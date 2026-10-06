거대한 돌만 남았는데 "가슴속 뭉친 게 뻥 뚫리는" 곳

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲가야산 능선을 배경으로 당간지주와 오층석탑이 조화롭게 펼쳐진 보원사지 전경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일신라 시대 당간을 지탱하던 보물 당간지주 ⓒ 김지영 관련사진보기

AD

​"어르신, 이른 아침부터 운동을 나오셨네요."

​"그럼, 매일 나와서 걸어. 여기가 옛날엔 엄청나게 큰 절이었댜. 건물이 다 사라지고 돌만 남았어도, 매일 이렇게 넓은 마당을 걸으면 가슴속 뭉친 게 뻥 뚫려. 부처님은 안 계셔도 저 거대한 돌통이랑 탑이 매일 우리 일하는 거 구경하잖어."

큰사진보기 ▲절에서 물을 담아 쓰던 거대하고 정교한 화강암 석조 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲오층석탑 설명 안내판 앞에 서서 유적의 내력을 정성스레 읽는 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲보원사지 오층석탑을 향해 잔디밭을 조용히 걸어가는 탐방객의 모습 ⓒ 김지영 관련사진보기

​"백제와 통일신라의 멋이 어우러져 국보로 승격되었다는데, 지붕돌 끝이 하늘로 살짝 들린 모습이 참 고즈넉해요. 화려한 절집은 다 사라졌는데도, 이 석탑 앞에 서 있으니까 이상하게 마음이 가득 채워지는 것 같아요."

큰사진보기 ▲백제와 신라의 양식을 계승하여 국보로 승격된 오층석탑 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 보원사의 중심 건물터였던 금당지와 석조 대좌 흔적 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲고려 광종 때 세워진 보물 법인국사탑비와 그 주변 풍경 ⓒ 김지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲언덕에서 바라본 보원사지 전경 ⓒ 김지영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 통일신라~고려시대 석조 문화유산이 보존되어 있는 역사적 장소입니다. 방문자센터 조성사업을 진행중 입니다(기간 2025~2028년).

발걸음을 옮길 때마다 젖은 풀잎이 바짓단을 적시고, 서늘한 새벽공기가 폐부 깊숙이 스며들었다. 계곡물 소리가 아침 고요를 깨뜨리는 지난 4일, 서산 운산면의 보원사지. 오직 일상의 번잡함에서 벗어나 오롯이 혼자 걷고 싶다는 조바심 하나로 무작정 찾아온 길이었다.멀리 가야산 능선 아래로 펼쳐진 넓은 잔디밭은 화려한 목조건물 하나 없이 툭 터져 있었다. 한때 천 명이 넘는 스님들이 마당을 메우고 목탁 소리가 산골짜기를 울렸다던 거찰.하지만 지금은 세월의 이끼를 뒤집어쓴 돌 기둥과 탑만이 여백을 채우고 있다. ​무언가를 끊임없이 채워 넣지 않으면 불안해 하는 도시의 삶에 익숙해진 내게, 이 거대한 '비어 있음'은 시작부터 낯선 중압감으로 다가왔다.​절터 입구에 들어서자 웅장한 당간지주(사찰 입구에 세워두는 것으로, 절에서 행사나 의식이 있을 때 당이라는 깃발을 달아두는데, 깃발을 걸어두는 길쭉한 장대를 당간이라 한다. - 국가유산 해설 참고) 두 개가 하늘을 찌를 듯 서 있었다. 그 곁으로 이른 아침 운동을 나온 동네 어르신 한 분이 부지런히 팔을 저으며 걸어오셨다.​인사를 건네자 어르신은 땀을 닦으며 정겨운 충청도 사투리로 허허 웃으셨다.어르신이 가리킨 곳에는 화강암을 정교하게 다듬어 만든 거대한 석조가 단단하게 자리를 지키고 있었다. 세월이 흘러 목조 대웅전은 흔적도 없이 사라졌지만, 그 석조와 당간지주는 여전히 마을 사람들의 아침 길을 지켜주는 든든한 이웃이었다.​그 무심하고 단단한 돌처럼, 어르신은 삶의 온갖 풍파를 겪어내고도 이 절터의 아침을 일상의 평온으로 바꾸어 누리고 계셨다.​어르신과 작별하고 금당지를 지나 오층석탑 쪽으로 발길을 옮겼다. 석탑 안내판 앞에 한 젊은 여성이 고요히 서서 설명글을 읽고 있었다.조심스럽게 인사를 나누니, 그녀는 일상의 지친 마음을 다스리려 가족들과 가야산 옛길을 찾았노라고 했다.그녀의 말처럼 천 년의 세월을 견뎌낸 오층석탑은 단정하면서도 당당했다. 고려 광종 때 세워져 수많은 왕조의 흥망성쇠를 지켜보았을 석탑. 우리는 정작 손에 쥔 작고 덧없는 것들을 잃을까 노심초사하며 살아가는데, 이 탑은 모든 것을 비워낸 공터 한가운데서 홀로 우뚝 서서 안식을 건네고 있었다.​보원사지 깊은 곳에는 법인국사탑비와 금당지 초석들이 옛 절터의 아득한 깊이를 증언한다. 고려시대 왕사가 머물며 수천 제자를 거느렸던 찬란한 역사는 이제 몇 줄의 비문과 돌자리로만 남아 있다.문득 나 자신을 돌아보았다. 그동안 나는 내 삶이라는 터전에 얼마나 화려하고 웅장한 '목조 대웅전'을 짓고 싶어 안달했던가. 남들에게 보여주기 위한 번듯한 간판과 성취라는 이름의 목조건물에 집착하느라, 정작 그것을 받쳐줄 내면의 단단한 초석 하나 다지지 못했던 것은 아닐까.​불에 타고 썩어 없어질 목조건물은 언젠가 사라지기 마련이다. 그러나 모진 비바람 속에서도 마모될지언정 무너지지 않는 화강암 초석과 석탑처럼, 내 삶을 떠받치는 진짜 기둥은 외형이 아니라 내면의 굳건함이어야 한다는 깨달음이 스쳤다.​아침 햇살이 가야산 능선을 넘어 보원사지 널찍한 잔디밭을 환하게 비추기 시작했다. 마을 사람들의 발걸음은 여전히 경쾌했고, 새벽의 조용한 고요는 이제 따스한 생동감으로 바뀌어 가고 있었다. ​텅 빈 절터를 찾아왔다가, 나는 도리어 가슴 가득 찰진 평온과 삶을 대하는 묵직한 태도를 얻고 돌아간다. 일상의 소란함으로 마음이 어지러울 때마다, 깃발을 세우듯 내 마음속에도 미동도 않는 당간지주 하나를 단단히 세워두어야겠다.​세월이 흘러 내 삶의 화려한 풍경들이 하나둘 사라져갈지라도, 찌푸리지 않고 덤덤히 웃어 보이던 그 새벽 어르신의 얼굴처럼, 그리고 천 년을 견딘 오층석탑처럼 담담하고 단단하게 삶을 포용하면서 말이다.