부스는 개천역사 코너, 개천절에 대한 퀴즈를 풀면 아이들이 좋아하는 젤리를 나눠주는 곳이었다. 그런데 마침 차 안에서 둥둥이에게 들려주었던 이야기가 퀴즈 문제로 나왔다.진행자의 갑작스러운 질문에 둥둥이는 눈을 동그랗게 뜨고 당황한 기색이 역력했다. 머뭇거리는 아이를 보며 진행자가 "보호자분께서 살짝 힌트를 주셔도 돼요!" 하고 웃으며 길을 열어주었다.할머니의 힌트에 기억이 퍼뜩 떠올랐는지 둥둥이가 힘차게 외쳤다. 덕분에 첫 번째 젤리가 아이 손에 쥐어졌다. 내친김에 동생 에그를 위해 퀴즈 하나를 더 맞혀보기로 했다.이 역시 차 안에서 나눴던 이야기였다. 이번에도 내가 "단~" 하고 첫 글자를 짚어주자, 둥둥이는 기다렸다는 듯 "단군 왕검이요!" 하고 목소리를 높였다. 주변 사람들의 박수와 칭찬이 이어졌고, 두 번째 젤리까지 획득한 둥둥이는 광장이 떠나가라 신나 했다.이어지는 목공예 작품 색칠하기 부스에서도 둥둥이의 에너지는 식지 않았다. 거침없이 펜을 들어 한 가지 색으로 쓱쓱 칠해나가는 아이의 모습이 자못 늠름했다. 어른인 나는 '무슨 색을 칠해야 예쁠까' 이런저런 생각에 선뜻 펜을 들지 못하는데, 아이의 그 망설임 없는 순수함이 부러워지는 순간이었다. 작품을 완성하고 받은 젤리를 챙기며, 둥둥이는 "동생 에그 것도 주세요" 하고 챙기는 예쁜 우애까지 보여주었다.할머니와 함께하는 제기차기 응용 놀이 공간에서는 웃음이 끊이지 않았다. 내 맘대로 움직이지 않는 발놀림에 내가 어색하게 쩔쩔매자, 친절한 진행요원이 다가와 아이 눈높이에 맞춰 응용 제기 놀이 시범을 보여주었다. 그러자 둥둥이가 제기를 잘 받고, 잘 던지기 시작했다. 옆에서 손뼉을 치며 "잘한다! 우리 둥둥이 최고다!" 하고 응원을 보내니, 아이의 얼굴에 더없이 행복한 미소가 만발했다.할아버지는 둘째 에그를 돌보고, 나는 첫째 둥둥이와 함께 부스를 돌며 신나는 체험을 마칠 때쯤 무대에서는 마무리를 알리는 공연이 펼쳐지고 있었다.이 행사는 인천국학원이 주최하고 인천국학운동시민연합이 주관한 '개천절 기념 제27회 하늘열림 큰잔치'이다. 올해로 단기 4359년을 맞이하여 "대한민국 생일을 축하합니다"라는 슬로건 아래, 시민들이 함께 모여 전통문화를 선양하고 '널리 인간 세상을 이롭게 한다'는 홍익인간(弘益人間)의 정신을 나누는 뜻깊은 문화의 장이었다.민족의 탄생을 기념하는 다채로운 체험 부스와 역사 전시회 덕분에 어린아이부터 어르신까지 쉽게 이해하고 즐길 수 있었던 점이 참 인상 깊었다. 다만, 현장에 참여한 시민들의 연령대가 주로 중장년층과 노년층에 집중되어 있다는 점은 약간의 아쉬움으로 남았다. 나라의 뿌리를 되새기는 이런 뜻깊은 축제에 더 많은 학생과 청년들이 함께 어우러져 민족의 가치를 나누었으면 하는 바람이 들었다.부스 체험을 모두 마치고 광장을 둘러보니, 애뜰광장 한편에는 가을을 품은 국화 조형물들이 흐드러지게 피어있었다. 노랗고 빨갛게 물든 국화꽃 사이를 거닐며 꽃 향기도 맡고, 예쁜 색감도 관찰하며 사진을 남겼다. 개천절의 의미도 배우고, 재미있는 체험도 하고, 가을 꽃구경까지 실컷 했으니 그야말로 일석이조를 넘어 '일석삼조'의 하루였다.어느덧 배가 출출해진 아이들에게 챙겨온 간식을 나누어 먹이고 집으로 돌아와 짐을 풀었다. 1박 2일간의 진땀 나는 독박육아가 드디어 마침표를 찍는 순간이었다. 자식들에게 휴식을 선물하겠다며 시작한 일이었지만, 온몸의 마디마디가 쑤실 정도로 고된 시간이었음을 부정할 수는 없다.하지만 무사히 일정을 마치고 내 품에서 단잠이 든 네 살 둥둥이와 두 살 에그의 천사 같은 얼굴을 보고 있자니, 고단함은 온데간데없이 사라지고 알 수 없는 뿌듯함과 애정이 온몸을 감싼다. 언제 다시 이런 조손의 시간이 또 주어질까 생각하면 이 시간도 한없이 감사할 따름이다.널리 세상을 이롭게 한다는 홍익인간의 거창한 뜻도, 어쩌면 내 곁에 온 작은 생명들을 온 마음으로 안아주고 사랑을 베푸는 이 소박한 마음에서부터 시작되는 것이 아닐까. 하늘이 열린 개천절 날, 할머니·할아버지와 함께 웃고 달렸던 이 특별한 2일차의 기억이 아이들의 마음속에 오래도록 따뜻하고 달콤한 추억으로 남기를 바란다.